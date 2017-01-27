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 Украинка Джима завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону. ФОТО

Украинская биатлонистка Юлия Джима победила в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.

джима

Второе и третье место заняли представительницы России - Светлана Слепцова и Ирина Старых.

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Спортсменку поздравил Президент Украины Петр Порошенко.

"Украинка Юлия Джима стала чемпионкой Европы по биатлону, победив в спринтерской гонке! Поздравляем!", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбук.

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Смотрел гонку.. ни одного промаха!! Красиво победила!!!! Молодец! Поздравляем!!
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Петя любит попадать в новости с нашими чемпионами.
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а ты любишь срать в новостях где упоминаеться петя
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Вот нафиг эти набросы?

Написал порох в мордокниге поздравление с победой, а автор данной статьи на Цензоре об этом уполмянул - так его порох заставил упоминать? Или пороху запрещено в частном порядке поздравлятьнашихспортсменов с победами?

Это уже паранойя какая-то искать зраду даже там, где её просто не существует.
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Вот это да!!!!1ща побегу повтор смотреть-только спортсмены радуют-умничка
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинка Джима завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону. ФОТО
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