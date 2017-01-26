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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15934) наркотики (1250) прокуратура (2567)

 Правоохранители разоблачили наркопритон в столичной многоэтажке. ФОТОрепортаж

В столице в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту содержания наркопритона (ч. 1 ст. 317 УК Украины - организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), Киевской местной прокуратурой №5 совместно с работниками Нацполиции проведен обыск в квартире в одной из многоэтажек Оболонского района столицы, в которой злоумышленники организовали нарколабораторию.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре столичной прокуратуры, по результатам проведенных следственных действий в помещении обнаружено и изъято оборудование, с помощью которого осуществлялось изготовление психотропного вещества, 35 прозрачных полиэтиленовых крафт-пакетиков с содержимым похожим на амфетамин, а также прекурсоры, которые использовались для изготовления данного психотропного вещества.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Что такое!? Я предприниматель! Цветами торгую", - киевские полицейские задержали наркоторговцев-оптовиков и изъяли более тысячи доз героина. ВИДЕО

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Изъятые вещи и образцы психотропных веществ направлены для проведения дактилоскопических, генетически-молекулярных и судебно-химических экспертиз, по результатам которых в случае наличия законных оснований виновным лицам будет сообщено о подозрении.

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Досудебное расследование продолжается.
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Ой,как трудно разоблачить наркопритон,ЖАХ.Да каждый житель каждого района знает наперечет все наркопритоны,бок о бок с ними живут. Да не все наркопритоны ХОТЯТ разоблачать. Авакову привет.
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А есть россосийская армия? Ну если кучку обоссышей, которые даже шевроны срезают и тактические знаки на технике закрашивают, когда в соседнее государство вторгаются считать армией - то есть, наверное.

А если судить по реакции на китайские ракеты у границ пидоРоссии - то опять же кучка обосранных перепуганных мудил, а не армия.

Потому, обоссыш под чужим флажком, ты прав. Нет у вас армии - одно серливое недоразумение с апофеозом в виде дымящего уничтожителя ваталётов Кузи..
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ой, достижение. тут вот за колонами в зале ВР и не то творится...
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Прям таки разоблачили? Может соседи уже лет пять писали и требовали от мусоров принять какие то меры.
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Правоохранители разоблачили наркопритон в столичной многоэтажке ! Ну ни куя себе! Наверное операцию полгода "разрабатывали", пока дурь халявнвя не закончилась, гы!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители разоблачили наркопритон в столичной многоэтажке. ФОТОрепортаж
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