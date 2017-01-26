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Все про:Госпогранслужба (2375) Закарпатье (1244) оружие (3567) пограничники (1049) торговля (745)

 Пограничник, торговавший через Интернет холодным оружием, задержан на Закарпатье. ФОТО

Сегодня сотрудниками отдела внутренней безопасности Госпогранслужбы совместно с представителями Национальной полиции был задержан пограничник Мукачевского отряда, который занимался незаконным сбытом холодного оружия через Интернет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Во время задержания правоохранители изъяли нож, имеющий признаки холодного оружия.

пограничник

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В отношении задержанного составлен протокол. Впоследствии дело будет направлено в суд.
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Ну зарабатывал человек на бутофории , и что сразу в тюрьму . Вы ловите тех которые коррупцией обросли .
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Ёханый Бабай,ну крутого взяли оружейного барона ,так можно любой магазин кухонных ножей паковать ....
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Не ну топори и мачете продавать можно а єти нельзя. Вся битовуха в украине или поварским ножом или отбивалкой для мяса. Их тоже запретить что длина лезвия более 10 см? Только не говорите что кухонним ножом для резки хлеба убить нельзя..
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У мене мачете 48 см(в рюкзак по діагоналі лягає)-при гарному замаху кінцівку запросто відчахнути можна
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Та я не для того його купив.Я в лісі його використовую.
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ти коли небудь пробував кінцівку відтяти хоч на колоді сокирою? спробуй спочатку своє мачете на свинній гомілці.
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Звісно мова йде про верхню кінцівку(я не збираюся рубати руки) .І так,я маю родичів в селі,і так я бачив як ріжуть та патрають свиню-на свиняцій гомілці кістка дещо масивніша ніж нижня частина руки.
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Если память не изменяет 14 еще не считается холодным.
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Що це таке "холодное оружие"? Задовбали вже цим ідіотизмом.Сокира та мачете-господарські предмети,а ніж-колупалка холодна зброя.В США навіть гвинтвки часів першої-другої світових з багнетами продають,там реально шаблі зустрічаються а не багнети.
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Странная фотография.Малоаргументированная.Они и сами к тому же не уверены,что то за нож.
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Ну и хрен что сделаете пограничнику - разве уволите.
Если нож не изьяли с кармана или с пояса фигуранта, он не подлежит даже административной ответственности.
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Видать погранец взяток не брал, если вынужден был торговлей через интернет подрабатывать. Начальство и обиделось.
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Блин.. .Сходил на кухню- глянул. Боже мой! Сколько у меня там предметов имеющих признаки холодного оружия. Теперь боюсь в ящичек с инстркментомзаглядывать.
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Когда в этой стране избавятся от конченого совкового контроля. Дурдом - к власти пришли люди которые были пионерами когда распался СССР и сегодня живут по этим принципам.Ну пора понять что запретом продаж хранения ножей булыжников различных палок количество преступлений не уменьшиться
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все что отнял - на продажу.
чувак наладил безотходное производство...
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Йоханый стыд, когда уберут этот дебильный термин "холодное оружие" с обыкновенных ножей? У нас кухонниками на порядок больше людей убивают, чем всем ХО вместе взятым, надо кухонники продавать только по спецразрешениям.
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Оце іду собі дорогою, потилицю чухаю... Електромонтер... При сОбі маю : чотири викрутки ("хрестушки" та "шліцовки"),пасатижи, круглогубці...Ну там вже "косяки" не згадую, бо зразу на вісім років тягне...(Хто не в темі :це не той "косяк" що вдихають, а той, котрим ріжуть-(це ніж такий...)
Так оце собІ так мислю: -або вони змінять "щьось у консерваторії" - або вони принужуть їх змінити.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничник, торговавший через Интернет холодным оружием, задержан на Закарпатье. ФОТО
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