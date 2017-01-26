 Профессор столичного университета задержан на взятке в 400 долларов, - прокуратура. ФОТО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе столичной прокуратуры, преподаватель учебного завидения требовал от студентов взятку в размере 400 долларов США за сдачу экзаменов и зачета.
Преподавателя задержали на рабочем месте, после получения указанной суммы.
Сейчас продолжаются следственные действия.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.
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400 долларов увидела, а сотни миллионов не замечает...
"Слона то я и не приметил"...
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