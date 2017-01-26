 На взятке в 20 тысяч задержаны государственные исполнители в Ивано-Франковске, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Департамента защиты экономики.
В сообщении отмечается: "В Ивано-Франковскеой области Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Ивано-Франковской области ДЗЕ Нацполиции провели ряд процессуальных мероприятий и задокументировали преступную деятельность должностных лиц.
20 тысяч гривен взятки за закрытие исполнительных производств требовали от гражданина заместитель начальника одного из городских управлений юстиции - начальник отдела государственной службы и главный государственный исполнитель.
Деньги они получали частями: 4 тысячи гривен и 100 долларов США получил главный госисполнитель, а впоследствии 500 долларов США и один из руководителей одного из городских управлений юстиции.
Все "деловые" встречи проходили в здании подразделения. 25 января оперативники УЗЕ в Ивано-Франковской области и работники следственного управления областной полиции задержали обоих чиновников-коррупционеров.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества".
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Показуха для запада. Хотя на западе прекрасно видят и понимают, что это только показуха.
Ибо констатируют на западе, что коррупция при Порошенко только возросла.
Отсюда и нижний рейтинг среди стран по борьбе с коррупцией.
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PS Две мои зарплаты.
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- Пила! А якби ви нормально платили, я б ще й їла. .
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ЛУГА-НОВА
и немировская, изготовленная на россии
Nemiroff
Штрих-код на луганской - украинский, 482.
Торговля идёт шопипец, всё куплено и проплачено, через всю Украину грузы идут от сепаров до сепаров.
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В налоговой сейчас очередь что бы сдать лицензию до 1го февраля. ПОКРАЩЕННЯ видбулося!.
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