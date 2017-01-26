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Все про:взятка (3300) Винница (433) Нацполиция (5639)

 Начальник одного из подразделений полиции в Виннице задержан на взятке 15 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачили во взяточничестве начальника одного из подразделений винницкой полиции.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, капитан полиции требовал пятнадцать тысяч гривен от подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

За эту сумму злоумышленник обещал закрыть уголовное производство.

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Сотрудники спецслужбы задержали полицейского после получения взятки вблизи места работы.

взяткавзяткавзятка

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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А коли посадять кримського сепаратиста Шевцова, якого порошенко, мабуть на прохання путіна, призначав керівником Вінницького УМВС? Досі цей Шевцов на волі! Він був на службі в батальйоні Луганськ-1 який воював в АТО, а сам Шевцов в той час сидів вдома в Криму та ходив на мітинги за путіна з георгіївською стрічкою і там його засняло московське телебачення! Шевцов допомагав порошенку протягувати порошенківського завгоспа Березенка у народні депутати у сумнозвісному Чернігівському 208 окрузі, для цього Шевцова призначили керівником міського управління поліції в Чернігові. Після фальсифікації виборів в Чернігові Шевцов пішов на підвищення в "особливу" Вінницьку область, мочити цинічних бандер, яких так сцить порошенко!
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операція СЦИКУН від себеу розпочалась...
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ВСЕ винницкие берут не взятки, а пожертвования в АТО!
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не позорьте кристально чистых винницких вождей.........
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник одного из подразделений полиции в Виннице задержан на взятке 15 тыс. грн. ФОТОрепортаж
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