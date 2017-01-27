 Львову выделят участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть обязана создать полигон за 6 месяцев, - Гройсман. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Начал рабочий визит на Львовщину. Сегодня обсудим решение проблемы с твердыми бытовыми отходами в городе Львов. Я не приехал заниматься политикой, я приехал спросить, как я могу помочь людям. Когда я боролся с такой же проблемой, у меня было фундаментальное правило - чтобы человек вышел утром из подъезда, а там было чисто. Я не просил поддержки, а брал и делал. Техногенная же угроза во Львове возникла не в мае, а много лет назад. Нужен системный подход! Социальный контракт с жителями Львовщины должен быть безупречно выполнен - это вопрос безопасности людей и диалог здесь чрезвычайно важен. Диалог с людьми - это самое главное. Если нужно мое участие - я готов. Я приехал с головой ГСЧС - мы предоставим всю необходимую помощь. Новый участок будет выделен Львову для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть возьмет обязательство создать полигон за 6 месяцев", - заявил премьер Гройсман во время визита во Львов.
Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.
По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.
После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
Как сообщалось, мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.
Гройсман поручил председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого найти решение по обеспечению утилизации мусора.
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http://www.fttc.com.ua/2016/12/oleg-sinyutka-rasskazal-o-problemah-lvova/
рекомендую не только дерьмомётные статьи читать.
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Чому майбутній Президент України має займатися дрібницями?
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Имея в виду, откуда большей частью исходят пророчества задним числом, надо думать, что у кого-то тогда мелькнула-таки здоровая идея хаму бошку оторвать (и концы в воду)...
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Как сообщил Назарий Романчук, городу Львову уже переданы подписанные договоры с органами местного самоуправления, на полигоны которых осуществляется вывоз ТБО из областного центра.
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Спробуй-це точно краще.
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За своє самовдосконалення-це важливо.
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когда читаю твою писанину сразу вспоминаю совковое " если в кране нет воды значит выпили жиды "
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ну а если серьезно я ведь не работаю во Львовской мэрии и с Садовым лично не общаюсь . поэтому готового ответа у меня нет . скорее всего стандартная отмазка . нет денег . дайте из бюджета . деньги города тратить не хочет а жопу поднять и поискать инвестора лень
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, достаточно проехать на поезде или автомобиле:мусор лежит в лесах,вдоль дорог,,тысячи несанкционированных свалок,правительство,по-большому счету только уже из-за экологической ситуации по всей стране должно давным давно уйти в отставку,вместе с теми партиями,которые его сформировали,ибо в подходе к решению этой проблемы проявилась вся антисоциальная сущность власти, нечего из Садового делать козла отпущения !
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