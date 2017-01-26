 "Хотел Украину? Получишь Гаагу": на админгранице с Крымом появился новый бигборд с Путиным. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "День" На борде с изображением Путина надпись: "Хотел Украину? Получишь Гаагу".

Неподалеку расположен борд с портретом Степана Бандеры и его цитатой: "Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все...".

В прошлом году в Херсоне появился ряд антипутинских бордов, на которых авторы изображений выражают пренебрежительное отношение к президенту РФ.