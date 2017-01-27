 В Минобороны вручили ведомственные награды группе волонтеров. ФОТОрепортаж

ОБ этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Первый заместитель Министра обороны Украины поблагодарил представителей волонтерских и общественных организаций за активную деятельность в деле сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также работу по поиску, захоронению и отданию последних почестей воинам, которые погибли во время проведения антитеррористической операции.
"Вы делаете большое дело и очень помогаете оборонному ведомству! Волонтеры спасают жизни наших воинов, помогают им вернуться к своим семьям. Волонтеры также помогают нам похоронить погибших Героев, чтобы все они были удостоены с почестями, - отметил Руснак.
За значительный личный вклад в организацию и оказание всесторонней помощи личному составу воинских частей и подразделений ВС Украины и активную общественную позицию нагрудным знаком "Знак почета" награжден руководитель общественной организации "Союз "Народная память" Ярослав Жилкин. Отличия Министерства обороны Украины "За содействие Вооруженным Силам Украины" получили волонтеры гуманитарной миссии "Черный тюльпан", общественной организации "Волонтерская сотня - Доброволя" и "Ирпенского госпиталя".
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