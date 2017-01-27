 Налоговики в Запорожье изъяли незаконно ввезенной в страну техники Apple на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Установлено, что физлицо-предприниматель осуществлял реализацию указанной техники в нескольких торговых точках, расположенных на территории областного центра. Продукция компании Apple ввозилась в страну с нарушениями требований налогового и таможенного законодательств, без оформления соответствующих документов и уплаты налогов.
В результате проведенных в трех магазинах обысков были обнаружены и изъяты 279 единиц техники Apple и аксессуаров стоимостью около 1,2 миллиона гривен.
Расследование уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, продолжается.
680 9
Налоговики на Донетчине не допустили незаконно экспорта сельхозпродукции на сумму более 9 млн грн. ФОТОрепортаж(11)
Налоговики на Виннитчине разоблачили преступную группировку, участники которой отмыли почти 44,5 млн грн(4)
Приток иностранной валюты в Россию упал до 18-летнего минимума, - Центробанк РФ(98)
Налоговики в Киеве разоблачили руководителей лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертаторов. ФОТОрепортаж(5)
Кто на самом деле стоит за созданием финполиции(0)
Чиновники Госгеокадастра пытались вывести из госсобственности 1600 га земли на Киевщине, - СБУ(17)
Налоговики разоблачили должностных лиц одной из железных дорог, не заплативших почти 107 млн грн налогов(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить