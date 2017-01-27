 Украинка Джима завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.
Второе и третье место заняли представительницы России - Светлана Слепцова и Ирина Старых.
Спортсменку поздравил Президент Украины Петр Порошенко.
"Украинка Юлия Джима стала чемпионкой Европы по биатлону, победив в спринтерской гонке! Поздравляем!", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбук.
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Написал порох в мордокниге поздравление с победой, а автор данной статьи на Цензоре об этом уполмянул - так его порох заставил упоминать? Или пороху запрещено в частном порядке поздравлятьнашихспортсменов с победами?
Это уже паранойя какая-то искать зраду даже там, где её просто не существует.
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