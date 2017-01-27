 Угнанный в России автомобиль выявлен при проведении погранконтроля на украинско-белорусской границе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Сегодня на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Вильча" на въезд в Украину прибыл автомобиль KIA 2014 выпуска под управлением гражданин Беларуси. Во время проведения пограничного контроля сотрудниками Житомирского отряда по данному автомобилю произошло срабатывания базы данных Интерпола. Было установлено, что данное транспортное средство числится с 2016 года как похищенное.
По данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что данное автомобиль находится в розыске на территории России. Автомобиль в установленном порядке передан представителям Национальной полиции.
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по тихому передали на передок пусть мужикам послужит.
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