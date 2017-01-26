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 Смертельное купание: годовалая девочка в Киеве погибла от ожогов - из бойлера полился кипяток. ФОТО

Полиция расследует обстоятельства гибели ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на на сайт ГУ НП Киева, с ожогами тела годовалого ребенка доставили в больницу. Начато уголовное производство.

В дежурную часть поступило сообщение от врача о том, что в ожоговый центр доставили ребенка с ожогами тела.

- Мы опросили отца ребенка, который объяснил, что женщина купала в ванной дочь, а из бойлера вылился кипяток и попал на девочку. Жена сразу вытащила ребенка из ванны и обработала ожоги медицинскими средствами и положила дочь спать. Через некоторое время она начала плохо себя чувствовать - и женщина вызвала «скорую». Девочка, которую госпитализировали в ожоговое отделение, через несколько дней умерла, - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

ожог

ожог


По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причины смерти устанавливаются.

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таку малечу треба в окремій ванній для дітей купати , помірявши спочатку температуру води (як тато з досвідом знаю)
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Капец кошмар какой, бедное дитя, какое горе родителям.
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Терморегулятор "залип" и не отключился. А аварийный термостат срабатывает (если срабатывает) на температуре 85-95 С. К сожалению, с бойлерами такое случается не редко...
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Да при чем тут залип или не залип? В бойлере всегда горячая вода, он на то и бойлер. Скорее всего проблема была в смесителе.
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Он имел в виду терморегулятор смесителя. Бойлер тут не при чем - смеситель гавкнул. Есть вариант брать смесители с термостатом, там типа отсечка на 38 градусах. но они стоят до утра и нет гарантии, что отсечка на 38 сработает....
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На мой взгляд нужно покупать простые и надежные смесители без всяких прибамбасов, а мамашам и папашам иметь мозги и никогда их не выключать когда ухаживаешь за дитям.
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На фото на ванне именно "простой и надежный". Сходи в хороший магазин, пусть тебе там расскажут про смесители простые и с термостатом. В чем там разница и как оно работает. Очень удивишься))) Например я себе поменял на все с термостатом. Жалко денег, но оно того стоит.
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Болтовню продавца в магизинах никогда не слушаю. Если, что нужно купить в дом прежде проанализирую, нужно ли оно мне или моим детям и что я буду иметь в итоге. Давно живу... Всю жизнь пользуюсь простыми надежными вещами, ну за исключением там компьютера, смартфона, телевизора и пр. маленьких радостей цивилизации. Вырастил двоих детей и никогда никого не обжигал и не травмировал.
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Вот посмотри то о чем я говорю. На дворе 21 век. http://bt.rozetka.com.ua/3467256/p3467256/
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Такое случается если внезапно пропадает холодная вода . Из бойлера самотёком ещё некоторое время льётся вода горячая . !
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Если Вы привыкли, что из гарячего крана течет вода 50С и вдруг потек кипяток, то при чем тут смеситель? У меня были такие истории и не одна, т.к. по работе связан с бойлерами. Недавно медсестра как обычно открыла кран и обожгла руки. Не одижадала, что из крана , где 10 лет текла просто теплая вода, вдруг может политься кипяток. Терморегулятор не отключил ТЭН при достижении заданной температуры. А под давлением 7 атм.температура может достигать 170 градусов.
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Если вода в бойлере не может достигать такой температуры потому как при увеличении давления срабатывает клапан с которого хе*рачит кипяток и на место ушедшей воды поступает холодная вода. Они, что не видели или не слышали, что у них Шо то не так с оборудованием? Я же говорю, что мозги выключены были. С бухты-барахты кипяток с крана не потечет, если конечно специально или ошибочно не открыть.
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уроды безответственные родители просто,за убийство по неосторожности судить за такое.
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Жаль малышку, только почему "открыто уголовное дело по статье умышленное убийство"? А когда 5 ментов друг друга поубивали - халатность?
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ВСЕГДА вначале открывается дело по статье "умышленное убийство". После расследования уже меняется на нужную.
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Очень много тупых мамаш, которые знают, как "лечить" детей без врачей. После такого, конечно же, в скорую надо было сразу ехать, а она спать положила!
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Шот я не понял, шо за ожоги такие, при которых ребенка сначала спокойно укладывают спать, а потом он от них умирает.
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Мамаша плохо обработала ожоги , раны загноились , сепсис . А потом спасать уже поздно было . Наступила смерть ...
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Спочатку потрібно набирати воду, а потім лише купати, бо бувають ще випадки еклектроударів котрі проходять через струмінь води (при несправностях).
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Когда то давно, когда младшей был годик с гаком, она на кухне дотянулась до только что налитой чашки с чаем и опрокинула на себя. Небольшой участок на груди, но кожа стала прямо на глазах слезать.
Я с третьей попытки набрал скорую. До того и в 102 дозвонился, и в пожарку тоже.
Руки тряслись.
Реанимационная скорая. Дите моментально в киевский ожоговый центр. И жил там в палате на полу вместе с супругой.
Обошлось и даже шрамика не осталось.
Но нервов было выше крыши...
А здесь..
А как это?
Такое бывает, вообще?
Что за родители?
За такое убивать надо!
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Кого убивать?
Тебе мало смертей или ты дебил?
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Девочка скорее всего погибла нет от ожогов а заражения и септического шока.
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Купати дитину такого віку під проточною водою - це дурість. АЛЕ зауважу, що в Україні повністю знищені будь-які курси для породілль, для молодих батьків, і навіть школярські курси по правилам поведінки на шляхах. "Дякуємо" Кучмі і його наступникам. Зекономили копійки, втрачаємо безцінні життя.
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Горе-мамаша сама включила горячую, и решила свалить на бойлер, хотя это бредятина полнейшая. И смеситель там простой, без термостата. Ну развешо подача холодной прекратилась, ну так горе-мамаша должна следить рукой за температурой воды...
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Родители дебильные полностью. Нормальные люди сперва воду наливают, потом проверяют температуру, затем ребенка опускают. Да и при ожогах нужно сразу в больницу обращаться, а не спать укладывать. Зачем бог посылает детей идиотам.... Бухие были небось.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСмертельное купание: годовалая девочка в Киеве погибла от ожогов - из бойлера полился кипяток. ФОТО
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