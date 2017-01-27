 Полиция совместно с прокуратурой прекратила незаконное строительство жилого комплекса в историческом урочище Киева. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 197-1 (Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) и ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что строительная компания незаконно начала строительство жилого комплекса в Подольском районе столицы.
Часть земельных участков находятся на территории памятника археологии местного значения.
На трех земельных участках находятся объекты незавершенного строительства. В то же время установлено, что разрешительные документы на проведение такой деятельности компания не получала.
В связи с несоблюдением установленных строительных норм, поврежден дом, который является памятником истории.
Оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве ДЗЭ Нацполиции и следователи прокуратуры г. Киева собрали доказательства незаконной деятельности застройщика и через суд добились прекращения строительства. В соответствии с постановлением суда, на земельные участки и объекты незавершенного строительства, находящихся на них, наложен арест.
В настоящее время назначено проведение экспертиз.
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