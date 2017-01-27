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 Угнанный в России автомобиль выявлен при проведении погранконтроля на украинско-белорусской границе. ФОТО

На украинско-белорусской границе пограничники выявили автомобиль, угнанный на территории РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Сегодня на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Вильча" на въезд в Украину прибыл автомобиль KIA 2014 выпуска под управлением гражданин Беларуси. Во время проведения пограничного контроля сотрудниками Житомирского отряда по данному автомобилю произошло срабатывания базы данных Интерпола. Было установлено, что данное транспортное средство числится с 2016 года как похищенное.

автомобиль

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Два автомобиля, угнанные в Болгарии, задержаны при прохождении погранконтроля, - ГПСУ. ФОТО

По данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что данное автомобиль находится в розыске на территории России. Автомобиль в установленном порядке передан представителям Национальной полиции.

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зачем так громко?тем более кацапский.
по тихому передали на передок пусть мужикам послужит.
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мегановость просто. Скоро будут постить новости о кражах мусорных урн где то под мухосранском.
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Угнанный в России автомобиль выявлен при проведении погранконтроля на украинско-белорусской границе. Попалсо таки плешивый :Ёпта! Баця, ну как же так ? Влип! :Один шапки по туалетам издит, другой намкрыш-даунбас, трэцi - самаходы! Ну и шайка, чессслово! Ворьё!
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Скаких пор KIA стал автомобилем?тем более тем что угоняют
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУгнанный в России автомобиль выявлен при проведении погранконтроля на украинско-белорусской границе. ФОТО
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