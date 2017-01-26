 "Хотел Украину? Получишь Гаагу": на админгранице с Крымом появился новый бигборд с Путиным. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "День".
На борде с изображением Путина надпись: "Хотел Украину? Получишь Гаагу".
Неподалеку расположен борд с портретом Степана Бандеры и его цитатой: "Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все...".
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Или лишь бы засрать !?
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Так что даже не надейся, и поспрашивай в Младича, Караджича и К.
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Междунаро́дный уголо́вный су́д (англ. International Criminal Court, ICC или ICCt; фр. Cour pénale internationale; сокращённо - МУС) - первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности. Учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.
В отличие от других международных специальных (ad hoc) и смешанных уголовных судов, МУС является постоянным учреждением. В его компетенцию входят преступления, совершённые после вступления Римского статута в силу.Местопребыванием является Гаага, однако по желанию суда заседания могут проходить в любом другом месте. Международный уголовный суд не следует путать с Международным судом ООН, который также заседает в Гааге, но имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций, хотя может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН.
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Так что увы и ах.....хуйло от Гаагского трибунала не отвертится....
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Не успел Великий Пу...ин
"защитить" Калининград,
как кита...ские подлюки
чем-то больно ткнули в зад.
- Оглянулся Пу...ин гневно:
- Что ещё за твою мать?!
Глядь! - Китайские "Дунфены"
на него в упор глядят.
Он, со страху, "Искандеры"
начал мацать в кобуре,
- позабыл что их там нету,
- что в "гейропах" они все.
Так наказан был примерно
оборзевший в доску пень:
Угрожаешь "Искандером"?
- Получи в очко "Дунфэн"!
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краще звучить так:
- что в "гейропах" все оне.
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https://www.facebook.com/volodymyr.parasiuk/videos/1209803449087424/
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мои земляки.......
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Обратите внимание на карту - они так хотят помириться, что готовы отдать нам Крым, Кубань, Воронеж, и вообще все земли до Урала. Отдать разумеется виртуально, на картинке, но сам жест очень показательный - мол "нам для братьев ничего не жалко!".
Юмор в том, что этой картой россияне в очередной раз показали, насколько мы всё-таки разные. В отличие от России, Украина - не империя ни по факту, ни по духу. У нас нет этого ебанутого фетиша "собирания земель", мы индивидуалисты и интересуемся в первую очередь своим огородиком. Захватывать далёкие земли, населённые ватниками? Зачем? Пользы от этого в современном мире никакой, а геморроя - вагон. Не нужна нам ваша земля, поймите наконец.
Но они не понимают, потому что россияне, все - от ФСБ до либерала - традиционно считают украинцев эдакими "испорченными русскими". Сначала им "Австро-Венгрия и Польша язык испортили", потом "Америка пытается нас поссорить", но в душе-то они русские, только смешные и недотёпы, но ничего, мы вас сейчас научим империи служить.
Так и получается, что россияне предлагают нам самое дорогое, что у них есть - землю, ИМПЕРИЮ. А украинцы в ответ показывают факи и стебутся, например вот так:
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Хотели бы мириться, то Крым бы к Украине пририсовывали, а не в виде мелкого отростка дуРаши.
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Еще
Ялта В сквере, возле Вещевого рынка Блины с начинкой все продуманно
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Когда я пытался развестись с женой, то сказал FREEDOM IS PRICELESS (свобода бесценна).
Но опять не получилось. Правда, жалеть грех.
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Это правильно и не надо трандеть тем, кто не знает.
При Петлюре именно так и было, вот доказы :
Кто и зачем перевернул флаг Украины.
http://uargument.com.ua/print.php?id=1748
Україна: забута історія. Симон Петлюра. Виправдане вбивство
https://youtu.be/ymcFGBkGZ_I
Смотреть с времени 26:13 26:18
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Пока не перевернём недостойные люди будут приходить к власти бесконечно.
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