 Директор и заместитель ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" задержаны за получение "откатов" в сумме 700 тыс. грн, - Матиос. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Директор и заместитель требовали и получили от коммерческого предприятия "откат-взятку" в сумме около 700 тыс. грн за законно выигранный тендер на поставку топлива. Оба задержаны следователями военной прокуратуры "на горячем", деньги изъяты", - написал он
В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал: "Вновь пойман "на горячем" взяточник. Руководители ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" получили 432 тысячи гривен "отката" за победу предприятия в тендерных торгах. Чиновники не только гарантировали коммерческой структуре победу в конкурсных торгах, но так же пообещали завысить стоимость дизтоплива после их проведения. За "небольшую услугу" потребовали 432 тысячи гривен".
"Несколько минут назад сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи военной прокуратуры Центрального региона совместно с бойцами спецподразделения "КОРД" задержали заместителя руководителя государственного предприятия. На данный момент проводятся задержания и руководителя ГСП"Чернобыльский спецкомбинат", - отметил Аваков.
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