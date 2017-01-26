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Все про:адвокат (797) Грузия (3304) суд (19940) Церцвадзе (7)

 Бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе выпустили из СИЗО по решению прокуратуры, - адвокат. ФОТО

Воевавшего за силы АТО в Донбассе гражданина Грузии Гию Церцвадзе, экстрадиции которого требует РФ из-за обвинений в убийстве, отпустили на свободу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала его адвокат Ксения Проконова.

Смотрите также: Активисты пришли под Апелляционный суд Киева поддержать Церцвадзе: заседание перенесли на 3 февраля из-за отсутствия материалов дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Гию Церцвадзе выпускают из СИЗО. Решение прокуратуры. Это снятие временного ареста. О запрете на выдачу будем говорить после окончания экстрадиционной проверки. Спасибо всем причастным!" - написала Проконова.

"Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины", - сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

церцвадзе


Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если мы сдадим Церцвадзе России и его там засудят, то какой грузин, какой белорус, какой русский приедет воевать за нас как за сторону добра", - замглавы УНА-УНСО Мазур

В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.

По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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Что легион выведет из Украины? Вы в курсе его численного состава?
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....11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.



какого они вообще ПОД АРЕСТОМ?? Эдак рашка захочет ВСЕХ добровольцев - от Яроша до любого - "экстрадировать" и посадить. И наши шоколадные прокуроры пойдут на это - лишь бы угодить фуйлу.
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А ЭТО КАК ПОНИМАТЬ??! "По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию."Источник: http://censor.net.ua/n425122
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Ща, ждём, считаем секунды, когда же появится очередной имбицил, который сумеет, каким-то интересным макаром привязать сюда "шоколадного" Делаем ставки, господа!
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картавый, за своих переживаешь?..
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не, он не при чём..он хороший царь, почти как куйло..
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Угу - тільки в Хуйла рейтинг за 80% , а в Брехла - і до 10% не дотягує ... ))
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Отлитчно. Теперь на тормозах не спускать активистам и журналистам, чтоб и экстрадицию не допустить.
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Бойко за нефте вышки не посадили.В презики метит.Опозицией руководит.А кто-то кровь проливает,жизнью рискует за Украину и его в тюрьму???
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Общественный резонанс-это единственное ,что держит соевых от полного возвращения к временам овоща.
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Ну вот...а то зрадоботы и всепропальщики уже в начали в истерике биЦЦа.....
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Мне нет необходимости..использовать твои методы...
Я и без истерик знал что этим закончится.....
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Знову брешеш ? "знал" ...))
Може покажеш де , вчора-позавчора , ти писав що так все буде ?
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А я обязан был написать..?? Кому..обязан был...??

Истерики по этому поводу ты от меня точно не найдешь....так что можешь поискать....
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Унылое гавно ты как и все пэдроты ,сначала заряжает тему а потом сам же сливаеться
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На унылое гавно..ты можешь в зеркале посмотреть......
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Это произошло только благодаря ультиматуму Грузинского Легиона, на возмущение общественности власти давно уже прибор положили, еще со времен Майдана.
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А ультиматум Грузинского легиона был опубликован в тот же день...в день ареста.....и включив голову уже тогда можно было понять...что произойдет....
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А это тоже перемога или как?

По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию. Источник: http://censor.net.ua/n425122
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Это всего лишь слова товаришЧа Захарова...и ни чего более.....
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и не говори, правозащитники лишь лодку качают..
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Ну да зато у соевых усьо по закону.Где бы вы были со своим шефом,если бы не такие люди как этот грузин.
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Этой твари надо в русскую рулетку сыграть, чтобы с первого выстрела подохнуть.
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ну не верю , что самим ума хватило, наверно Вильнюский обком подсказал
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Чавой ? Может усьо таки госдеп и жидобиндеры ?
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Ох Порошенко, ох i зрадник! Такую зраду обломал.
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Может его вызывали медаль дать. Или орден. "Начал убивать противника еще до того, как это стало мэйнстримом."
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Зрадофилы сейчас будут бить себя пяткой в грудь, что это их заслуга. Как и Юлька тогда верещала, когда Гройсман минималку поднял.
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Минималка - заслуга ануса Ляшка
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Ґнiвъ України 🇺🇦 ‏@NoFated 47 мин.47 минут назад

Власть, которая начинает работать во благо страны только после крика "Зрада", нужно гнать в шею, сопровождая коктейлями Молотова.
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отлично и саакашвили зря пиарилса - всё в убиток.
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По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,
11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
Источник:http://censor.net.ua/n425122
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ну вот что вы наделали -а? тперь ольгинские и зрадоботы сидят как обосранные.оню всю неделю на говно исходили а вы их взяли и просто обоссали....хотя я присоединяюсь и тоже обоссу этих засранцев с удовольствием
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Портянки стецьковские дружно налетели, царь оказался добрым.
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Все , як у випадку "Баті" - забули ?
Коли добровольці почали розгортати намети , прискакав Луцик і звільнив його... тут те саме .
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Те , до чого я сам дійшов, та що мене бісить, як і у українців так і у білорусів, чудово описав Сашко Лірник.

http://zahystmovy.org.ua/всрамся-а-не-здамся-сашко-лірник/
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11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию. Источник: http://censor.net.ua/p425122

Интересно,есть ли у наших властей хоть где-то предел цинизма?
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ЗрадабабаВоналюби, обісрались як завжди, шукаючи зраду?
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Оперативно регистрацию провели))) Молодцы)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБойца "Грузинского легиона" Церцвадзе выпустили из СИЗО по решению прокуратуры, - адвокат. ФОТО
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