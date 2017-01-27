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Все про:взятка (3316) Нацполиция (5657) СБУ (13101) Тернопольщина (314)

 На взятке в пять тысяч задержан полицейский на Тернопольщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве участкового инспектора полиции в городе Залещики на Тернопольщине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что лейтенант полиции требовал пять тысяч гривен с местного жителя за непривлечение к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

За эту сумму полицейский также обещал вернуть мужчине автомобиль, изъятый за якобы вождение в нетрезвом состоянии. Сотрудники спецслужбы совместно с внутренней безопасностью полиции и прокуратурой задержали лейтенанта в собственном автомобиле в центре города во время получения части взятки в размере три тысячи гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия".

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взятка тернопольщина полиция

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сногсшибательная новость!
Имитация бурной деятельности.
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Невозможно победить коррупцию показухой снизу - это нонсенс ,пока главная коррупция и коррупционеры будут сидеть вверху ,ничего сделать не удастся !!!
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Мент это мусор.Так было есть и будет,в нашей стране,увы мы не Канада,Сша,или Япония.
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Полицейские взяток не берут. Взятки берут мусора!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке в пять тысяч задержан полицейский на Тернопольщине, - СБУ. ФОТО
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