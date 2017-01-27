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Все про:взятка (3311) Нацполиция (5646) СБУ (13095) Херсонщина (583)

 Начальник одного из отделов полиции на Херсонщине задержан на взятке в 10 тыс. грн. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве начальника отдела полиции одного из райцентров Херсонской области.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, полицейский требовал десять тысяч гривен с местного жителя, который подозревается в краже. За эту сумму злоумышленник обещал не открывать уголовное производство и вернуть мужчине изъяты паспорт и свидетельство о рождении.

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Сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой задержали майора возле отдела во время получения всей суммы взятки.

нацполициянацполиция

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения начальнику отдела о подозрении в совершении преступления.

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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник одного из отделов полиции на Херсонщине задержан на взятке в 10 тыс. грн. ФОТО
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