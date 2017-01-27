 ДТП в столице: на Лукьяновке парализовано трамвайное движение. ФОТОрепортаж

В Киеве на ул. Дегтяревской, возле станции метро Лукьяновская, образовалась пробка из 16 трамваев из-за ДТП, передает Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщают очевидцы происшествия.
По данным системы "Яндекс.Пробки", ДТП произошло на ул. Белорусская возле здания Киевской малой оперы.
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