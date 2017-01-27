 Снайперы с захваченной оккупантами буровой платформы "Черноморнефтегаза" обстреляли украинское судно "Почаев", - ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ВМС ВС Украины, опубликованное на странице ведомства в Фейсбуке.
"Недавно в некоторых средствах массовой информации (в основном российского направления) читатели могли ознакомиться с заявлением одного из представителей руководства силовых структур Российской Федерации о якобы обстреле водолазным судном ВМС ВС Украины "Почаев" буровых платформ "Черноморнефтегаза". Информация, конечно же, сразу получило резонанс. Версию "соседа" мы уже услышали, теперь хотелось бы услышать правду. А правда заключается в том, что все было с точностью до наоборот. В отличие от голословных заявлений российских чиновников, как правило, без доказательств и обоснований, у нас есть что показать читателям - следы от снайперских пуль на рубке водолазного судна "Почаев". На приведенных фото можно в этом убедиться. Возникает вопрос - так кто же виноват на самом деле и сколько еще нужно доказательств, чтобы продемонстрировать миру подлость и лицемерие государства под условным названием "нас тут нет"? И еще хотелось бы добавить, что мы стараемся не идти на конфронтацию, быть сдержанными, хотя поводов было уже более чем достаточно. Российской лживой пропагандой уже все сыты по горло, просьба - научитесь говорить правду", - сказано в заявлении командования ВМС ВС Украины.
Ранее в ФСБ обвинили Украину в провокациях в Черном море.
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У нас ведь перемирие...
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Нам, стрелять нельзя, т.к. "перемирие", а стрельба ПО нам - тут ничего такого, т.к. это всего лишь "вооруженная провокация".
Так вот и живем.
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Вот скажите ,что у нас делают отряды боевых плавцов , чем занимаются ? Некому заминировать вышку , пустить в неё списанный буксир или какую-то рухлять ?
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И наши ВМС ВС со всей "пролетарской ненавистью" ... ???
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И вообще надо "отзеркаливать" рашку в её методах - чуть что сразу "это не мы, где ваши доказательства, совершенно очевидно что мы не причем, действуем согласно договоренностей..." ну итд итп.
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Таких беззубых импотентов, тормозов и терпил, как наши власти еще поискать...
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