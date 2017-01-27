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 Политика Украины
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 Сборы резервистов продолжаются в учебном центре Сухопутных войск ВС Украины "Десна". ФОТОрепортаж

За время сборов резервисты проходят курсы по своим специальностям, а также совершенствуют базовые навыки по медицинской, инженерной, огневой подготовки и других военных дисциплин.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, целью проведения соборов является сохранение, накопление и совершенствование опыта полученного защитниками Украины за время выполнения задач в районе АТО.

Подавляющее большинство резервистов уже имели опыт службы в районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Один из них, Андрей Шинкаренко, проходил службу по мобилизации на особый период в 93-й омбр, ранее вместе с семьей проживал недалеко от Донецка.

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"Во время сборов усовершенствовал навыки, а главное - расширил знания новых военных специальностей. Также размышляю о возвращении в ряды Вооруженных Сил Украины", - рассказал он.

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самые лютые вояки к стати. Вот они в случае чего русню будут резать без наименьших намеков на толерантность и вскукареки мордвы мыжыбратья.
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Они будут делать то, что им прикажут и в рамках законодательства. И тогда это будет АРМИЯ, а не сброд. В армии нет места понтам и индивидуалистам. Нет места отморозкам и садистам. Это УКРАИНСКАЯ армия.
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Як забезпечать ЗСУ в 2017: нові бригади, краще постачання і пайки бійців на передовій

Як повідомив на брифінгу радник оборонного відомства полковник Дмитро Гуцуляк, в планах - оновлення 800 одиниць озброєння і техніки, підготовка 120 екіпажів армійської авіації, проведення тактичних навчань в 25-ти бригадах, частковий перехід системи зв'язку ЗСУ на цифрові засоби.
За даними Міноборони, на це, а також на деякі інші потреби, має вистачити збільшеного майже на 9 млрд грн бюджету в 64,5 млрд грн, виділеного на 2017 рік.
Сержант запасу Мартін Брест, якого періодично запрошують до участі в засіданнях тих чи інших комісій при Міноборони, розповів в деталях, що нового може з'явитися в армії в 2017-му.
«План бойової підготовки на 2017 рік складено з урахуванням всього необхідного на всіх напрямках. Заплановані як поява нових бригад (і їх технічне забезпечення), так і нові посилені сухпайки, - сказав Мартін Брест. - Крім того, удосконалюються і логістичні ланцюжки, це поліпшить постачання бойових підрозділів продуктами, речовим забезпеченням».
За словами сержанта, в планах Міноборони є заходи щодо збільшення м'яса в армійському раціоні і ряд навчань і випробувань.
«Навчання найрізноманітніші, в тому числі і унікальні для нашої армії, - каже Мартін. - Наприклад, навчання деяких бригад пройдуть за підтримки авіації: бійці йдуть в атаку, а з повітря їх прикривають бойові літаки і вертольоти. Швидше за все, будуть і ракетні навчання з ураженням повітряних цілей». http://wartime.org.ua/32309-yak-zabezpechat-zsu-v-2017-nov-brigadi-krasche-postachannya-payki-bycv-na-peredovy.html
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСборы резервистов продолжаются в учебном центре Сухопутных войск ВС Украины "Десна". ФОТОрепортаж
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