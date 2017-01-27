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Все про:боевик (17823) обстрел (5174) Нацполиция (5643) Донбасс (12086) Авдеевка (690)

 В результате артобстрела боевиками жилого сектора Авдеевки разрушены 6 домов, - полиция. ФОТОрепортаж

Ночью Авдеевка подверглась обстрелу со стороны боевиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области.

"Правоохранители утром выехали в пострадавший район, чтобы зафиксировать и задокументировать последствия артобстрела со стороны оккупированной территории. Следственно-оперативная группа полиции находится на месте происшествия и оказывает помощь мирным жителям. Жертв и пострадавших нет. Около полуночи прифронтовая Авдеевка подверглась обстрелу со стороны боевиков. Под огонь террористов попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города. В настоящее время зафиксированы повреждения шести домов, в которых повреждены окна, фасады, крыши и заборы. К счастью, мирные жители не пострадали", - рассказали в полиции.

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Работа по фиксации разрушений и оказания помощи гражданам продолжается.

Данные события квалифицированы по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

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обстрел авдеевка

обстрел авдеевка

обстрел авдеевка

обстрел авдеевка

обстрел авдеевка

обстрел авдеевка

обстрел авдеевка

обстрел авдеевка

обстрел авдеевка
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Потрібні безпілотники які постійно будуть чергувати в небі і відслідковувати будь яку активність терористів для наведення української артилерії на цілі. Це дозволить знищувати розрахунки артилерії ворога ще до того як ворог зможе нанести удар по нашим позиціям та тилам. Потрібні нові підрозділи - батальйони та бригади безпілотної авіації, які будуть запускати сотні безпілотників і постійно замінювати їх в небі над лінією фронту!
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Волонтери роблять ці безпілотники масово, треба взяти цю супердешеву технологію у волонтерів і виробляти ці безпілотники десятками тисяч, щоб в небі над лінією фронту постійно працювали сотні БПЛА змінюючи один одного!
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а есчё спутники, а то вся связь через рашковские спутники идёт, за интернет тоже рашке плотим, как и за телевидение. при одном пополнении мобильника вы платитте за убийство одного солдата украинского.
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Согласно минскому сговору наш верховный говнокомандующий отвел арту далеко в тыл, если что. Так что позиции врага уничтожать нечем. Да и нельзя, ибо політичному врегулюванню не має альтернативи. А то х.ло нападет.
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Арту можна швиденько підвести і кілька разів стрільнути і швиденько повернутись назад, проблема у тім що немає якісної розвідки куди стріляти, які координати цілей! Якщо безпілотники будуть постійно знаходитись в небі над ворожою територією, вони будуть відслідковувати будь який рух транспорту та живої сили на стороні терористів і наша арта зможе оперативно знищувати будь які сили та засоби ворога, які висунулись в напрямку лінії фронту. Вантажівка тільки поїхала в сторону фронту, а вже з українського боку їй на зустріч виїжджає артилерія і готується обстріляти цю вантажівку на якомусь мосту чи дамбі, по якій ця вантажівка обовязково проїде по дорозі до позицій терористів. Якщо все робити чітко, то терористи та їх боєприпаси будуть знищуватись ще по дорозі до позицій, на марші, як це робить зі своїми ворогами армія США!
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Несколько недель назад разгорелся скандал, который лживая пропагандистская машина Порошенко-Гройсмана с помощью телеканалов олигархов быстренько замяли - Кабмин постановил не считать Донбасс оккупированными территориями, а лишь «неконтролируемыми».
Во всех документах нет ни единого слова о том, что Россия агрессор. В официальных документах Киева указано, что украинцы сами себя убивают, а власть пришла после Майдана из народа, поэтому эту гражданскую войну и решает.
Вчера, человек Порошенко, которого назначил лично Президент Украины подтвердил: Российских войск на Донбассе нет, а значит украинцы сами себя убивают.
По словам Туки, на Донбассе гражданская война и в мире об этом знают, ибо по словам Туки, юридическую терминологию никто в мире из-за Украины не отменял и не отменит:https://youtu.be/YfctD6eMpVM

Здесь стоит отметить, что выходит, Порошенко и нынешняя власть 3 года врали украинцам которые взяли в руки оружие и пошли воевать на Донбасс. Выходит, Порошенко своими заявлениями о том, что на Донбассе воюют кадровые российские военные, разжигал гражданскую войну на Донбассе, а телеканалы подконтрольные олигархам потакали олигарху Порошенко в его линии.
Так зачем было отправлять 250.000 украинцев со всех уголков страны воевать на Донбасс, если это не оккупированные Россией территории? Зачем было призывать армию, мобилизировать всю страну, создавать добровольческие батальоны, если российских войск на Донбассе нет?
Эксперты отмечают, что таким образом власть хочет повесить всю ответственность на народ, чтобы не попасть под военный трибунал за военные преступления.
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А шо, воювати було не потрібно якщо це громадянська війна?
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Коля, иди на йух. В Украине нет гражданской войны а есть агрессия со стороны скрепостана.
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там занято тобой, Вася!
Если с первого раза не получилось, читай еще раз и еще ... и так до тех пор пока не осмыслишь.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате артобстрела боевиками жилого сектора Авдеевки разрушены 6 домов, - полиция. ФОТОрепортаж
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