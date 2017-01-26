 Российское госагентство "РИА Новости" распространило фейковую новость сайта "ДНР" об отправке в Европу 3600 американских танков, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

4 января малоизвестный новостной сайт, действующий из Донецка (Украина), опубликовал статью, в которой утверждалось, что США направляют в Европу 3600 в рамках "подготовки НАТО к войне с Россией".
Как и во многих других фейковых новостях, в этой истории есть доля правды: США действительно собрались усилить свои бронетанковые силы в Европе. Однако в статье тысячи других машин (в том числе сотни "Хаммви" и трейлеров) превратились в танки, и тем самым танковые силы США в Европе увеличились в 20 раз.
Новость широко распространилась в сети. В течение трех дней ее перепечатал десяток сайтов в США, Канаде и Европе. Кроме того, ею поделились примерно 40 000 раз. Статья переводилась на английский язык, цитировалась как достоверный источник российским государственным агентством "РИА Новости" и распространялась по русскоязычным сайтам.
При этом, как можно было легко убедиться, поискав по новостям в Google, это был очевидный фейк. Однако, несмотря на это, новость активно распространялась, причем не только в СМИ, непосредственно контролируемых Кремлем. Поэтому, отследив распространение этого фейка, можно пролить свет на вопрос, как обычно распространяются фейковые новости, говорится в расследовании.
Факты
Начнем с описания фактических обстоятельств. 6 января 3-я бронетанковая бригадная боевая группа 4-й пехотной дивизии США, базирующейся в Форте Карсон, штат Колорадо, высадилась в немецком Бремерхафене и приступила к девятимесячной службе в рамках американской операции "Atlantic Resolve". Из Бремерхафена американские военные направились по железным и автомобильным дорогам в Польшу. В феврале им предстоит прибыть в места дислокации в странах Балтии, Румынии и Болгарии.
Согласно официальному сообщению командования американских войск в Европе, парк техники 3-й БББГ входят 446 гусеничных машин, 907 колесных машин и 650 трейлеров (всего - 2003 машины разных типов). Парк тяжелой бронетехники бригады состоит из 87 танков М1А1 "Абрамс", 18 самоходных артиллерийских установок "Паладин" и 144 боевых машин пехоты "Брэдли". Эти цифры широко цитировались западными СМИ, в том числе BBC, the Independent, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel и NDR.
Источник: справка о развертывании войск США в Европе с численностью техники (абзац 2, пункт 2).
В то же время в рамках стратегии "Atlantic Resolve", предполагающей быструю доставку подкреплений в Европу, на хранение на бывшую военную базу в Эйгельсховене (Нидерланды) поступило примерно 1600 единиц техники, в число которой также входят танки, САУ и другие боевые и вспомогательные машины.
Таким образом, суммарно парк техники, связанной с операцией "AtlanticResolve", cоставляет около 3600 машин. Из них достоверно известно о 87 основных боевых танках (ОБТ), поставленных в Европу в составе 3-й БББГ. Достоверных данных о количестве ОБТ на хранении в Эйгельсховене нет, однако известно, что техники на хранении "достаточно для одной бригады". В состав стандартной американской бронетанковой бригадной боевой группы входит около 90 танков.
Таким образом, всего в рамках операции "Atlantic Resolve" поставлено порядка 180 танков, половина которых находятся на хранении.
Фейковая новость
При этом 4 января агентство "Donbass News International" (DNI), базирующееся в Донецке (Украина) и с сентября 2016 года являющееся так называемым официальным СМИ непризнанной "Донецкой народной республики", опубликовало статью под сенсационным заголовком "Массированное развертывание НАТО: США послали против России 3600 танков" Агентством "DNI" руководит Янус Путконен, финн, которого финское государственное СМИ YLE называло "солдатом информационной войны", а также первый иностранец, получивший паспорт "ДНР".
Источник / Сохраненная копия
В первом абзаце статьи содержалось не менее сенсационное утверждение: "Подготовка НАТО к войне против России, так называемая операция "Atlantic Resolve", идет полным ходом. В ближайшие дни из Германии в восточную Европу будет отправлено 2000 американских танков, а еще 1600 танков будут размещены на хранении в Нидерландах. Одновременно с этим страны НАТО направляют тысячи солдат к границам России".
В этой новости содержится очевидная фактическая ошибка: автор случайно или намеренно перепутал общую численность техники с численностью одних только танков и в результате завысил танковый парк в 20 раз. Для справки, согласно сайту globalfirepower.com, всего в американских войсках 8848 танков. Если бы новость DNI была правдой, это означало бы, что США одномоментно переправили в Европу 40% своих танков.
Могла ли это быть неумышленная ошибка? Говоря коротко, нет. Автор статьи достаточно хорошо знал детали размещения американских войск, чтобы далее написать в той же статье: "В январе 26 танков, 100 других машин и 120 контейнеров направятся по железной дороге в Литву. Германия направит 122-й пехотный батальон". Однако при таком знакомстве с деталями автор якобы считает, что вся техника, задействованная в операции "AtlanticResolve", - танки, о чем и сообщает в заголовке и первом абзаце. Это едва ли можно назвать неумышленная ошибкой.
Единственное объяснение заключается в том, что новость DNI - намеренный фейк, призванный демонизировать НАТО, США и Германию (о которой в статье говорится, что ее танки "прокатились смертоносной волной по Восточной Европе 75 лет назад"). Очевидно, именно для достижения этой цели и было завышено количество использованных ОБТ.
Распространение
Поначалу распространение новости в Интернете было довольно ограничено. В день публикации ее перепечатали только четыре других сайта. Два из них, по-видимому, являются агрегаторами. Первый, timesofnews.com, в основном посвящен событиям в Украине, а второй, trump24h.com, перепечатывает новости из широкого спектра источников, в том числе USA Today, Yahoo News, BBC и Washington Post.
Еще два сайта - тематические платформы: FriendsofSyria.wordpress.com в основном публикует новости о конфликте в Сирии, а therussophile.org посвящен России и ее отношениям с Западом. Оба сайта открыто поддерживают президента Сирии Башара Асада и президента России Владимира Путина и придерживаются антизападных, антиамериканских и антинатовских взглядов. Таким образом, размещение фейковой новости об агрессии НАТО соответствует их редакционной политике, хотя и не лучшим образом характеризует их журналистские стандарты.
5 января новость DNI получила значительное распространение, когда ее полностью перепечатал зарегистрированный в Канаде сайт globalresearch.ca. Однако это был не просто репост: оригинальный заголовок был дополнен обвинением президента США Барака Обамы в "политическом безумии", а также был добавлен пояснительный абзац. После этого абзаца была полностью приведена статья DNI.
Источник / Сохраненная копия
Globalresearch.ca, или "Центр исследований глобализации", публикует статьи, относящиеся к более широкому спектру тем, чем материалы Russophile и FriendsofSyria. Многие из этих статей представляют собой теории заговора. В частности, недавно на сайте было опубликовано неоднократно опровергнутое заявление, что Хилари Клинтон управляет педофильской организацией из пиццерии в Вашингтоне; сообщения о том, что в ходе тайных государственных операций с самолетов распыляются отравляющие газы по всей Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии (которые в статье неверно названы "все страны НАТО"); наконец, сообщение, что в декабре 2016 года в восточном Алеппо были захвачены в плен американские командиры (впоследствии этот же сайт заявил, что силы Асада "отпустили их, чтобы избавить НАТО от стыда").
Сайт выступает за Путина и против НАТО (которые считает одним и тем же с США). По этой причине сайт обвиняли в финансировании со стороны Кремля, однако никаких доказательств финансовой поддержки, кроме редакционной политики сайта, приведено не было. При этом публикация очевидного фейка вполне соответствует этой редакционной политике.
То, что в заголовок добавлен пассаж о "безумии" Обамы, позволяет более точно отследить распространение этой новости - уже в двух разных вариантах.
5 января о "3000 танков" сообщило еще шесть англоязычных сайтов: tapnewswire.com, thefringenews.com, блог на WordPress peoplestrusttoronto, beforeitsnews.com, alternative-news-network.net и "Центр глобального стратегического мониторинга". Все 6 использовали вариант globalresearch с "безумием" в заголовке.
Первые пять - псевдоновостные сайты, специализирующиеся на теориях заговора, особенно таких, которые дискредитируют Запад в целом и администрацию Обамы в частности. Например, все они публикуют упомянутые уже истории об отравляющих газах (tap, thefringenews, beforeitsnews, alternative-network-news, peoplestrusttoronto).
Шестой, "Центр глобального стратегического мониторинга", напоминает некий экспертный центр. Согласно описанию сайта, написанному, надо полагать, не носителем английского языка, это "некоммерческая и внепартийная исследовательская и аналитическая организация, посвященная анализу публикаций экспертного сообщества". Действительно, на сайте появляются экспертные доклады, посвященные, например, Турции и американо-китайским отношениям. Однако публикуемые доклады представляют собой работы других экспертных центров, зачастую без указания авторства (например, вышеупомянутые доклады принадлежат Brookings Institution, хотя это нигде не упомянуто). На сайте также нет ни адреса, ни других контактов, кроме электронной почты, а некоторые записи в длинном списке экспертов, по-видимому, скопированы с сайтов других организаций:
Источник: cgsmonitor.com. Сохраненная копия. Сравните с оригинальным изображением и текстом на сайте Atlantic Councill:
Таким образом, сайт экспертного сообщества, перепечатавший фейковую новость, по-видимому, сам является фейковым.
В последующие дни историю перепечатали еще два малоизвестных англоязычных сайта. Первый из них, davidicke.com, посвященный теориям заговора и также писавший об "отравляющих газах с самолетов", использовал вариант globalresearch с "безумием". Другой, американский сайт ультралевых активистов popularresistance.org, процитировал вариант DNI. Кроме того, на норвежском сайте steigan.no, который ведет норвежский коммунист Пал Стейган, был опубликован пост с кратким пересказом заявлений.
Источник: steigan.no. Сохраненная копия.
Смотрите также: "Вы думаете, его убил Путин? Это совершенно глупый разговор! Я не хотел бы продолжать. Вы - расисты", - кремлевский пропагандист Дугин прервал интервью ВВС после вопроса о Немцове. ВИДЕО
Новость также неплохо распространилась в социальных сетях. Согласно сайту DNI (который, возможно, не самый достоверный источник), его новостью поделились на Фейсбуке 28 000 раз. Новостью Globalresearch поделились 11 600 раз на различных платформах. Однако история не получила дальнейшего распространения в англоязычных СМИ, где цитировались цифры, указанные армией США. Даже кремлевский англоязычный канал RT сообщил только о "сотнях" вновь прибывших американских танков.
Источник / Сохраненная копия
При этом в заголовке немецкого отделения RT появились 2000 танков:
Источник / Сохраненная копия
Путь в мейнстрим
Однако эта новость все же попала в мейнстримные СМИ, но при этом только на русском языке. 9 января российское государственное агентство "РИА Новости" опубликовало статью с цифрой в 3600 танков, при этом осторожно указав "СМИ сообщают о 3600 американских танках, предназначенных для европейского театра военных действий". Ссылка на источник вела на статью globalresearch.
Два абзаца спустя в статье приведена цифра в 87 танков. При этом не указано, что цифра в 3600 танков неверна.
Вместо этого автор статьи, "обозреватель" агентства "Россия Сегодня" (владеющего "РИА Новости" и Sputnik) Александр Хроленко принялся анализировать причины развертывания танков:
"Американская бригада предназначена для обороны фронта шириной не более 20 км. То есть, с максимально растянутым построением в один эшелон четыре бригады прикроют около 80 км фронта, потенциальная протяженность которого в Восточной Европе может достигать 1500 км (с севера на юг).
Очевидно, для обороны ЕС (так в тексте) четыре бригады интернационалистов альянса в Восточной Европе бесполезны. Тогда на что выделены деньги? Возможно, на очередную геополитическую авантюру в ковбойском стиле. <…> Для нового витка гражданской войны на Украине американской танковой бригады вполне достаточно. И остается только найти предлог для вмешательства (или "сдерживания" России)".
На следующий день Хроленко опубликовал еще одну статью, в которой представил обзор недавних военных и политических шагов США. В статье, в частности, говорилось: "7 января США начали переброску в Европу своей многотысячной войсковой группировки, в составе которой 3600 танков, из имеющихся у Пентагона 9 тысяч". Ссылка на источник на этот раз вела не на globalresearch, но на статью самого Хроленко, опубликованную днем ранее. Таким образом, сомнительный источник оказался скрыт.
При это само же "РИА Новости" приводило правильную численность американских танков 9 января и еще раз 11 января. Поэтому фактическая ошибка Хроленко вряд ли была случайностью или недочетом редактора.
В дальнейшем статья Хроленко также распространилась, хотя и не так широко. 11 января ее перепечатали известный пропагандистский сайт NewsFront, латвийский русскоязычный сайт Telegraf и сайт томской радиостанции. На следующий день ее также опубликовал сайт imperianews.ru.
"Здесь мы наблюдаем классический пример "отмывания дезинформации". Первоначально фейковую новость запустил небольшой украинский сепаратистский сайт с сомнительной репутацией, с которого ее позаимствовали западные конспирологические ресурсы. "РИА Новости", в свою очередь, использовало один из этих ресурсов в качестве источника, запустив фейк в русскоязычные СМИ, где он получил некоторое распространение. Этот случай наглядно показывает, как даже самые очевидные фейки могут распространяться по сети, если они соответствуют редакционной политике сайтов, которые их перепечатывают", - отмечает автор публикации Бен Ниммо - старший научный сотрудник по информационной безопасности в Лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета (@DFRLab).
Ответить
Ответить
Ідіоти сруть пучком....
Десяток за тищу приймають......
ДОБРЕ .
Ответить
Ответить
Слушайте, ну все знают, что я способна смотреть то, чего никто из нормальных не способен - это рос.полит.ток-шоу. Но мое терпение иссякло. Я их больше не могу видеть. Они всей толпой как сменили российское гражданство на американское. Они пихают нам Трампа на завтрак, на обед и на ужин. И после него. Как сейчас. В два часа ночи. Щелк. Соловьев:
- Трамп оказался не то чтобы близок к Путину. Он оказался близок к мейнстриму истинной демократии. Истинная демократия возвращается с ним в Америку!!
Ура товарищи! Мы очень, очень рады за американцев, что они наконец заживут при демократии - как люди, как мы, русские! Но пожалуйста!! Хватит заокеанской экзотики! Верните в российские шоу обычную русскую тему - Украину. На худой конец Сирию.
* * *
Очередной оратор орет в ток-шоу Первого канала:
- Кто кричит на этих американских митингах?! Престарелая девушка с низкими моральными качествами!
- Это кто? - уточняет ведущий.
- Это Мадонна!!! Устроили там Пусси Райот! Женщины Америки - это оружие Сороса!!
Кто? Кто еще защитит Дональда Трампа от оранжевой революции?! Конечно мы! Мы на этом собаку съели!
* * *
- Дональд Трамп уже с первых шагов своего президентства начинает выполнять предвыборные обещания! Создает новые рабочие места, возвращает на родину производства, стимулирует их снижением налогов и пр.
Они так нахваливают Трампа в каждом выпуске новостей, что скоро не останется даже мертвого россиянина, который не захотел бы уехать в Штаты. Поэтому я начинаю думать, нет ли у всей этой страстной рекламной кампании тайного черного антиамериканского замысла. Например, утопить США в наших беженцах.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ЛЕГИТИМНЫЙ заложник, или ПРОВАЛ кремлевской авантюры
Опубликовано: 25 янв. 2017 г.Кремлевский план заключался в том, чтобы выманить Януковича из Украины и превратить в заложника. То, что не получилось с Кучмой, было реализовано с "донецким паханом". По материалу: https://goo.gl/FZABa6
Ответить
Ответить
Ответить
книга"Воспоминания и размышления".1969 год...
Ответить
Сначала трясли эскандерами , теперь бегают как куры с отрубленными головами.
Ответить
Председатель правления "Газпрома" Александр Медведев рассказал о рисках для поставок газа в Европу через Польшу, так как Варшава еще не приняла новые условия для транзита, передает 26 января Reuters.
"Мы знаем, что Польша не собирается продлевать транзитную сделку.
Это несет риски для поставок газа в европейские страны, включая Германию",- проинформировал Медведев.
Ранее в Варшаве сообщили, что не собираются продлевать истекающий в 2022 году контракт с "Газпромом". Вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь заявил, что предположение о риске поставок газа в Европу из-за Польши показывает,что российская компания является "неопределенным партнером" для страны.
Ранее стало известно, что "Газпром" обдумывает продажу доли в германской сети газопроводов Gascade - активе, который он создавал совместно с германским партнером BASF/Wintershall на протяжении последних двух десятков лет.
http://www.reuters.com/article/us-russia-gazprom-nordstream-idUSKBN1591L6
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Посоломор продолжается.
В Нью-Дели в результате болезни на 68-м году жизни скончался посол россии в Индии Александр Кадакин. Об этом агентству РИА Новости сообщили в российской дипмиссии.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
така його доля...
Ответить
Ответить
Щас визитку Яроша еще покажут на кацапТВ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
A po silocjke video
https://www.youtube.com/watch?v=uNl7G-CQa1c
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Еще совсем недавно эта интеллектуальная пропасть ощущалась не так остро и обеим сторонам удавалось находить компромисс, зачастую уже на грани фола. Было много непонимания, провокаций, скандалов, а с российской стороны откровенного хамства и шантажа, но благодаря терпению и сдержанности украинской нации, серьезных конфликтов удавалось избежать. Терпение и сдержанность являются признаками высокого интеллекта, а совсем не слабости. Но бесконечно так продолжаться не могло. Конфликт назревал и последней каплей стал Майдан, обнаживший интеллектуальную нищету России. Не сумев купить и обмануть украинцев, Кремлю пришлось показать всему миру свою звериную сущность и довольно скудный интеллектуальный потенциал. Знамена современной российской политической мысли - это Дугин, призывающий убить всех украинцев, и Рогозин с Лавровым, которые озвучивают откровенную ересь.
Простые люди, не обремененные необходимостью соблюдать дипломатические приличия, очень быстро заметили интеллектуальную разницу между россиянами и украинцами. Многие из тех, кто имеет друзей и родственников в России, с ужасом осознали эту разницу на том как обе стороны оценивали избиение студентов на Майдане.
Очень многие люди мне рассказывали свои жизненные истории, списанные как под копирку. Вариации были примерно такие:
"Мы прожили вместе, мы дружили, мы общались…. 10-20-30 лет… и все это время я даже подумать не мог, что он / она такой дебил… я не могу с ним / с ней больше общаться после того, как он / она одобрили действия Беркута или сказал(а), что Майдан нужно жестоко разогнать. Как можно одобрять зверства Беркута? Как можно не понимать очевидного? Как можно верить кремлевским проходимцам и не верить родственникам и друзьям, которых знаешь всю жизнь?"
И так далее, в том же духе. Я знаю, что этот горький опыт разочарования в близких людях и родственниках с российскими корнями пережили многие украинцы. Когда человек которого ты знал, уважал или даже любил на протяжении многих лет, с улыбочкой дебила говорит, что мало Беркут дал этим студентам, учиться надо, а не на Майданах сидеть, начинаешь очень сильно задумываться о том, что же творится в головах людей, которых еще год назад мы считали братьями, а многие и стратегическими партнерами.
Ведь эти истории не единичны. Многие россияне даже приезжали на Майдан, все видели и слышали… и делали вывод о том, что все это за деньги или против России. Казалось бы, как можно не увидеть и не понять очевидное? А все очень просто, чтобы понять Майдан мало иметь глаза и уши, нужен интеллект. Россия и Донбасс его не поняли потому, что интеллекта понять Майдан пока не хватает.
Здесь будут очень показательны примеры Крыма и Донбасса. Это два самых интеллектуально отсталых региона Украины. Именно эта интеллектуальная отсталость и толкает их в объятия России.
Крым, массово заселенный детьми и внуками тюремных вертухаев, военными и партийными работниками, их любовницами и тому подобной номенклатурной публикой, оказался интеллектуально не способным к выживанию в новых условиях.
Способ ведения крымчанами туристического бизнеса получил очень обидное, но весьма точное определение от народа - ЖЛОБСТВО. Причем, заметьте, речь чаще всего идет не о качестве самого сервиса, а о его сути. А устами народа глаголет Истина.
Бегство Крыма в Россию тоже умным назвать нельзя. Рухнула экономика, курорты пустые, сельское хозяйство уничтожено, крымские вина и коньяки бойкотируют, самолеты не летают, поезда ходят как в гражданскую, худо-бедно налаженные межнациональные отношения рушатся. И ради чего все это? Ради того, чтобы сменить флаги и паспорта? Ведь ни власть, ни отношения власти и народа в Крыму не поменялись и в ближайшее время едва ли поменяются в лучшую сторону. Бал правят те же самые бандитские морды.
Если бы Крым захотел отсоединиться это можно было бы сделать нормальным политически корректным способом. Но из всех дурных вариантов, Путин выбрал самый идиотский и самый хамский. И выбрал он этот вариант не от большого ума. А 83% его паствы хлопает ему за это в ладоши. И хлопает ведь тоже не от большого ума.
Про Донбасс можно сказать практически то же самое. Слабый политический интеллект и жизненная наивность всегда были причинами того, что этот регион был дойной коровой для политических прохиндеев. Был и с оружием в руках готов биться за то, чтобы и дальше оставаться таковым.
Будь у искренних сепаратистов ум, они отделили бы Донбасс от Украины без Путина и без оружия. Сделать это не так уж и сложно при тотальной поддержке этой идеи от простого народа, которая сразу после Майдана там была. Они же выбрали такой способ отделения от Украины, что даже такой конченный подлец как Путин, не решается брать их под свое крыло публично.
Теперь поговорим о самой России. Я берусь утверждать, что причина разногласий между Россией и Украиной - слишком большая разница в интеллекте этих двух народов. Именно недостаток интеллекта в России, как персонального, так и общенародного, является причиной того, что сейчас происходит между нашими странами.
Кто такие россияне
Россияне - это народ, который за все время своего существования пожил в условиях свободы всего 10 лет. Едва выскочив из самой мрачной тюрьмы в истории человечества, даже толком не увидев и не познав мира, который их окружает, россияне занялись тем, чем обычно занимаются глупцы, они взялись поучать других как надо правильно жить. Свою собственную жизнь отложив на потом.
Россия всегда развивалась успешно только под внешним управлением. Как только Россией начинали править сами русские, мрак и ужас туда не просто приходил, а там надолго поселялся.
Сначала была Золотая Орда, которая основала Московию и поставила ее на ноги, потом было Крымское Ханство, не раз спасавшее Московию от уничтожения (за что и мстит Москва крымским татарам по сей день), затем пришел черед немцев, которые сделали ребрендинг Московии в Россию и превратили ее в настоящую империю.
Как только сбросили немцев и к власти в России пришли россияне, а именно в 1917 году, началась разруха и массовый террор. Многие скажут, что террор на совести Сталина. Но кто этого Сталина породил, кто хлопал ему в ладоши и был столпом его режима?
А прекратился террор в России сразу после прихода к власти украинцев. Сначала Хрущева, затем Брежнева. Да и Горбачев своей мягкостью и нежеланием бороться за власть ценой большой крови, ближе к украинскому менталитету, чем к российскому
Почему украинцы умнее россиян
Потому что старше как народ. Потому что пожили в разных цивилизациях, разных странах и империях. На украинских землях бывало много всего: махновщина, колиивщина, гетьманщина, большевизм, немецкая оккупация и много чего еще. Украинцы - это народ с колоссальным национальным опытом, который просто несопоставим с опытом россиян, которые ничего кроме собственной тюрьмы, по большому счету еще не видели.
У россиян было только одно десятилетие Ельцина, которое они прожили в свободе и которое большинство из них сейчас вспоминают, как ужасное время. Украина же всегда были частью европейской цивилизации, которая в своем интеллектуальном развитии опережает российскую на несколько столетий.
Вывод очевидный: украинцы являются старшими, а совсем не россияне. Проблемы от того, что перевернуто все с ног на голову, и дурак поучает умного.
2)...Дефицит интеллекта как повод к войне
Слово авторитету
Весной 1918 года в Петрограде всемирно известный русский ученый психофизиолог, первый русский лауреат Нобелевской премии академик Иван Павлов выступил с двумя публичными лекциями на тему: "Об уме вообще и о русском в частности".
В этих лекциях академик определил и охарактеризовал "восемь основных свойств и приемов, которыми надлежащий действующий разум", а затем приложил эту "характеристику как критерий, как меру русского ума".
К восьми свойствам общечеловеческого разума академик Павлов отнес следующие:
Способность концентрировать мысль на поставленном вопросе;
Думать в непосредственном единстве с действительностью;
Думать свободно;
Содержать мнение на конкретной идее;
Думать обоснованно и детально;
Думать просто и ясно;
Направлять и приходить мнением к истине;
Осознавать истину и подчиняться ей.
По всем восьми характеристикам академик Павлов дал разгромно низкую оценку русскому уму. Академик доказывал, что по сравнению с другими европейскими народами русские являются наиболее умственно неразвитым народом. Низкий уровень общечеловеческого разума у русских он определил, как "несчастье русского народа".
Учитывая всемирный авторитет академика Павлова как ведущего специалиста в области психофизиологии, мы можем отнестись к его выводам весьма серьезно. Тем более, что текущие события эти его выводы очень даже точно подтверждают. И конечно, не вызывает сомнения, что академик Павлов является российским патриотом, но как ученый он посчитал своим долгом сказать миру правду о разуме русской нации.
Прямая речь академика Павлова:
"Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна, и я сознаю это, горько сознаю. Вы скажете, что я сгустил краски, что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать. Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже крайне мрачно. А я сказал с самого начала, что мы не можем сказать, что все произошло без нашего участия. Вы спросите, для чего я читал эту лекцию, какой в ней толк. Что, я наслаждаюсь несчастьем русского народа? Нет, здесь есть жизненный расчет.
Во-первых, это есть долг нашего достоинства - сознать то, что есть. А другое, вот что.
Ну хорошо, мы, быть может, лишимся политической независимости, мы подойдем под пяту одного, другого, третьего. Но мы жить все-таки будем! Следовательно, для будущего нам
Ответить
Поставив диагноз, академик сразу же дает надежду:
"Разум человека является специфическим органом развития. На нем прежде всего проявляются жизненные влияния, и вероятнее всего разум отдельного человека и ум нации развиваются одинаково. А значит, если у нас (русских) были дефекты, они могут быть откорректированы. Это научный факт. И тогда над нашим народом моя характеристика не будет абсолютным приговором. У нас могут быть и надежды, и некоторые шансы."
В заключение
Задача данного материала не в том, чтобы доказать чье-то превосходство или внести раздор в отношения между народами, а попытаться определить причины, которые привели к трагедии под названием война.
Я считаю, что главный источник проблем России, Украины, Донбасса и Крыма - это недостаток интеллекта. Ибо только вместе с ростом интеллекта будет расти экономическое благополучие наших стран и улучшаться взаимопонимание между людьми и нациями. Наращивать интеллект можно только в условиях свободы. В несвободе интеллект народа деградирует.
Считаю важным сказать, что, будучи профессиональным программистом я рассматриваю эту тему как задачу, а не как повод сеять вражду или кого-нибудь обидеть.
Я прекрасно понимаю, что в рамках одной статьи в полной мере осветить эту тему невозможно, поэтому продолжение последует.
Алексей Заводюк
Ответить
Ответить
Покажіть мені чергу бажаючих переїхати жити в кацапстан!
Покажіть мені чергу за товаром з кацапстану!
Ответить
Лаптежникам-мацковская обл. а остальное Трампу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пойдут машины в яростный поход
И мы пойдём, уже в составе НАТО
И сам Обама в бой нас поведёт
Ответить
Если уж Катасонов сказал..то ПИПЕЦ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сейчас планктон начнёт срать себе в лапти и цена на этот "стратегический" товар в 3/14дерации взлетит в верх...)))
Ответить
Ответить
Ответить
https://03grb.ru/news/125035
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
25 января стало известно, что президент США Дональд Трамп может временно приостановить выдачу виз для граждан Сирии, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Бывший государственный секретарь США Малден Олбрайт заявила, что в знак солидарности с беженцами готова стать мусульманкой.
Ответить