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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Apple (29) Запорожье (1425) налоговая милиция (1048) экспорт (470) махинации (349) ГФС (2289)

 Налоговики в Запорожье изъяли незаконно ввезенной в страну техники Apple на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

В Запорожье сотрудники налоговой милиции пресекли торговлю незаконно ввезенной в страну техникой компании Apple.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что физлицо-предприниматель осуществлял реализацию указанной техники в нескольких торговых точках, расположенных на территории областного центра. Продукция компании Apple ввозилась в страну с нарушениями требований налогового и таможенного законодательств, без оформления соответствующих документов и уплаты налогов.

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В результате проведенных в трех магазинах обысков были обнаружены и изъяты 279 единиц техники Apple и аксессуаров стоимостью около 1,2 миллиона гривен.

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Расследование уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, продолжается.
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дааа, вот свезло, так свезло, куда они ее денут-то, чиновники эти, запорожские...
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Это случайно, не участники АПИТУ, которые с пеной у рта требовали снизить необлагаемую налогами стоимость посылок до 22 евро?
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Ну, теперь налоговые гандоны наиграются в птичек и населфятся...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Запорожье изъяли незаконно ввезенной в страну техники Apple на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж
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