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 Прокурор задержан в Кривом Роге на взятке в $3 тыс, - Аваков. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал информацию о задержании прокурора при получении взятки в три тысячи долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "К ночи взяточники пошли косяком. После судьи - прокурор.В Кривом Роге задержали прокурора на взятке в 3 тысячи долларов США

29-летний прокурор городской прокуратуры №3 собирался за 3 тысячи американских долларов решить вопрос о снятии ареста с автомобиля. Это при том, что данный автомобиль проходит по уголовному производству.

Сейчас на месте задержания работают сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона".

Смотрите также: На взятке $22 тысячи задержан судья Соломенского суда Киева, - Аваков. ФОТО

взятка кривой рог

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Начальник одного из подразделений полиции в Виннице задержан на взятке 15 тыс. грн. ФОТОрепортаж

взятка кривой рог

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудник полиции пытался получить взятку с участника АТО за отсутствие сгоревшего в бою военного билета, - СБУ. ФОТО

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он в суд подаст - его еще и наградят, и отпустят - с повышением. "онижедети!"
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Конечно есть ,у меня есть уверенность,что он подонок,коррупционер,трус,лжец и вор!
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уверенность должна базироваться на каких то фактах,что имеешь,поделись с народом Украины.
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правосудие не может базироваться на интуиции,есть законодательство и нормы которых должны придерживаться все люди которые находяться на територии страны,если кто то выходит за рамки этих норм,есть госструктуры которые обязаны регилуровать и присматривают за выполнением этих норм и в случае нарушения задерживают человека и назначают наказание которое также зависит от того правонарушения которое сделал человек. так что там у тебя на Авакова? какие факты есть? только не надо тут твоей интуиции,будешь по интуиции себе труселя в магазине выбирать
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Ничёсе,какие ты знаешь слова ,я не буду удосуживаться никакими фактами и доказательствами,для меня вопрос давно решён !
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Если его взять за яйца, то того, что он "напоет" сумарно зватит лет на 500 для всех его подельников.
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Вот представь..... завтра придёт вот такой вот весь из себя чел которому ты когда-то на мозоль наступил. С большой уверенностью что ты серийный убийца. Вот весело будет........
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Тобі цікаве тиражування фейків наших та рашистських пропагандонів? Так цього і так на форумі вистачає. Зараз і ще накидають.
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Ну ,любовь к власти это видишь ли из ватной оперы ария !!
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Окрім любові та ненависті є ще безліч інших почуттів. А одними крайнощами живуть лише малосвічені та не дуже розумні люди.
"От любви до ненависти один шаг"-здогадаєшся, чиє це прислів'я?
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Хочешь сказать,что тебе до ненависти к власти остался лишь шаг ?
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До тебе я його вже зробив. Випускай Пашу Шевченко!
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До меня ? Ну я бы не сказал,что замечал за тобой ненависть к власти до меня ,да и тебя самого я как-то не замечал ,так что без Паши обойдёмся !
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Я-Чуї. А деактивації попрохала та, яка про це тут написала. Поцікався на РФ.
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Ломик есть. Знакомые Каддафи в Украину переслали для эффективной борьбы с шикаладной коррупцией.
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Забаньте его на ФБ-страшно представить, до кого он к утру доберётся...
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І які довбні спамлять?
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Каждый день ловят взяточников, но они как тупые алени все равно гребут.
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бедняга видимо поужинать хотел,не дали........что ж вы творите))))
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Скоро в Украине прокуроров не останется . Мне кажется , что такие статьи каждый день...))
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показуха... завтра на работу выйдет этот прокурор или даже получит повышение... Луценко и Матиос уж постараются.
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Транш хотят. С коррупцией вроде как борются.
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Можно ещё кондукторов штук 200 нахватать. За то что использованные талончики по второму кругу в троллэйбусах продают. Весь мир просто офигеет от Авакова-энерджайзера.
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Аваков с Луциком опять пуцьками меряются,кто круче и кто больше кого арестует,мусорские прокурорских,или прокурорские мусорских
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а то могло б скластися враження, що у вілкула-старого вже перемогли корупцію
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Задерживают реально дохера народу. Садили бы хотя бы процентов 60 от этого, правоохранительной и судебной системе цены бы не было
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ага точно точно токо суды виноваты а всякие копы следаки которые это дело стряпают тут совсем не при делах!!
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досудовой,судовой процес в таких делах очень долгий,даже в деле с двумя убитыми полицейскими где от убийства прошло три месяца дело только передали в суд для изучения,а там виновник был снят так сказать на камеру от первого лица,пока суд будет рассматривать,потом сам процес судовой,апеляции,дело на год или больше может затянуться,а в коррупционных делах еще более сложно,потому что некоторую информацию к примеру надо доставать с банков которые неохотно выдают инфу своих клиентов и так далее
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"АСТАНАВИТЕСЬ"!!!! До утра Украина останется без правовиков такими темпами!!!
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врожайний день
тепер хабарників треба підвісити догори ногами - може ще якісь гроші випадуть з кишень
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Меняю арест автомобиля на свой собственный. Обращаться к прокурору городской прокуратуры №3 г. Кривого Рога. Цена вопроса 3000$
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Расстреливать сук таких надо! Вот такие как эти твари и привели народ к нищите, а государство к войне и разрухе!
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Нормальная практика у мусаров,аресты,двойники ими же созданные...
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Що там чути про "діамантових прокурорів"? Пішли на підвищення?
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Аваков подари мне пулемет, как у вора Арсения хочу...- максим.. Сколько стоит? :D

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Очень хорошо. Война прокуроров с ментами, ментов с чекистами, чекистов с прокурорами. Пусть мочат друг-дружку, только не понарошку.
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майже щодня на Цензорі - то прокурвор то суддя і всі вимагають - Може пора всіх потихеньку міняти на нових Щодня повністюю всіх суддів та прокурорів одного району в кожній області. А попався на хабарі чи вимагав грошей- повна конфіскація всього майна сім*ї та позбавлення права на пенсію Може хоч так дойде.
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Спросили как-то мы у прокурора,
-Как жизнь Степаныч? Правду расскажи,
Он оторвал свой взгляд от монитора.
-Зарплата -мизер. Отпускные хороши.
Мы обалдело на него глядели.
-Так не бывает. Брешешь твою мать.
И он ответил с вредною ухмылкой,
-Смотря кого, за сколько, отпускать
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Ловись рыбка большая и маленькая !Правда уха с этой гребанной, гнилой рыбы ни к черту!..
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У вівторок Петро Олексійович розповідає в Европі як він принципово боре корупцію,а в середу Насіров підвищує спійману на хабарі чиновницю.

Отакі реформи.А ти хоч на жопі по підїзді ковзай.Порошенко не знав...
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ГДЕ РЕШЕНИЯ СУДОВ О КОНФИСКАЦИИ И РЕАЛЬНЫХ СРОКАХ ОТБЫВАНИЯ???
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Прокурор - суддя - митник - податківець - взятка - прокурор - суддя - митник - податківець - взятка...... і так дальше по кругу
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрокурор задержан в Кривом Роге на взятке в $3 тыс, - Аваков. ФОТО
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