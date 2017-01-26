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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:депутат (2663) ГФС (2284) Радикальная партия (277)

 Задержан помощник депутата от Радикальной партии, крышевавший игорный бизнес в Киеве. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции и Генеральной прокуратуры на взятке был задержан помощник-консультант народного депутата от Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.

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Задержанный Алексей Бевзюк является помощником народного депутата от Радикальной партии Олега Ляшко Алексея Кириченко.

Задержанный вымогал по пять тысяч гривен ежемесячно от гражданина за содействие в обеспечении неприкосновенности ведения незаконного игрового бизнеса на территории Деснянского района столицы.

Всего Бевзюк получил 15 тысяч за крышевание игорного бизнеса в ноябре, декабре и январе.

Он был задержан после получения денег на проспекте Степана Бандеры.

депутат задержание

депутат задержание

депутат задержание

депутат задержание

депутат задержание

депутат задержание


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Ляшку на новые виды собирают???Или на нечто более пикантное...??
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Ляжко-главное достояние украинских бабушков...
Его нужно беречь и... охранять...Желательно в вольере...

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Nu kak tak, na kristaljno cjistih ljudei napodajet, zrada i zakaznoje delo - ne tak li
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Шефу на новый дом собирал? или мощи новые закупить?
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Я вот обратил внимание на экипировку ментов.Уже прям как на Западе.В отличае от несчастных военных..Преступная верхушка,готовится бить народ больнее беркутовцев.В общем кастрюли на голове уже не помогут.
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гы...гы.....дело мосийчука живет и процветает.
Замаранные,гнилые шлюшки.
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Коли розслідування отруєння Ющенка до кінця доведете?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗадержан помощник депутата от Радикальной партии, крышевавший игорный бизнес в Киеве. ФОТОрепортаж
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