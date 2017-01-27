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 Полиция совместно с прокуратурой прекратила незаконное строительство жилого комплекса в историческом урочище Киева. ФОТОрепортаж

Благодаря совместным усилиям сотрудников Управления защиты экономики в г. Киеве Нацполиции Украины и столичной прокуратуры, на земельные участки наложен арест.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 197-1 (Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) и ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что строительная компания незаконно начала строительство жилого комплекса в Подольском районе столицы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Киеве на участке, принадлежащем гражданину Вьетнама, ведется незаконное строительство. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

стройка

Часть земельных участков находятся на территории памятника археологии местного значения.

На трех земельных участках находятся объекты незавершенного строительства. В то же время установлено, что разрешительные документы на проведение такой деятельности компания не получала.

стройка
В связи с несоблюдением установленных строительных норм, поврежден дом, который является памятником истории.

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Оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве ДЗЭ Нацполиции и следователи прокуратуры г. Киева собрали доказательства незаконной деятельности застройщика и через суд добились прекращения строительства. В соответствии с постановлением суда, на земельные участки и объекты незавершенного строительства, находящихся на них, наложен арест.

стройкастройкастройка

В настоящее время назначено проведение экспертиз.

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И что, теперь все недостроенные здания снесут и площадку очистят?
Или же просто поменяется собственник?
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Это точно.Надо было ждать пока отгрохают уже такое здание! раньше не видно было! Правильно- заберут у этого "инвестора"-годик постоит и продадут другому..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция совместно с прокуратурой прекратила незаконное строительство жилого комплекса в историческом урочище Киева. ФОТОрепортаж
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