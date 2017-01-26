 Прокурор задержан в Кривом Роге на взятке в $3 тыс, - Аваков. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Министр отметил: "К ночи взяточники пошли косяком. После судьи - прокурор.В Кривом Роге задержали прокурора на взятке в 3 тысячи долларов США
29-летний прокурор городской прокуратуры №3 собирался за 3 тысячи американских долларов решить вопрос о снятии ареста с автомобиля. Это при том, что данный автомобиль проходит по уголовному производству.
Сейчас на месте задержания работают сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона".
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"От любви до ненависти один шаг"-здогадаєшся, чиє це прислів'я?
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тепер хабарників треба підвісити догори ногами - може ще якісь гроші випадуть з кишень
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Спросили как-то мы у прокурора,
-Как жизнь Степаныч? Правду расскажи,
Он оторвал свой взгляд от монитора.
-Зарплата -мизер. Отпускные хороши.
Мы обалдело на него глядели.
-Так не бывает. Брешешь твою мать.
И он ответил с вредною ухмылкой,
-Смотря кого, за сколько, отпускать
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Отакі реформи.А ти хоч на жопі по підїзді ковзай.Порошенко не знав...
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http://oligarh.org.ua/node/5153
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