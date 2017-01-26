 Артиллеристы оперативно-тактической группировки "Юг" провели учения на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Комплексные учения проходили в несколько этапов: осуществление марша в определенный район, топогеодезическая привязка огневой позиции, выполнение мероприятий подготовки стрельбы и управления огнем, отработка индивидуальных и групповых нормативов в условиях, максимально приближенных к боевым, а также выполнение огневых задач.
Особое внимание на всех этапах проведения учений было уделено контрактникам, которые до прибытия в артиллерийские подразделения проходили подготовку в учебных центрах.
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Но вот когда уже будет полноценная ответка из таких вот калибров за артналеты орков, как прошлой ночью на Красногоровку и Марьинку?
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