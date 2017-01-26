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 Политика Украины
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Все про:адвокат (794) Крым (18029) суд (19928)

 Сегодня будет избрана мера пресечения адвокату Эмилю Курбединову, - журналист. ФОТО

В офисе адвоката, который занимается защитой крымчан прошел обыск.

Как передает Цензор.НЕТ об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Артем Наумлюк.

"Обыск в адвокатском офисе Эмиля Курбединова. В Железнодорожном райсуде через полчаса ему будет избираться мера пресечения. По всей видимости, уже предъявлено обвинение в экстремизме. И очевидно, что операция ЦПЭ, поэтому не Киевский суд", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ пришла с обыском и задержала крымскотатарского активиста Сейрана Салиева в оккупированном Бахчисарае. ФОТОрепортаж

курбединов


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http://www.economics-prorok.com/2016/06/blog-post_869.html
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСегодня будет избрана мера пресечения адвокату Эмилю Курбединову, - журналист. ФОТО
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