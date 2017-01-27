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 Фоторепортаж
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 Голос великой родины, особенности российской журналистики, роковые яйца. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Только вот на этой я бы написал


пАдводнА-кАсмЕТИческиЯ вАйска расейкой пидерации...
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