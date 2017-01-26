 Начальник одного из подразделений полиции в Виннице задержан на взятке 15 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, капитан полиции требовал пятнадцать тысяч гривен от подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.
За эту сумму злоумышленник обещал закрыть уголовное производство.
Сотрудники спецслужбы задержали полицейского после получения взятки вблизи места работы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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