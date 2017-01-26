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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Три тайника с оружием и боеприпасами выявлены в районе проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины за последние сутки обнаружили три хранилища с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В разрушенном здании в районе "Промзоны" города Авдеевка правоохранители изъяли из тайника семнадцать гранатометным выстрелов ВОГ-17 и пять гранат с запалами к ним.

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ изъяла посылку с оружием и боеприпасами в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Неподалеку детского лагеря в селе Бердянское сотрудники спецслужбы обнаружили тайник, в котором хранились гранатомет РПГ-22 и около трехсот патронов различного калибра.

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На Луганщине в районе поселка Широкий оперативники СБУ нашли схрон в заброшенном блиндаже и изъяли из него две противотанковые мины ТМ-83 и почти 550 патронов калибра 7,62 мм.

Смотрите также: Три большие тайника с боеприпасами выявлены в районе проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Смотрите также: 8 кг тротила, 5 гранатометов и 3 снаряда выявлены в зоне АТО на Луганщине. ФОТОрепортаж


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