 В результате артобстрела боевиками жилого сектора Авдеевки разрушены 6 домов, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области.
"Правоохранители утром выехали в пострадавший район, чтобы зафиксировать и задокументировать последствия артобстрела со стороны оккупированной территории. Следственно-оперативная группа полиции находится на месте происшествия и оказывает помощь мирным жителям. Жертв и пострадавших нет. Около полуночи прифронтовая Авдеевка подверглась обстрелу со стороны боевиков. Под огонь террористов попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города. В настоящее время зафиксированы повреждения шести домов, в которых повреждены окна, фасады, крыши и заборы. К счастью, мирные жители не пострадали", - рассказали в полиции.
Работа по фиксации разрушений и оказания помощи гражданам продолжается.
Данные события квалифицированы по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
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Во всех документах нет ни единого слова о том, что Россия агрессор. В официальных документах Киева указано, что украинцы сами себя убивают, а власть пришла после Майдана из народа, поэтому эту гражданскую войну и решает.
Вчера, человек Порошенко, которого назначил лично Президент Украины подтвердил: Российских войск на Донбассе нет, а значит украинцы сами себя убивают.
По словам Туки, на Донбассе гражданская война и в мире об этом знают, ибо по словам Туки, юридическую терминологию никто в мире из-за Украины не отменял и не отменит:https://youtu.be/YfctD6eMpVM
Здесь стоит отметить, что выходит, Порошенко и нынешняя власть 3 года врали украинцам которые взяли в руки оружие и пошли воевать на Донбасс. Выходит, Порошенко своими заявлениями о том, что на Донбассе воюют кадровые российские военные, разжигал гражданскую войну на Донбассе, а телеканалы подконтрольные олигархам потакали олигарху Порошенко в его линии.
Так зачем было отправлять 250.000 украинцев со всех уголков страны воевать на Донбасс, если это не оккупированные Россией территории? Зачем было призывать армию, мобилизировать всю страну, создавать добровольческие батальоны, если российских войск на Донбассе нет?
Эксперты отмечают, что таким образом власть хочет повесить всю ответственность на народ, чтобы не попасть под военный трибунал за военные преступления.
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Если с первого раза не получилось, читай еще раз и еще ... и так до тех пор пока не осмыслишь.
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