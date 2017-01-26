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 "Хотел Украину? Получишь Гаагу": на админгранице с Крымом появился новый бигборд с Путиным. ФОТО

Вблизи административной границы с Крымом в Геническом районе Херсонской области появились два борда с изображением президента РФ и Степана Бандеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "День".

На борде с изображением Путина надпись: "Хотел Украину? Получишь Гаагу".

путин гаага

Смотрите также: "В Украине тебя с радостью встретит только украинский чернозем", - новый антипутинский билборд в Херсоне. ФОТО

Неподалеку расположен борд с портретом Степана Бандеры и его цитатой: "Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все...".

крым бандера борд

В прошлом году в Херсоне появился ряд антипутинских бордов, на которых авторы изображений выражают пренебрежительное отношение к президенту РФ.

Смотрите также: "В Украине тебя поддерживают разве что мухи": На границе с оккупированным Крымом на Херсонщине появились антипутинские бигборды. ФОТО
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Ну все! Пацан сказав-пацан зробив. За три дні маєш показати реально шикарну пропаганду.
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А что же тут "не гарно зроблене" ?
Или лишь бы засрать !?
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Червоний текст на жовтому та чорному фоні складно прочитати на відстані та ще й на швидкості.
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Раз вы на такой скорости, то убегайте не оборачиваясь, а текст вы и так знаете.
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не получишь. чтобы получить Гаагу нужно принять Римский Статут.
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А кто будет спрашивать )(уйла? Приняло ли оно, не приняло...
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Нет дружечек, за преступления совершенные молью и его жеполизами он ответит вне зависимости от ратификации Римского статута.
Так что даже не надейся, и поспрашивай в Младича, Караджича и К.
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сравнение некорректное. то были внутренние разборки
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Так ведь сравниваются не преступления как таковые и не место где они были совершены ...а констатируется факт того...что подписание или не подписание римского статуса...не имеет ни какого значения...
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правда?

Междунаро́дный уголо́вный су́д (англ. International Criminal Court, ICC или ICCt; фр. Cour pénale internationale; сокращённо - МУС) - первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности. Учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.
В отличие от других международных специальных (ad hoc) и смешанных уголовных судов, МУС является постоянным учреждением. В его компетенцию входят преступления, совершённые после вступления Римского статута в силу.Местопребыванием является Гаага, однако по желанию суда заседания могут проходить в любом другом месте. Международный уголовный суд не следует путать с Международным судом ООН, который также заседает в Гааге, но имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций, хотя может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН.
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Выделенное ни как не противоречит моим словам....а всего лишь указывает о том с какого времени начался отсчет времени......
Так что увы и ах.....хуйло от Гаагского трибунала не отвертится....
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да ты похоже боярышника нажрался ватнеГ.....иск уже подан....
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НЕ СМЕШИТЕ НАШИ ДУНФЕНЫ


Не успел Великий Пу...ин
"защитить" Калининград,
как кита...ские подлюки
чем-то больно ткнули в зад.
- Оглянулся Пу...ин гневно:
- Что ещё за твою мать?!
Глядь! - Китайские "Дунфены"
на него в упор глядят.

Он, со страху, "Искандеры"
начал мацать в кобуре,
- позабыл что их там нету,
- что в "гейропах" они все.

Так наказан был примерно
оборзевший в доску пень:
Угрожаешь "Искандером"?
- Получи в очко "Дунфэн"!

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Як на мене, то остання стрічка передостаннього куплету
краще звучить так:
- что в "гейропах" все оне.
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Особенно круто выглядит портрет и цитата Бандеры на бигборде, для вьезжающих из Крыма ватников. Троллят рашистов по высшему стандарту ))
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Не въезжающих, а перемещающихся. Крым - это Украина. Ватники въезжают через Керченский пролив.
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Эта новость в комментариях гуляет 3 дня. Не проще цензору черпать информацию из текстов что ниже статей.
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хороший троллинг с бордом Степана Бандеры и его цитатой........
мои земляки.......
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Не знаю было или не было. Но тут вот одувану, который в рублях сидит, напихал какой-то дедаваевалий за Одессу.


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Та то рівень дитсадка. Ось на кацапському автофорумі, де вже забанили останнього політкоректного харків"янина, не кажучи про інших, взагалі дурдом-веселка (гілка ua-ru):
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Но понимаете в чём прикол. Натом форуме они реально друг-друга не знают, а тут одувана, которого не знают только слепые да дурные беиндеровцемобъявляет.
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Спасибо родной Херсон!Гордость прям распирает.
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Ольгино разгоняет очередную волну "миритесьмышебратья"


Обратите внимание на карту - они так хотят помириться, что готовы отдать нам Крым, Кубань, Воронеж, и вообще все земли до Урала. Отдать разумеется виртуально, на картинке, но сам жест очень показательный - мол "нам для братьев ничего не жалко!".

Юмор в том, что этой картой россияне в очередной раз показали, насколько мы всё-таки разные. В отличие от России, Украина - не империя ни по факту, ни по духу. У нас нет этого ебанутого фетиша "собирания земель", мы индивидуалисты и интересуемся в первую очередь своим огородиком. Захватывать далёкие земли, населённые ватниками? Зачем? Пользы от этого в современном мире никакой, а геморроя - вагон. Не нужна нам ваша земля, поймите наконец.

Но они не понимают, потому что россияне, все - от ФСБ до либерала - традиционно считают украинцев эдакими "испорченными русскими". Сначала им "Австро-Венгрия и Польша язык испортили", потом "Америка пытается нас поссорить", но в душе-то они русские, только смешные и недотёпы, но ничего, мы вас сейчас научим империи служить.

Так и получается, что россияне предлагают нам самое дорогое, что у них есть - землю, ИМПЕРИЮ. А украинцы в ответ показывают факи и стебутся, например вот так:

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Вообще-то в оригинале так. Плюс амер, который нас разделил в виде змея. Хотя теперь,когда трампу делают всей россосией фелляцию, как-тонекрасиво получается.


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Да я не в предъяву, но оригинал - в моём посте.

Хотели бы мириться, то Крым бы к Украине пририсовывали, а не в виде мелкого отростка дуРаши.
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Скажите, а в ГААГу за финансирование терроризма как ето делает Педра Офшоренко приглашают?
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Предлогаю Вашему вниманию иистчонимнога :Ухтыж-ёптыж! Прикосснулася к пуйлу живоТварящему, аллах в амбар!руззьке славяне за пуйло, сапраудныя Славяне не то что-бы :
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кацаПсины боятся Бандеру больше чем блок НАТО причем с дня его Рождения в 1909 году
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RoksolanaToday&Крым ‏@KrimRt 22 янв.

Еще

Ялта В сквере, возле Вещевого рынка Блины с начинкой все продуманно
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По поводу высказывания С.Бандеры, хоть и не совсем в тему.
Когда я пытался развестись с женой, то сказал FREEDOM IS PRICELESS (свобода бесценна).
Но опять не получилось. Правда, жалеть грех.
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Вчера смотрел сюжет в Ютубе из США,две фуры мчали по федеральной трассе с украинской рекламой ТОРЧИН продукт
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ВСІМ КОРРУПЦІОНЕРАМ ГААГА, У ТОМУ ЧИСЛІ Й ГААГСЬКИМ !!!
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Обратите внимание на то, что флаг с плакатом Бандеры показан как жёлтый - сверху.
Это правильно и не надо трандеть тем, кто не знает.
При Петлюре именно так и было, вот доказы :

Кто и зачем перевернул флаг Украины.
http://uargument.com.ua/print.php?id=1748
Україна: забута історія. Симон Петлюра. Виправдане вбивство
https://youtu.be/ymcFGBkGZ_I
Смотреть с времени 26:13 26:18
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Пока не перевернём недостойные люди будут приходить к власти бесконечно.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Хотел Украину? Получишь Гаагу": на админгранице с Крымом появился новый бигборд с Путиным. ФОТО
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