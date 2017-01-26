 Памятную доску Василию Макуху, совершившему акт самосожжения против вторжения СССР в Чехословакию, открыли в центре Киева. ФОТОрепортаж

Об этом передает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.
В открытии мемориальной доски приняли участие Владимир Макух - сын Василия Макуха; Владимир Вятрович - председатель Украинского института национальной памяти; Зденька Цаисова - руководитель посольства Чехии в Украине в должности временного поверенного в делах; Владимир Прокопив - заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета; Арина Сокульская - председатель Всеукраинского общества политзаключенных и репрессированных.
Василий Макух (14 ноября 1927 - 6 ноября 1968) - первый украинец, который совершил акт самосожжения против власти СССР. Участник украинского движения сопротивления в СССР, воин УПА.
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И это правильно. Патриоты должны жить а гореть должна рашистсая вата.
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потратив на это $32 000 000.
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Трампыч,весна 2016 года...
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