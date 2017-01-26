 Три тайника с оружием и боеприпасами выявлены в районе проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В разрушенном здании в районе "Промзоны" города Авдеевка правоохранители изъяли из тайника семнадцать гранатометным выстрелов ВОГ-17 и пять гранат с запалами к ним.
Неподалеку детского лагеря в селе Бердянское сотрудники спецслужбы обнаружили тайник, в котором хранились гранатомет РПГ-22 и около трехсот патронов различного калибра.
На Луганщине в районе поселка Широкий оперативники СБУ нашли схрон в заброшенном блиндаже и изъяли из него две противотанковые мины ТМ-83 и почти 550 патронов калибра 7,62 мм.
219 0
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Обвинительные акты против 4 "судей "ЛНР" переданы в суд, - прокуратура(3)
Российские оккупанты советуют населению Луганщины эвакуировать детей и стариков в направлении РФ, - ГУР Минобороны(101)
За прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский воин, еще двое - травмированы, - штаб(5)
Террористы обстреляли Красногоровку из установок "ГРАД-"П", - пресс-центр штаба АТО. ФОТО(24)
В Донецкой области через службу экспресс-доставки пытались отправить рюкзак с боеприпасами. ФОТО(0)
Террористы обстреляли Красногоровку из РСЗО. За день на Донбассе ранен один украинский воин, - пресс-центр АТО(72)
Защитников Донецкого аэропорта наградили отличиями Минобороны Украины. ФОТОрепортаж(9)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума