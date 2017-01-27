 Непогода в Украине: в Харьковской области спасатели высвободили из снежного плена 2 школьных автобуса и 3 скорых. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Так, по данным ведомства, из снежных заносов были высвобождены 6 транспортных средств, среди которых 2 школьных автобуса, 3 кареты скорой медицинской помощи и 1 легковой автомобиль.
"Школьный автобус с шестью детьми в возрасте от 3 до 9 лет застрял в снежном сугробе утром 26 января между селами Латышовка и Кисовка Коломакского района. Чтобы помочь детям, спасатели немедленно выехали к месту происшествия на спасательном автомобиле повышенной проходимости. Они взяли автобус на буксир и вытащили на расчищенную участок дороги, к которой было около 1 км.
Другой школьный автобус, правда без детей, спасатели вытащили из снежного плена в селе Вторая Староверовка Нововодолажского района", - сказано в сообщении.
Фото: сайт ГСЧС в Харьковской области
Также сообщается, что бригадам скорой медицинской помощи спасатели помогали в г. Харьков, пл.. Дергачи и с. Русская Лозовая Дергачевского района.
Отмечается также, что всего с начала зимы подразделения ГСЧС привлекались для оказания помощи населению в подобных случаях 158 раз, была извлечена 191 единица техники (из которых 59 карет скорой медицинской помощи), высвобождено 441 человек.
"За прошедшие сутки дороги регионального и государственного значения в Харьковской области находятся в удовлетворительном состоянии. Нарушений транспортного движения не было. Обесточивание населенных пунктов за сутки не было", - добавили в пресс-службе ГСЧС.
27 января по области ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, днем северо-западный 5 - 10 м / с. Температура ночью 18 - 23 ° мороза, днем 7 - 12 ° мороза. По городу: температура воздуха ночью 19 - 21 ° мороза, днем 7 - 9 ° мороза.
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