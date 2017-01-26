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 Профессор столичного университета задержан на взятке в 400 долларов, - прокуратура. ФОТО

В четверг, 26 января 2017 года, Киевской местной прокуратурой №10 совместно с сотрудниками отдела по обслуживанию Шевченковского района УЗЭ в г. Киеве ДЗЭ Национальной полиции Украины разоблачен на получении неправомерной выгоды профессор университета.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе столичной прокуратуры, преподаватель учебного завидения требовал от студентов взятку в размере 400 долларов США за сдачу экзаменов и зачета.

Преподавателя задержали на рабочем месте, после получения указанной суммы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Заместитель мэра Ужгорода Цап требовал взятку в 40 тысяч. Узнав о задержании посредника, он ударился в бега, - Луценко. ФОТО

Сейчас продолжаются следственные действия.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.

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Ну всё, нарешті обіцяна перемога, завтра заживем.
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А какое будет отношение к тому кто настучал и сдал проффессора? Презрение и ненависть в коллективе и со стороны преподавательского состава. Проверено на себе!
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Корупція-це ракова пухлина,яка має всеохоплюючі метастази, в всіх закутках тіла України і ліквідувати треба всі до найдрібнішої метостази
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Що ж за такий прахфєсссар,якщо в нас асистенти беруть 500 вічнозелених за все ні про що???😱😱😱
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Борется прокуратура с коррупцией...
400 долларов увидела, а сотни миллионов не замечает...
"Слона то я и не приметил"...
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Не хватало ученому 400 баксов....Номинировался в нобелиаты,стоял на пороге открытия века...и тут такая промашка!? Граждане ! Скинемся ,кто скока сможет, на поддержку отечественной науки!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрофессор столичного университета задержан на взятке в 400 долларов, - прокуратура. ФОТО
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