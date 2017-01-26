 Нардеп Червакова выиграла суд у мэра Ирпеня Карплюка: участникам митинга под ГПУ заплатили. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kotsubynske.com.ua.
Червакова в своем комментарии СМИ отметила, что Генпрокуратура своими обысками "расшевелила криминальное гнездо". Также председатель партии "Новые лица" - Карплюк - хотел опровергнуть тезис "карманные депутаты", которое употреблялось по отношению к депутатам Ирпенского и Бучанского советов.
"Я в этом не сомневался, что Карплюк проигрывает. Ему в суде не нужно искать того, чего у него нет - чести, достоинства и деловой репутации. Репутация есть, но она не деловая. Я рассказал, как стадо баранов высыпались из автобуса организованно на митинг. Это был админресурс. В коммунальных предприятиях и бюджетных учреждениях действует даже мигалка кто когда на митинг едет," - отметил активист Виктор Бархоленко.
Бархоленко на суде был не единственным свидетелем.
Показания давала и журналистка Ирина Федорив: "Я рассказала, что о митинге мне стало известно из соцсетей. Что в соцсети было сообщение о том, что собирают за деньги массовку. Эту информацию мы передали журналистам разных телеканалов", - отметила она.
""2+2" удалось запечатлеть, как людей инструктировали, что они приехали из Ирпеня, вели колонной. Далее был отснят момент расчета. За митинг платили 60 гривен", - добавляет Федорив.
Показания давала и поселковый голова Коцюбинского Ольга Матюшина, которая была под ГПУ в этот день:
"Меня спросили в каких я отношениях с Карплюком. Общаемся в рамках закона о местном самоуправлении. Ничего личного между нами нет. Я приехала, чтобы увидеть, кто будет на митинге под ГПУ, поскольку накануне стало известно, что будут свозить админресурс. На митинг ехал Юрий Денисенко, у которого была полная машина людей. И я видела Татьяну Семенюк - заведующую ДНС 18. Она отсиживалась во дворах. Была Оличнич с КП "Зеленстрой", а также Виолетта Кременчуг, депутаты совета. Также был админресурс Бучи".
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В итоге суд отказал мэру Ирпеня в иске. Об этом говорится в постановлении. Суд выиграла не только народный депутат Червакова, но и "Громадське", которое было соответчиком.
"Было бы странно, если бы суд обязал опровергнуть высказывание "Генпрокуратура расшевелила криминальное гнездо", или "люди мэра собирали людей", "карманные депутаты" и тому подобное. Это, почти классические оценочные суждения. К тому же, под обоснование этих суждений народного депутата относительно общественно-важной темы, в процессе был предоставлен большой объем подтверждающих материалов. То есть, эти оценки имели и имеют фактическую основу. Надеемся, что мотивировочная часть решения будет содержать ссылки на практику ЕСПЧ и будет еще одним кирпичиком в развитие позитивной с точки зрения европейських стандартов национальной практики", - отмечает адвокат Александр Бурмагин, который представлял в суде интересы народного депутата Ольги Черваковой.
Перед этим делом слушалось дело, где Краплюк судится с Центром противодействия коррупции и телеканалом ICTV. Это дело перенесли, и решения по нему еще нет.
Ранее партия "Новые лица" и ее лидер Владимир Карплюк судились с региональным координатором движения "Честно" Ириной Федорив и редакцией "Громада Приирпенья". В судебном порядке адвокат Карплюка так и не доказал, что в статье "Новые лица угроза для Киева и Киевщины" имело место распространение недостоверной информации, которую надо было бы опровергать.
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