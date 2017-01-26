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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Артиллеристы оперативно-тактической группировки "Юг" провели учения на Херсонщине. ФОТОрепортаж

На одном из полигонов Херсонской области артиллерийские подразделения оперативно-тактической группировки "Юг" провели практические учения по развертыванию на огневых позициях и огневому поражению условного противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Комплексные учения проходили в несколько этапов: осуществление марша в определенный район, топогеодезическая привязка огневой позиции, выполнение мероприятий подготовки стрельбы и управления огнем, отработка индивидуальных и групповых нормативов в условиях, максимально приближенных к боевым, а также выполнение огневых задач.

учения

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2017 году примет участие в 20 командно-штабных военных учениях за границей, - Минобороны

учения
учения

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Особое внимание на всех этапах проведения учений было уделено контрактникам, которые до прибытия в артиллерийские подразделения проходили подготовку в учебных центрах.
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как говорил йося джугашвили : «Артиллерия - это бог войны»
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"Гиацинт-Б" на полигоне в степях Херсонщины - это хорошо.
Но вот когда уже будет полноценная ответка из таких вот калибров за артналеты орков, как прошлой ночью на Красногоровку и Марьинку?
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Провели учения со стрельбами по Севастополю и Симферополю.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАртиллеристы оперативно-тактической группировки "Юг" провели учения на Херсонщине. ФОТОрепортаж
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