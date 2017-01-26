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Все про:взятка (3304) суд (19940) судья (1679)

 На взятке $ 22 тысячи задержан судья Соломенского суда Киева, - Аваков. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал информацию о задержании судьи Соломенского районного суда города Киева при получении взятки в 22 тысячи долларов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество которое находилось в залоге!"

Смотрите также: НАБУ задержало помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области на взятке в $23 тыс. ФОТО

взятка судья

Также читайте: НАБУ открыла уголовные дела против 3 судей по результатам анализа электронных деклараций

взятка судья

Смотрите также: Во Львове сотрудники Нацполиции задержали на взятке адвоката, часть денег она намеревалась передать судьям. ФОТОрепортаж


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получит повышение...
Экс-замглавы Одесской таможни Арефьева, попавшаяся на взятке в 50 тыс. долларов, получила новую должность в ГФС.

http://censor.net.ua/news/424897
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неа.. наградят и отпустят, а через 6 месяцев на ПОВЫШЕНИЕ пойдет: свой же, проверенный кадр.
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все эти коррупционеры, воры, казнокрады являются главной опорой вора Порошенко...
Поэтому не посадили ни одного коррупционера за время правления пети. И не посадят, пока существует главный коррупционер.
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Ничего страшного, через пол года окажется. что это не он и деньги не его.
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Да что за день такой урожайный на взяточников? Аж не верится, блин! - неужели по всей стране началось? (кто помнит старый анекдот).
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У Персії знали методи...

Через те, що суддя брав хабарі і виніс несправедливе рішення, здерли з нього шкіру і натягли на крісло. Далі цар Камбіс призначив суддею його сина і наказав йому не забувати, на якому кріслі він сидить і судить
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слева - «Арест неправедного судьи Сисамна»; справа - «Казнь неправедного судьи Сисамна»

25. Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана - Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит.- Геродот, История. Книга 5, глава 25.
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У Дария хорошие методы правления. СПРАВЕДЛИВЫЕ.
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очень хорошо. судей нужно брать через одного.
когда по-настоящему начнут чистить эти авгиевы конюшни?
судьи и прокуроры в Украине - это писец. где обещанная судебная реформа и посадки?
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Щас проверят на вшивость и пойдет на повышение.
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Киїівські судді як камікадзе, нічого не бояться.
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Скоро судьи на мантиях будут значки (звездочки или крестики) цеплять - кого сколько раз ловили и отпускали. Что бы друг перед другом понтоваться.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке $ 22 тысячи задержан судья Соломенского суда Киева, - Аваков. ФОТО
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