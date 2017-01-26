 На взятке $ 22 тысячи задержан судья Соломенского суда Киева, - Аваков. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество которое находилось в залоге!"
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Экс-замглавы Одесской таможни Арефьева, попавшаяся на взятке в 50 тыс. долларов, получила новую должность в ГФС.
http://censor.net.ua/news/424897
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Поэтому не посадили ни одного коррупционера за время правления пети. И не посадят, пока существует главный коррупционер.
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Через те, що суддя брав хабарі і виніс несправедливе рішення, здерли з нього шкіру і натягли на крісло. Далі цар Камбіс призначив суддею його сина і наказав йому не забувати, на якому кріслі він сидить і судить
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слева - «Арест неправедного судьи Сисамна»; справа - «Казнь неправедного судьи Сисамна»
25. Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана - Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит.- Геродот, История. Книга 5, глава 25.
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когда по-настоящему начнут чистить эти авгиевы конюшни?
судьи и прокуроры в Украине - это писец. где обещанная судебная реформа и посадки?
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