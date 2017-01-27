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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2165) взятка (3314) задержание (4912) откат (38) Чернобыль (325) Матиос Анатолий (421)

 Директор и заместитель ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" задержаны за получение "откатов" в сумме 700 тыс. грн, - Матиос. ФОТО

Сотрудники Нацполиции и спецподразделения "КОРД" задержали на взятке в 700 тыс. гривен Директора государственного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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"Директор и заместитель требовали и получили от коммерческого предприятия "откат-взятку" в сумме около 700 тыс. грн за законно выигранный тендер на поставку топлива. Оба задержаны следователями военной прокуратуры "на горячем", деньги изъяты", - написал он

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал: "Вновь пойман "на горячем" взяточник. Руководители ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" получили 432 тысячи гривен "отката" за победу предприятия в тендерных торгах. Чиновники не только гарантировали коммерческой структуре победу в конкурсных торгах, но так же пообещали завысить стоимость дизтоплива после их проведения. За "небольшую услугу" потребовали 432 тысячи гривен".

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"Несколько минут назад сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи военной прокуратуры Центрального региона совместно с бойцами спецподразделения "КОРД" задержали заместителя руководителя государственного предприятия. На данный момент проводятся задержания и руководителя ГСП"Чернобыльский спецкомбинат", - отметил Аваков.

взятка гсп

взятка гсп




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это сколько теперь нужно откатить авакяну, что бы спасти должность и зад!
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Информация о задержании взяточников идёт в СМИ регулярно , но нету информации о наказании . Значит , никого не наказывают , платят взяточники откупную и сэляви .
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Обвинительный акт против чиновницы Минагрополитики, пойманной на взятке в $150 тысяч, передан в суд
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То конечная станция . Уплатит залог и выйдет чистая аки слеза .
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для своего саморазвития поинтересуйся сколько времени занимают такие дела до того пока суд вынесет приговор,если даже по делу об убийстве двух полицейских в Днепре дело только направили в суд,а там убийца был снят камерой от первого лица и все равно столько времени уходит на сбор улик,експертизу,подшивку дела,потом передаеться в суд который рассматривает дело,потом сам суд,потом апеляции и так далее
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Ты мне напомнил категорию 54% , которые после того как Пеця уже полгода пробыл в должности главного кондитера страны , говорили что ещё не время оценивать результат работы, что нужно ещё подождать . А щас ,по прошествии почти трёхгодичного бенефиса, прячут головы от стыда , а упоротые , вроде тебя ,уверены что ещё нужно подождать , годиков эдак 25 .
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Ето если в Черноболе такие - откаты, то можно только догадыватся - какие в Киеве?, или на границе с "лугандой"?
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Не правильные сводки! Надо писать не сколько задержали, а сколько ПОСАДИЛИ.
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так половина інституцій в Україні створені для відкатів. Фіктивні безприбуткові.
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Опять "спортивная рыбалка" - поймают, взвесят, покажут и отпустят.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДиректор и заместитель ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" задержаны за получение "откатов" в сумме 700 тыс. грн, - Матиос. ФОТО
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