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 Двое участковых офицеров полиции Закарпатья задержаны за "крышевание" наркоторговли. ФОТО

Сотрудники Мукачевского отдела полиции задержаны за сбыт наркотических веществ и "крышевание" этого преступного бизнеса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В конце 2016 года к внутренней безопасности полиции Закарпатской области обратился 26-летний житель г. Мукачево. Мужчина рассказал, что двое сотрудников местной полиции склоняют его к преступлению. Сотрудники полиции предложили подыскивать лиц, которым будут подбрасываться наркотики, чтобы затем привлечь их к ответственности и требовать средства за ее избежание. За сотрудничество полицейские обещали заявителю систематическое денежное вознаграждение.

Оперативники внутренней безопасности установили, что указанными полицейскими являются офицеры Мукачевского отдела полиции Закарпатской области: 21-летний участковый и 27-летний старший участковый. Сговорившись с местным наркодилером, они "прикрывали" его преступный бизнес. Кроме того, злоумышленники брали у него наркотики для "служебных" целей.

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В ходе контроля за преступлением правоохранители задокументовали три факта сбыта 34-летним реализатором наркотических веществ: метамфетамина, марихуаны и амфетамина. Также был задокументирован факт "крышевания" полицейскими этой деятельности. Кроме того, участковых уличили и в фальсификации показателей своей работы: они передали заявителю 6,5 гр. марихуаны, предупредили о дате и времени фиктивного задержания, а потом инструктировали мужчину, какие показания он должен дать следователю.

наркотики

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наркотики

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, они находятся в изоляторе временного содержания. Туда же доставили их сообщника-дилера. У него изъяты метамфетамин, амфетамин и 1,6 тысяч гривен от сбыта наркотиков. Также изъяли специальное оборудование для изготовления наркотических веществ, весы для наркотиков, мобильные телефоны и банковские карточки.

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За сбыт наркотических веществ задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
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Аваков должен бы уже давно застрелиться, но НЕТ, не дождетесь.
Ему еще два миллиарда гривен для реХформ не хватает.
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мне иногда кажется, что здесь чтобы было нормально жить, без полицейских-наркоторговцев, гонтаревой - любительницы кацапских банков, климкина - зятя генерала росии, надо все сравнять, а потом по - новой построить, и завезти новое население.
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Теперь семьи этих животных будут жить на улице.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое участковых офицеров полиции Закарпатья задержаны за "крышевание" наркоторговли. ФОТО
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