EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Фоторепортаж
  11098  69
Все про:армия РФ (5971) ВМС (484) корабль (803) обстрел (5176) скважина (13) Черноморнефтегаз (54) Черное море (324) снайперы (233) буровая установка (4)

 Снайперы с захваченной оккупантами буровой платформы "Черноморнефтегаза" обстреляли украинское судно "Почаев", - ВМС Украины. ФОТОрепортаж

ВМС ВС Украины заявляет о том, что информация якобы об обстреле с украинского корабля захваченной оккупантами буровой установки является ложью. На самом деле, российский снайпер обстрелял украинский корабль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ВМС ВС Украины, опубликованное на странице ведомства в Фейсбуке.

"Недавно в некоторых средствах массовой информации (в основном российского направления) читатели могли ознакомиться с заявлением одного из представителей руководства силовых структур Российской Федерации о якобы обстреле водолазным судном ВМС ВС Украины "Почаев" буровых платформ "Черноморнефтегаза". Информация, конечно же, сразу получило резонанс. Версию "соседа" мы уже услышали, теперь хотелось бы услышать правду. А правда заключается в том, что все было с точностью до наоборот. В отличие от голословных заявлений российских чиновников, как правило, без доказательств и обоснований, у нас есть что показать читателям - следы от снайперских пуль на рубке водолазного судна "Почаев". На приведенных фото можно в этом убедиться. Возникает вопрос - так кто же виноват на самом деле и сколько еще нужно доказательств, чтобы продемонстрировать миру подлость и лицемерие государства под условным названием "нас тут нет"? И еще хотелось бы добавить, что мы стараемся не идти на конфронтацию, быть сдержанными, хотя поводов было уже более чем достаточно. Российской лживой пропагандой уже все сыты по горло, просьба - научитесь говорить правду", - сказано в заявлении командования ВМС ВС Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военный корабль РФ блокирует подход к захваченным украинским буровым установкам в Черном море, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

корабль обстрел вмс снайпер черноморнефтегаз почаевкорабль обстрел вмс снайпер черноморнефтегаз почаевкорабль обстрел вмс снайпер черноморнефтегаз почаевкорабль обстрел вмс снайпер черноморнефтегаз почаевкорабль обстрел вмс снайпер черноморнефтегаз почаев

Ранее в ФСБ обвинили Украину в провокациях в Черном море.
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVRell3VERkU1owNURkekJNU0ZGMU9VZE5aazVES3pCTVNGSm5aRWRETUZsRVVYUmtRemRtVGtkQ01FeHlVWE4wUTNjd1RHSlJkVTVET1RCTVFqZ3dXVWhSZG1SRGR6Qk1ibEYyT1VNeE1GbEVVbWt6ZWxGelRrZEJNRXg2VVhWT1IxQkpUa05uTUV0U09EQktURkZ1VGtOb1prNURiakJNV0ZKblRrTTVNRXczVVhaT1F5c3dXVVJSZG1SRE1UQlpWRkpuZEVNeE1FeFFVWE5PUXpObVRrTnVNRXhZVW1kT1F6a3dURGRSZEZORVVYWk9ReXN3V1VSUmRGaDZVWE5rUjBRd1dVUlJkblJEZVRCTVJGSnFlVVJTWnpsSFFqQlpURkZ6VGtNNU1FdzNVWE4wUXpZd1RFRTk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
корабель з пластиліну?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
то виходить український корабель можна потопити з пістолета
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
иди и выкупи у американцев фрегаты, че сидишь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Корабли не бронируют сейчас, кроме отдельных узлов или кевларовых подбоев!
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас торпеды с ВО нигде не завалялись? Или у прапоров?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хто наказ віддасть? Влада Крим віддала без жодного пострілу, а ви про торпеди
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потопить нахрен нашу же вышку с козломордыми мародерами. (Бойко по "дешевке" еще купит).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На баржу... Потерявшую управление горящую баржу с аммиачними удобрениями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что вы такое говорите!
У нас ведь перемирие...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас навіть перемир'я немає, бо й війни офіційно нема
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я туплю?
Нам, стрелять нельзя, т.к. "перемирие", а стрельба ПО нам - тут ничего такого, т.к. это всего лишь "вооруженная провокация".
Так вот и живем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
конечно тупишь. перемирие (формальное, его никто не соблюдает ни наши ни орки) на бамбасе. при чем тут крым и акватория черного моря?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, тогда, как посоветовал Fobos, займись этим делом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы ничего не теряем. После взять деньги у Бойко и купить новые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не нападе , ему сейчас тихо надо сидеть , Трамп может к телефону не подойти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дык он и так уже напал. А винят в рашке в этом обаму и националистов. Так что то такэ. Как говорится то ты в шапке, то ты без шапки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну це вже по за край (с) Москаль... за такое надо в репу давать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Класс! Хоть не затонуло-уже радует. Вытирают ноги как хотят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дык надувай свой диван и вперед, ты их порвешь, прыщавый
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нормально брат, это кацапа о службе с кадырянами вспоминает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
козлорылые используют модернизированную "тактику скунса" - размазывают вокруг себя своё д@рьмо, чтоб к ним не приближались, а если им дать пинка - верещат, как и присуще истинным свинособакам...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так наша ведь платформа... Зачем свое топить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не снайперы, а "доведённые до отчаяния" нефтянники. Путен, введи!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы не было разнотолков, надо все снимать на видеорегистратор. А так никто ничего не докажет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если уж снимать, то из Барретта - так видео будет просто сочиться красками...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
совершенно верно, может то капитан по пьяни пострелять решил?))) А наши сми в последнее время одни фейки плодят)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всё указывает на соглашение между сторонами . Потому что при нормальных раскладах , если у тебя враги отобрали вышку , и ты не можешь её забрать обратно , потому что нету силы и возможности , то ты , ну просто обязан, как минимум , вывести её из строя .
Вот скажите ,что у нас делают отряды боевых плавцов , чем занимаются ? Некому заминировать вышку , пустить в неё списанный буксир или какую-то рухлять ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эта страна должна прекратить свое существование.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лично Андрик давно бы взорвал ети позорные "вышки" казнокрада бойко - эхо Войны!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хотелось бы узнать, почему русские успели первыми рассказать свою версию, а вы опять оправдываетесь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
обстреляли украинское судно "Почаев"

И наши ВМС ВС со всей "пролетарской ненавистью" ... ???
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А "сомалийские пираты" не могут ночью пульнуть из рпг по той вышке ?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо за фигня Мы так славно торгуем с рашей И тут шарабах бабах Как вроде мы не из одного корыта черпаем Розрешили своим снапйцперам По лохам пострелять Лохи возмущаются Ну не дают богоданому Петручио всласть побарыжить Пардоньте поуправлять
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну навіть не знаю... або взагалі не треба було туди корабля відправляти, або уже відповісти на обстріл. А так просто обісрались...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
было же чудное изобретение в АТО - "блуждающий танк". Тот который то фуру с "контрабасом" пулял, то джипы "решал" давил, то во двор сепаров заезжал чтобы развернуться. Наверное неплохо будет придумать "блуждающий катер", ну или типа того.
И вообще надо "отзеркаливать" рашку в её методах - чуть что сразу "это не мы, где ваши доказательства, совершенно очевидно что мы не причем, действуем согласно договоренностей..." ну итд итп.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так би могло бути. якби наша країна називалася .наприклад Ізраїль .а так у нас тільки жиди при владі...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот так и живем. Они обстреливают наши корабли, а мы отпускаем их диверсантов-терротистов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тока хотел написать... Пока к власти не придут националисты страну будут иметь все подряд, включая внутренне рыгоанально-жоппоблоко-батькивщино-шоколаное ворьё!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
якщо це наша платформа - блокуйте із нею сполучення, або просто не підходьте до неї
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полстраны охранников и мусоров, а прислать ответку кацапам некому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нашего имущества конечно жалко, но водолазы могли бы помочь платформе отправиться в большое кругосветное и подводное плаванье. мечты сбываются, если к ним идти целенаправленно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Парашаненко сделает скидку кодломордым на свои говняные конфетки и фффсе- инциндент исчерпан!!! Ну а то, что свинособаки обстреляли Украинский корабль с украденной Украинской вышки, то ффсе муйня, об УКРАИНУ с таким презервативом во власти, можно и дальше всем кому не лень вытирать ноги. Ато ху..ло нападет, хотя и так уже напал....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Які ви тут всі розумні знаєте що робити , в кого стріляти , тільки самі сидите в теплих помешканнях і крапаєте на бояришник !
 показать весь комментарий
Ответить
 
ми можем лише поговорити - у нас, на выдміну выд гаранта.РНБО, начгенштаба немає іншої можливості, крім як дати оцінку дій\бездіяльності
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та надо снести ту буровую. одним снарядом. клюмук или климпук. кажется мастер попадать по жилым домам. да самолетем. за часики. и спихнуть все на папередников. что то ракета выпущена в 2009т году. и списана как рне попавшая в ц5ель. а где она летатла не известно
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну и где продолжение: "...ответным огнем..."? как уже говнокомандувач барыжный задрал, гнида.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну как-то так! А там йух его знает?, модет кто из квасных спичками баловался после боярышника, аль какая другая хворь-бЯда приключилася , ХЗ? Главное что мы тут совершенно ни при чём !Главное не сидеть : И пусть пуйло потом оправдывается, она типо нефтяная,. да истчо тяжелее воды морской : Ну не держат срЕды земные и законы физики ничего кацапского: ни самолёты, ни вертолёты, ни подлодки! Дайствительно, причём здесь пуйло? Гы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто не перестаю ах..евать от происходящего... Явных кацапских диверсантов, более того, мудака с медалькой за Крым, тупо отпускают запретив въезд, теперь еще это. Ладно тем же ответить не решились, но бл.ять сразу хайп поднять, лишние доказательства агрессии и неадекватности кацапских обезьян Западу предоставить, можно же было. Но нет, дали кацапам насрать и еще, в привычной им манере, поднять лживый крик "это они нам насрали!", чтобы теперь мы, как обычно, вынуждены были без вины оправдываться...
Таких беззубых импотентов, тормозов и терпил, как наши власти еще поискать...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСнайперы с захваченной оккупантами буровой платформы "Черноморнефтегаза" обстреляли украинское судно "Почаев", - ВМС Украины. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ блокада боевик взятка Гопко Госпогранслужба ГПУ ГФС Донбасс задержание Киев Крым крымские татары Луганщина Луценко Львов Минобороны мусор Нацполиция обстрел Полозов Порошенко прокуратура Розенко Россия СБУ суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти