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Все про:боеприпасы (834) взрывчатка (670) Днепр_город (2407) СБУ (13095)

 Тайник со взрывчаткой и боеприпасами обнаружен в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Днепре хранилище со взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

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Правоохранители изъяли из тайника, обустроенного вблизи одного из мостов через Днепр, гранатомет РПГ-26, гранату РГД-5 с запалом и тротиловую шашку весом двести граммов.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.

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это не фонарик а секретный боэвой тепловизор модели плачущий тоха. Он еще и лучем лазерным жечь может.
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