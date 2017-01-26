 Каннабис на сумму около 1 млн грн выявлен у контрабандистов в Сумской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители остановили для проверки легковой автомобиль на таможенном пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области. При осмотре оперативники спецслужбы обнаружили скрытые более 6 килограммов каннабиса элитных сортов. Ориентировочная стоимость изъятой марихуаны по ценам "черного рынка" составляет почти 1 миллион гривен.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, происходят обыски по месту жительства организаторов канала контрабанды наркотиков и в местах выращивания марихуаны.
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Так вот сея замечательнейшая статейка - "Меню "Денег нет, но вы держитесь", настоятельно рекомендует, причем на полном серьезе рекомендует ватноголовым научится менять свой рацион в кризис, и научиться квасить и мариновать крапиву, подорожник, есть белок, червей, насекомых, варить кохфэ с желудей и чаи с шишек.
Дадада, на полном серьезе, - САНКЦИИ НАЧАЛИ ДАВАТЬ ОЩУТИМУЮ ПОЛЬЗУ, ПРАЦВЕТАНИЕ НАЧАЛОСЬ.
НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ДЛЯ СРАШИИ, ТОЛЬКО НАЧАЛО ...
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Бороться нужно с другими наркоингридиентами. Героинозависимрсть самое страшное зло.
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