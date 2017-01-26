 Пограничник, торговавший через Интернет холодным оружием, задержан на Закарпатье. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Во время задержания правоохранители изъяли нож, имеющий признаки холодного оружия.
В отношении задержанного составлен протокол. Впоследствии дело будет направлено в суд.
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Если нож не изьяли с кармана или с пояса фигуранта, он не подлежит даже административной ответственности.
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чувак наладил безотходное производство...
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Так оце собІ так мислю: -або вони змінять "щьось у консерваторії" - або вони принужуть їх змінити.
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