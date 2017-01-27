 Тайник с взрывчаткой и боеприпасами обнаружен в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.
Правоохранители изъяли из тайника, обустроенного вблизи одного из мостов через Днепр, гранатомет РПГ-26, гранату РГД-5 с запалом и тротиловую шашку весом двести граммов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.
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