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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Львов (3237) мусор (272) Гройсман (2011)

 Львову выделят участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть обязана создать полигон за 6 месяцев, - Гройсман. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочей поездкой во Львовскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Начал рабочий визит на Львовщину. Сегодня обсудим решение проблемы с твердыми бытовыми отходами в городе Львов. Я не приехал заниматься политикой, я приехал спросить, как я могу помочь людям. Когда я боролся с такой же проблемой, у меня было фундаментальное правило - чтобы человек вышел утром из подъезда, а там было чисто. Я не просил поддержки, а брал и делал. Техногенная же угроза во Львове возникла не в мае, а много лет назад. Нужен системный подход! Социальный контракт с жителями Львовщины должен быть безупречно выполнен - это вопрос безопасности людей и диалог здесь чрезвычайно важен. Диалог с людьми - это самое главное. Если нужно мое участие - я готов. Я приехал с головой ГСЧС - мы предоставим всю необходимую помощь. Новый участок будет выделен Львову для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть возьмет обязательство создать полигон за 6 месяцев", - заявил премьер Гройсман во время визита во Львов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из всех районов Львова начали вывозить мусор, - ОГА

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Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.

Как сообщалось, мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.

Гройсман поручил председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого найти решение по обеспечению утилизации мусора.
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Какой ты наивный. Бригада от главы приехала показать ему его место.
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А місце Садового хіба не на звалищі, без якого Львів вже не один рік задихається? Як на мене-вірне місце йому вказали.
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Всех бы их выбросить на свалку и меров и перов и херов
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Разом з тобою? Чи ти їх не обирав і цим святий?
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Областная администрация уже предлагала Садовому участки с документацией. Он почему-то морозился.
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А до цього обласна адміністрація не могла надати ділянку - Грося усьо парішав.
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ты и правда странный! Как может влиять Садовой на облраду? А земля под полигон именно по их решению может быть отведена. Она в большинстве своем под руководством держадминистриции, что = Порошенко! И только не надо про депутатов облрады... у нас пока нет в стране независимых депутатов. Думаю вмешательство Польши возымело действие. Походу наш гарант ради своего 2 срока готов сделать мусорным заложником целый город, Прискорбно, очень прискорбно!
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"за эти полгода, с тех пор я понял, что город не может справиться и ему надо помочь, мы отвели три земельных участка. На них уже оформлена вся документация и объявлен конкурс, первый этап которого закончится в середине февраля". - это почему-то вместо садового делает облрада.

http://www.fttc.com.ua/2016/12/oleg-sinyutka-rasskazal-o-problemah-lvova/

рекомендую не только дерьмомётные статьи читать.
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Она и выделила. Прочитайте статью по ссылке.......без крика
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Приїдь і побудуй!
Чому майбутній Президент України має займатися дрібницями?
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Львов выделит Львову львовскую землю под полигон.
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це питання якраз і блокувалося кабміном і шоколадною адміністрацією.....а коли побачили, що в людей більше негативу не до Садового, а до центральної влади, почали вирішувати проблему
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спитай в Гнойсмана....але здоровий глузд підказує, що адміністрація Львова не розпоряджається землею в Львівській області, і ділянку під сміттєпереробний завод виділити не може
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так там уже и Польша хотела помочь родному городу, там более адекватные власти чем Киевс кие шоколадники
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Земля не львовская, и выделяет ее не львов, как, в общем, нетрудно догадаться.
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Та ти взагалі важкий випадок. Віриш тільки Багіні і кацапським серіалам про мєнтів.
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Здриснув , кацахол
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Не розумію про що ти. І це- вільний форум. Іди на свою гілку.
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Пока эти суки жидовские, воровское кодло, свободно передвигаются по украинской земле, а народ им это позволяет делать, никаких изменений к лучшему ожидать не приходится
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Дуже гарно написано, но нажаль , Друже, це казочка
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Это "пророчество" появилось в интернете в январе 2014 (перепечатки этой статьи от 30.12.2013), что нетрудно проверить гуглом.
Имея в виду, откуда большей частью исходят пророчества задним числом, надо думать, что у кого-то тогда мелькнула-таки здоровая идея хаму бошку оторвать (и концы в воду)...
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по Состоянию на 07:00 пятницы, 27 января, во Львове убрано 184 контейнерных площадок ТБО, что составляет 47,6 % от всего количества засмічних. Об этом сообщил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Назарий Романчук на заседании координационного совета по ликвидации засорения города Львова,

Как сообщил Назарий Романчук, городу Львову уже переданы подписанные договоры с органами местного самоуправления, на полигоны которых осуществляется вывоз ТБО из областного центра.
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Піду я мабудь - Слідство з Канєвским подивлюсь.Щось уже нерви здають.
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Я в таких випадках Діскавері чи щось подібне дивлюся.
Спробуй-це точно краще.
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Дякую .А то бачу щось не гоже тут напишу , та адміна розсержу. Пішов я.
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Та до чого тут адмін? За себе думай!

За своє самовдосконалення-це важливо.
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С каких пор крещатик сашка в друзьях у тебя?
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Так он клин клином,посмотрит про серийного убийцу и голова от львовского мусора болеть перестанет.
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Падаючу людину можна підштовхнути, а можна підтримати. Кожен сам обирає, як йому діяти.
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Львовяне должны благотворить Гройсмана Его премьерское высочество землю даровал
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Какой же никчемний Порошенко.........Из -за такого подлого и низкого человечка как Порошенко - прекрасний город Львов и его милие люди - должни жить в муссоре.....Жуть................
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Петро конечно тот еще му...... но в данном случае какое он имеет отношение к о львовским свалкам ? он не может подтирать жопу меру каждого украинского города . в данном случае больше вопросов возникает к Садовому
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Дак он ету свалку и устрол ЛИЧНО.............ти или троль или еще глуп................
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ну ты конечно не тролль и в умственном развитии просто гений но . повторяю . при чем тут Петро ? он муд ... пид.... можно еще пяток эпитетов применить но . какое он отношение имеет к Львовским . Луцким . Николаевским и всем остальным свалкам Украины ?
когда читаю твою писанину сразу вспоминаю совковое " если в кране нет воды значит выпили жиды "
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пипец порешали . вместо утилизации сделают еще одну свалку . да еще и полгода будут мохаться с ней . за это время можно завод по переработке мусора построить
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А хто має той завод будувати-не підкажеш?
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пiдкажу . городские власти на городские деньги . если денег не хватает привлекать инвесторов
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может потому что он мудак ?

ну а если серьезно я ведь не работаю во Львовской мэрии и с Садовым лично не общаюсь . поэтому готового ответа у меня нет . скорее всего стандартная отмазка . нет денег . дайте из бюджета . деньги города тратить не хочет а жопу поднять и поискать инвестора лень
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І раптом прилетів вінницький маховик, Грося-супермен, і все порішав.)))
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уничтожить Садового мусором -придумал не дурак. Кто это придумал и чьи это деньги? Если украинские, одно. А если придумали русские- другое.
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Уничтожить не уничтожили,но на смех выставили,хотя для политика - это одно и тоже.
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Якраз дураки і придумали. Вони під благими намірами заблокували полігони і місця сортування сміття, та автомашини що його вивозили.А філії АП цим скористались і не надають землі, за межами населених пунктів ,для вирішення сміттєвої проблеми.
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То,что мэра самого успешного города стали валить,как конкурента,это факт,и поэтому избиратели не должны голосовать за тех,кто не брезгует даже такими методами борьбы и расправы с успешными политическими противниками,но с экологией у нашего мэра действительно проблема,на которую следует обратить внимание ,и показать всей Украине как решать экологическую проблему,теперь это стало, и для мэра Львова и для всех патриотов ,делом чести,покажем всей Украине как решать эту проблему,ибо то,что во Львове - это имеет место по всей Украине,только в намного худших формах

, достаточно проехать на поезде или автомобиле:мусор лежит в лесах,вдоль дорог,,тысячи несанкционированных свалок,правительство,по-большому счету только уже из-за экологической ситуации по всей стране должно давным давно уйти в отставку,вместе с теми партиями,которые его сформировали,ибо в подходе к решению этой проблемы проявилась вся антисоциальная сущность власти, нечего из Садового делать козла отпущения !
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Галичина всегда была мусорной свалкой во все времена. Нужно утилизировать этот биомусор
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переробляти треба сміття, а не засмічувати нові ділянки, це ж золота жила, якщо з розумом ставитися до цієї проблеми, а що мало розумників серед львівян?, там така наукоємна промисловість зосереджена, навіть у Харкові такого нема...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛьвову выделят участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть обязана создать полигон за 6 месяцев, - Гройсман. ФОТОрепортаж
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