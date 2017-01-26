 Российское госагентство "РИА Новости" распространило фейковую новость сайта "ДНР" об отправке в Европу 3600 американских танков, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в расследовании, опубликованном Bellingcat 4 января малоизвестный новостной сайт, действующий из Донецка (Украина), опубликовал статью, в которой утверждалось, что США направляют в Европу 3600 в рамках "подготовки НАТО к войне с Россией".Как и во многих других фейковых новостях, в этой истории есть доля правды: США действительно собрались усилить свои бронетанковые силы в Европе. Однако в статье тысячи других машин (в том числе сотни "Хаммви" и трейлеров) превратились в танки, и тем самым танковые силы США в Европе увеличились в 20 раз.Новость широко распространилась в сети. В течение трех дней ее перепечатал десяток сайтов в США, Канаде и Европе. Кроме того, ею поделились примерно 40 000 раз. Статья переводилась на английский язык, цитировалась как достоверный источник российским государственным агентством "РИА Новости" и распространялась по русскоязычным сайтам.При этом, как можно было легко убедиться, поискав по новостям в Google, это был очевидный фейк. Однако, несмотря на это, новость активно распространялась, причем не только в СМИ, непосредственно контролируемых Кремлем. Поэтому, отследив распространение этого фейка, можно пролить свет на вопрос, как обычно распространяются фейковые новости, говорится в расследовании.Начнем с описания фактических обстоятельств. 6 января 3-я бронетанковая бригадная боевая группа 4-й пехотной дивизии США, базирующейся в Форте Карсон, штат Колорадо, высадилась в немецком Бремерхафене и приступила к девятимесячной службе в рамках американской операции "Atlantic Resolve". Из Бремерхафена американские военные направились по железным и автомобильным дорогам в Польшу. В феврале им предстоит прибыть в места дислокации в странах Балтии, Румынии и Болгарии.Согласно официальному сообщению командования американских войск в Европе, парк техники 3-й БББГ входят 446 гусеничных машин, 907 колесных машин и 650 трейлеров (всего - 2003 машины разных типов). Парк тяжелой бронетехники бригады состоит из 87 танков М1А1 "Абрамс", 18 самоходных артиллерийских установок "Паладин" и 144 боевых машин пехоты "Брэдли". Эти цифры широко цитировались западными СМИ, в том числе BBC , the Independent

В первом абзаце статьи содержалось не менее сенсационное утверждение: "Подготовка НАТО к войне против России, так называемая операция "Atlantic Resolve", идет полным ходом. В ближайшие дни из Германии в восточную Европу будет отправлено 2000 американских танков, а еще 1600 танков будут размещены на хранении в Нидерландах. Одновременно с этим страны НАТО направляют тысячи солдат к границам России".В этой новости содержится очевидная фактическая ошибка: автор случайно или намеренно перепутал общую численность техники с численностью одних только танков и в результате завысил танковый парк в 20 раз. Для справки, согласно сайту globalfirepower.com , всего в американских войсках 8848 танков. Если бы новость DNI была правдой, это означало бы, что США одномоментно переправили в Европу 40% своих танков.Могла ли это быть неумышленная ошибка? Говоря коротко, нет. Автор статьи достаточно хорошо знал детали размещения американских войск, чтобы далее написать в той же статье: "В январе 26 танков, 100 других машин и 120 контейнеров направятся по железной дороге в Литву. Германия направит 122-й пехотный батальон". Однако при таком знакомстве с деталями автор якобы считает, что вся техника, задействованная в операции "AtlanticResolve", - танки, о чем и сообщает в заголовке и первом абзаце. Это едва ли можно назвать неумышленная ошибкой.Единственное объяснение заключается в том, что новость DNI - намеренный фейк, призванный демонизировать НАТО, США и Германию (о которой в статье говорится, что ее танки "прокатились смертоносной волной по Восточной Европе 75 лет назад"). Очевидно, именно для достижения этой цели и было завышено количество использованных ОБТ.Поначалу распространение новости в Интернете было довольно ограничено. В день публикации ее перепечатали только четыре других сайта. Два из них, по-видимому, являются агрегаторами. Первый, timesofnews.com , в основном посвящен событиям в Украине, а второй, trump24h.com , перепечатывает новости из широкого спектра источников, в том числе USA Today, Yahoo News, BBC и Washington Post.Еще два сайта - тематические платформы: FriendsofSyria.wordpress.com в основном публикует новости о конфликте в Сирии, а therussophile.org посвящен России и ее отношениям с Западом. Оба сайта открыто поддерживают президента Сирии Башара Асада и президента России Владимира Путина и придерживаются антизападных, антиамериканских и антинатовских взглядов. Таким образом, размещение фейковой новости об агрессии НАТО соответствует их редакционной политике, хотя и не лучшим образом характеризует их журналистские стандарты.

5 января новость DNI получила значительное распространение, когда ее полностью перепечатал зарегистрированный в Канаде сайт globalresearch.ca. Однако это был не просто репост: оригинальный заголовок был дополнен обвинением президента США Барака Обамы в "политическом безумии", а также был добавлен пояснительный абзац. После этого абзаца была полностью приведена статья DNI.

Источник : cgsmonitor.com. Сохраненная копия . Сравните с оригинальным изображением и текстом на сайте Atlantic Councill Таким образом, сайт экспертного сообщества, перепечатавший фейковую новость, по-видимому, сам является фейковым.В последующие дни историю перепечатали еще два малоизвестных англоязычных сайта. Первый из них, davidicke.com , посвященный теориям заговора и также писавший об "отравляющих газах с самолетов", использовал вариант globalresearch с "безумием". Другой, американский сайт ультралевых активистов popularresistance.org , процитировал вариант DNI. Кроме того, на норвежском сайте steigan.no , который ведет норвежский коммунист Пал Стейган, был опубликован пост с кратким пересказом заявлений.

Новость также неплохо распространилась в социальных сетях. Согласно сайту DNI (который, возможно, не самый достоверный источник), его новостью поделились на Фейсбуке 28 000 раз. Новостью Globalresearch поделились 11 600 раз на различных платформах. Однако история не получила дальнейшего распространения в англоязычных СМИ, где цитировались цифры, указанные армией США. Даже кремлевский англоязычный канал RT сообщил только о "сотнях" вновь прибывших американских танков.

При этом в заголовке немецкого отделения RT появились 2000 танков:



"Американская бригада предназначена для обороны фронта шириной не более 20 км. То есть, с максимально растянутым построением в один эшелон четыре бригады прикроют около 80 км фронта, потенциальная протяженность которого в Восточной Европе может достигать 1500 км (с севера на юг).



Очевидно, для обороны ЕС (так в тексте) четыре бригады интернационалистов альянса в Восточной Европе бесполезны. Тогда на что выделены деньги? Возможно, на очередную геополитическую авантюру в ковбойском стиле. <…> Для нового витка гражданской войны на Украине американской танковой бригады вполне достаточно. И остается только найти предлог для вмешательства (или "сдерживания" России)".