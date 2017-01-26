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 На взятке в 20 тысяч задержаны государственные исполнители в Ивано-Франковске, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Заместитель начальника одного из городских управлений юстиции – начальник отдела государственной службы и главный государственный исполнитель требовали неправомерную выгоду от местного жителя за закрытие исполнительных производств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Департамента защиты экономики.

В сообщении отмечается: "В Ивано-Франковскеой области Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Ивано-Франковской области ДЗЕ Нацполиции провели ряд процессуальных мероприятий и задокументировали преступную деятельность должностных лиц.

20 тысяч гривен взятки за закрытие исполнительных производств требовали от гражданина заместитель начальника одного из городских управлений юстиции - начальник отдела государственной службы и главный государственный исполнитель.

Деньги они получали частями: 4 тысячи гривен и 100 долларов США получил главный госисполнитель, а впоследствии 500 долларов США и один из руководителей одного из городских управлений юстиции.

Все "деловые" встречи проходили в здании подразделения. 25 января оперативники УЗЕ в Ивано-Франковской области и работники следственного управления областной полиции задержали обоих чиновников-коррупционеров.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества".

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взятка ивано-франковск

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взятка ивано-франковск

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Ну на хрена их задерживать ??? Все равно завтра отпустят без обвинительного.Украинский суд самый гуманный суд в мире.
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Да это, что бы показать бурную деятельность по борьбе с коррупцией, и то для внешнего мира.
Показуха для запада. Хотя на западе прекрасно видят и понимают, что это только показуха.
Ибо констатируют на западе, что коррупция при Порошенко только возросла.
Отсюда и нижний рейтинг среди стран по борьбе с коррупцией.
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Гребут мелочевку для замыливания глаз Запада.
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посадить!!! это же не помощница Насирова? посадить!!! не Ахметов с военной помощью ОРДЛО? посадить!
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Украинка совершила мировое открытие в математике http://comments.ua/society/572703-ukrainka-sovershila-mirovoe-otkritie.html
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Деньги мокрые от слез?

PS Две мои зарплаты.
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Это не от слез, это пот, заработанные непосильным трудом
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А-а-а. Cмятые в потном кулачке. Еле пальцы разжали когда отбирали.
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А вот если бы так : "При получении взятки в ...тысяч погибли как взяткодаватели, так и взяткобратели"- как думаете, много было бы опосля желающих взять-дать?
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многие,не видно что у нас ловят раз за разом а идиоты все несут да берут,это такой увы уже состоялься образ жизни в народа,надо дать и надо взять
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- Ви чому в такому вигляді з'явилися на роботу? Знову всі вихідні пили?
- Пила! А якби ви нормально платили, я б ще й їла. .
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Что это за фигня? В приднестровье продаётся луганская водка
ЛУГА-НОВА

и немировская, изготовленная на россии
Nemiroff

Штрих-код на луганской - украинский, 482.
Торговля идёт шопипец, всё куплено и проплачено, через всю Украину грузы идут от сепаров до сепаров.
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Галимая показуха, когда уже министров с милионными взятками начнете садить?
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"На взятке в 20 тысяч задержаны государственные исполнители в" ...можно вписать любой город,например,Новая Каховка...В частности оптовый рынок. Женщине,хозяйке магазинчика ТКАНИ выписали 10 "минималок" за не достающие бумаги.К 10 утра бОльшая часть срочно закрылись на "ланч". Я к тому,что теперь число взяткодателей и взяточников возрастет в разы.
В налоговой сейчас очередь что бы сдать лицензию до 1го февраля. ПОКРАЩЕННЯ видбулося!.
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Каждый день по 2-3 эпизода по взяткам. Мне кажется этому конца-края не будет. Неужели не понятно, что надо что-то менять и менять с самого верха. Продадут все на свете. Нет ничего святого. Такого разгула обдиралово в государстве еще небыло
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке в 20 тысяч задержаны государственные исполнители в Ивано-Франковске, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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