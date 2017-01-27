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Все про:ДТП (5418) трамвай (178)

 ДТП в столице: на Лукьяновке парализовано трамвайное движение. ФОТОрепортаж

Транспорт стоит по направлению к центру.

В Киеве на ул. Дегтяревской, возле станции метро Лукьяновская, образовалась пробка из 16 трамваев из-за ДТП, передает Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщают очевидцы происшествия.

По данным системы "Яндекс.Пробки", ДТП произошло на ул. Белорусская возле здания Киевской малой оперы.

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Я, час назад, увидел грустно плетущегося маленького котенка, который не обнаружил еды в тарелках у подъезда. А у нас- холодно с утра, -15. Не выдержал я, вышел и скормил ему пакетик Вискаса, хотя планировал половину, но уж очень он был голодным. Эх, как он сразу встрепенулся, поскакал, голубей разогнал. И в подвал- греться. Для него день начался удачно.
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Жалость к беззащитному существу характеризует тебя как человека. Плюсик в карму)
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Офигнть расцветка. Дико плюсую Вам леди. Значит после завтрака у Вас настроение улучшилось.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП в столице: на Лукьяновке парализовано трамвайное движение. ФОТОрепортаж
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