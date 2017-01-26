 Задержан помощник депутата от Радикальной партии, крышевавший игорный бизнес в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.
Задержанный Алексей Бевзюк является помощником народного депутата от Радикальной партии Олега Ляшко Алексея Кириченко.
Задержанный вымогал по пять тысяч гривен ежемесячно от гражданина за содействие в обеспечении неприкосновенности ведения незаконного игрового бизнеса на территории Деснянского района столицы.
Всего Бевзюк получил 15 тысяч за крышевание игорного бизнеса в ноябре, декабре и январе.
Он был задержан после получения денег на проспекте Степана Бандеры.
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Его нужно беречь и... охранять...Желательно в вольере...
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Замаранные,гнилые шлюшки.
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