 Правоохранители разоблачили наркопритон в столичной многоэтажке. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре столичной прокуратуры, по результатам проведенных следственных действий в помещении обнаружено и изъято оборудование, с помощью которого осуществлялось изготовление психотропного вещества, 35 прозрачных полиэтиленовых крафт-пакетиков с содержимым похожим на амфетамин, а также прекурсоры, которые использовались для изготовления данного психотропного вещества.
Изъятые вещи и образцы психотропных веществ направлены для проведения дактилоскопических, генетически-молекулярных и судебно-химических экспертиз, по результатам которых в случае наличия законных оснований виновным лицам будет сообщено о подозрении.
Досудебное расследование продолжается.
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А если судить по реакции на китайские ракеты у границ пидоРоссии - то опять же кучка обосранных перепуганных мудил, а не армия.
Потому, обоссыш под чужим флажком, ты прав. Нет у вас армии - одно серливое недоразумение с апофеозом в виде дымящего уничтожителя ваталётов Кузи..
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