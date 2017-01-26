 Смертельное купание: годовалая девочка в Киеве погибла от ожогов - из бойлера полился кипяток. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на на сайт ГУ НП Киева, с ожогами тела годовалого ребенка доставили в больницу. Начато уголовное производство.
В дежурную часть поступило сообщение от врача о том, что в ожоговый центр доставили ребенка с ожогами тела.
- Мы опросили отца ребенка, который объяснил, что женщина купала в ванной дочь, а из бойлера вылился кипяток и попал на девочку. Жена сразу вытащила ребенка из ванны и обработала ожоги медицинскими средствами и положила дочь спать. Через некоторое время она начала плохо себя чувствовать - и женщина вызвала «скорую». Девочка, которую госпитализировали в ожоговое отделение, через несколько дней умерла, - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.
По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причины смерти устанавливаются.
Та історія якась дуже дивна.
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Я с третьей попытки набрал скорую. До того и в 102 дозвонился, и в пожарку тоже.
Руки тряслись.
Реанимационная скорая. Дите моментально в киевский ожоговый центр. И жил там в палате на полу вместе с супругой.
Обошлось и даже шрамика не осталось.
Но нервов было выше крыши...
А здесь..
А как это?
Такое бывает, вообще?
Что за родители?
За такое убивать надо!
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Тебе мало смертей или ты дебил?
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