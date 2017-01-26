 Смертельное купание: годовалая девочка в Киеве погибла от ожогов - из бойлера полился кипяток. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на на сайт ГУ НП Киева, с ожогами тела годовалого ребенка доставили в больницу. Начато уголовное производство.





В дежурную часть поступило сообщение от врача о том, что в ожоговый центр доставили ребенка с ожогами тела.





- Мы опросили отца ребенка, который объяснил, что женщина купала в ванной дочь, а из бойлера вылился кипяток и попал на девочку. Жена сразу вытащила ребенка из ванны и обработала ожоги медицинскими средствами и положила дочь спать. Через некоторое время она начала плохо себя чувствовать - и женщина вызвала «скорую». Девочка, которую госпитализировали в ожоговое отделение, через несколько дней умерла, - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.



