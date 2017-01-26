 Активисты пикетировали посольство РФ с требованием найти пропавших в оккупированном Крыму людей: "По 5 крымчанам дела не открывались, по 6 - расследование приостановлено". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук
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Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием проведение эффективного расследования по делам об исчезновении людей в Крыму после начала оккупации. По данным, которые активисты получили в ответ на запрос в прокуратуру Москвы, часть дел была приостановлена, а по некоторым случаям вообще никаких дел не было открыто.
Украинского узника Кремля Выговского пытают в России: "Над головой стреляли из автомата над вырытой для него могилой". ФОТО
"По 5 пропавшим крымчанам вообще не открывались дела, потому что прокуратура не увидела состава преступления. По 6 крымчанам дела были приостановлены. Будут ли они возобновлены неизвестно. Мы это понимаем, как систематическое игнорирование расследования насильственных исчезновений", - пояснили активисты.
Также, перед митингующими выступил отец похищенного в Крыму и приговоренного к 11 годам за якобы шпионаж Валентина Выговского Петр.
Активисты пикетируют посольство РФ в Киеве с требованием расследовать похищение людей в Крыму после начала оккупации
Перед митингующими выступил отец украинского узника Кремля Валентина Выговского Петр.
Координатор "Крым SOS" Тамила Ташева
Фото: Олег Богачук
Kstati, vot video - nebrosajet druga v bede, sleza na glazah azj pojevilas
https://www.youtube.com/watch?v=GTmozA9-IRI
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Гоша Печерський @GoShaPechersky 4 год4 години томуБільше@KrimRt Общественное движение "Львы с Россией" подало документы на перерегистрацию под названием "Türkiye ile aslanlar"...
RoksolanaToday&Крым @KrimRt 5 год.5 годин томуБільше"ДЭвушка созрела"
Владелец крымского парка львов «Тайган» Зубков подал документы на турецкое гражданство
http://www.c-inform.info/news/id/48357
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И у меня ещё вопросик в связи с этим постиом назрел. Никто не в курсе, а народ Феодосийский родственен народу Керчинскому или народу Севастопольскому?
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