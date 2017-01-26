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Все про:самосожжение (44) Чехия (754) Олег Богачук (312)

 Памятную доску Василию Макуху, совершившему акт самосожжения против вторжения СССР в Чехословакию, открыли в центре Киева. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 января по адресу Крещатик 27 была открыта мемориальная доска Василию Макуху, который 6 ноября 1968 года в центре Киева совершил акт самосожжения, протестуя против советской агрессии в Чехословакию.

Об этом передает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

В открытии мемориальной доски приняли участие Владимир Макух - сын Василия Макуха; Владимир Вятрович - председатель Украинского института национальной памяти; Зденька Цаисова - руководитель посольства Чехии в Украине в должности временного поверенного в делах; Владимир Прокопив - заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета; Арина Сокульская - председатель Всеукраинского общества политзаключенных и репрессированных.

Василий Макух (14 ноября 1927 - 6 ноября 1968) - первый украинец, который совершил акт самосожжения против власти СССР. Участник украинского движения сопротивления в СССР, воин УПА.

Смотрите также: 5 ноября 1968 года на Крещатике член УПА Василий Макух сжег себя, протестуя против агрессии СССР в Чехословакии. ФОТО+ВИДЕО

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Фото - Олег Богачук
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Лучше бы было пару-тройку оккупантов сжечь !!!
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Мужність чоловіка вражає ! Світла пам'ять.
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Слава Богу теперь времена изменились... Раньше в совке в знак протеста сжигали себя патриоты. А теперь самозагорается вата, как в Одессе.
И это правильно. Патриоты должны жить а гореть должна рашистсая вата.
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Жалко человека,Человеком был.Только кто внушил людям,что таким методом нужно протестовать?
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Таки да, времена изменились: 160 украинских депутатов, большая часть которых ранее вовсю топили за Клинтон, поехали на поклон к Трампу, которого даже не видели,
потратив на это $32 000 000.
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Сами-то ходите к доске, или забудете завтра, как обычно?)
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в Мавзалей чЛенина и на красную плошадЬ ни разу не ходил,хоть и учился в МОСКВЕ 5 ЛЕТ.. ХРЮКНИ ЧЕНИТЬ..
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Обамыч совершил ошибку не предоставив вовремя летальное оружие Украине.
Трампыч,весна 2016 года...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПамятную доску Василию Макуху, совершившему акт самосожжения против вторжения СССР в Чехословакию, открыли в центре Киева. ФОТОрепортаж
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