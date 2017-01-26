 Сегодня будет избрана мера пресечения адвокату Эмилю Курбединову, - журналист. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Артем Наумлюк.
"Обыск в адвокатском офисе Эмиля Курбединова. В Железнодорожном райсуде через полчаса ему будет избираться мера пресечения. По всей видимости, уже предъявлено обвинение в экстремизме. И очевидно, что операция ЦПЭ, поэтому не Киевский суд", - пишет он.
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Задержанная на взятке в 50 тыс. долларов осенью 2015 года заместитель руководителя Одесской таможни Лариса Арефьева «успешно» назначена начальником отдела таможенного аудита Департамента аудита Государственной фискальной службы в столицу.
Наші гроші.
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http://www.economics-prorok.com/2016/06/blog-post_869.html
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