 Бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе выпустили из СИЗО по решению прокуратуры, - адвокат. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала его адвокат Ксения Проконова.
"Гию Церцвадзе выпускают из СИЗО. Решение прокуратуры. Это снятие временного ареста. О запрете на выдачу будем говорить после окончания экстрадиционной проверки. Спасибо всем причастным!" - написала Проконова.
"Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины", - сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.
По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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какого они вообще ПОД АРЕСТОМ?? Эдак рашка захочет ВСЕХ добровольцев - от Яроша до любого - "экстрадировать" и посадить. И наши шоколадные прокуроры пойдут на это - лишь бы угодить фуйлу.
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Я и без истерик знал что этим закончится.....
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Може покажеш де , вчора-позавчора , ти писав що так все буде ?
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Истерики по этому поводу ты от меня точно не найдешь....так что можешь поискать....
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По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию. Источник: http://censor.net.ua/n425122
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@NoFated 47 мин.47 минут назад
Власть, которая начинает работать во благо страны только после крика "Зрада", нужно гнать в шею, сопровождая коктейлями Молотова.
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11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
Источник:http://censor.net.ua/n425122
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Коли добровольці почали розгортати намети , прискакав Луцик і звільнив його... тут те саме .
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http://zahystmovy.org.ua/всрамся-а-не-здамся-сашко-лірник/
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Интересно,есть ли у наших властей хоть где-то предел цинизма?
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