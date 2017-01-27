 На взятке в пять тысяч задержан полицейский на Тернопольщине, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что лейтенант полиции требовал пять тысяч гривен с местного жителя за непривлечение к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
За эту сумму полицейский также обещал вернуть мужчине автомобиль, изъятый за якобы вождение в нетрезвом состоянии. Сотрудники спецслужбы совместно с внутренней безопасностью полиции и прокуратурой задержали лейтенанта в собственном автомобиле в центре города во время получения части взятки в размере три тысячи гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия".
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