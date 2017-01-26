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 Каннабис на сумму около 1 млн грн выявлен у контрабандистов в Сумской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал контрабанды наркотиков в Россию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители остановили для проверки легковой автомобиль на таможенном пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области. При осмотре оперативники спецслужбы обнаружили скрытые более 6 килограммов каннабиса элитных сортов. Ориентировочная стоимость изъятой марихуаны по ценам "черного рынка" составляет почти 1 миллион гривен.

наркотики

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Что такое!? Я предприниматель! Цветами торгую", - киевские полицейские задержали наркоторговцев-оптовиков и изъяли более тысячи доз героина. ВИДЕО

наркотики
наркотики

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, происходят обыски по месту жительства организаторов канала контрабанды наркотиков и в местах выращивания марихуаны.
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НЕмного не в тему, но настоятельно рекомендую прочитать статейку с ватного ресурса - Лайфнюз, который как известно занимается исключительно промыванием мозгов рассеян, и вещает только одобренную карликом информацию.
Так вот сея замечательнейшая статейка - "Меню "Денег нет, но вы держитесь", настоятельно рекомендует, причем на полном серьезе рекомендует ватноголовым научится менять свой рацион в кризис, и научиться квасить и мариновать крапиву, подорожник, есть белок, червей, насекомых, варить кохфэ с желудей и чаи с шишек.
Дадада, на полном серьезе, - САНКЦИИ НАЧАЛИ ДАВАТЬ ОЩУТИМУЮ ПОЛЬЗУ, ПРАЦВЕТАНИЕ НАЧАЛОСЬ.

НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ДЛЯ СРАШИИ, ТОЛЬКО НАЧАЛО ...
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Пока все наркоторговцы не будут вынужденны съесть всю ту гадость,которую они продают,порядка в этой сфере не будет.И с алкогольным фальсыфикатом тоже нужно так
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Кто ж его в гривнях оценивает? Только в килограммах! Для оценки в гривнях, его еще продать надо!
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Марихуану нужно легализовать.
Бороться нужно с другими наркоингридиентами. Героинозависимрсть самое страшное зло.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКаннабис на сумму около 1 млн грн выявлен у контрабандистов в Сумской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
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