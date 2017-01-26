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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:блокада (1278) боевик (17815) железная дорога (943) контрабанда (1614) Луганщина (3606) поезд (575) торговля (743) Донбасс (12060) уголь (540) Парасюк (115)

 Активисты заблокировали движение товарных поездов с оккупированной территории Луганщины, - Парасюк. ФОТО

Активисты, среди которых ветераны АТО и добровольцы, заблокировали движение товарных поездов по железнодорожной линии, связывающей оккупированные территории Луганщины с г. Счастье.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (внефракционный) Владимир Парасюк, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация такая: У нас в стране война, но это не мешает заниматься торговлей с людьми, которые начали эту войну. СБУ все покрывает и дает на все разрешение. Поэтому ветераны АТО, добровольцы и просто патриоты решили все это остановить. Было перекрыто одну из железнодорожных линий (в районе г. Счастье, Луганская область. - Ред.). На все анонсы и предупреждения, что будет блокада, никто не обратил внимания, поэтому отправили поезда на оккупированные территории, чтобы они загружались. Но не так случилось, как кому-то хотелось. Поезда были остановлены. Надоела война, но она будет продолжаться до тех пор, пока будет такой беспорядок и кто-то будет зарабатывать на этой войне. Почему-то facebook удаляет видео, когда мы останавливали поезд, который двигался на оккупированную территорию. Ну ничего, завтра еще раз попробую", - заявил нардеп и обнародовал фото заблокированного поезда.

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блокада донбасс парасюк


Ранее нардеп ("Самопомич") заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое".

Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране .
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Что они делают? мешают завозить уголь с Амстердама,,, по документам.
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Без донецкого угля половина ТЭС/Ц встанет. Так или иначе, ОРДЛО потребляют воду, газ и эл/энергию. Думаю, что компенсация ввиде поставок угля хоть минимально нивилирует ущерб экономики.
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И мне пох, но войй поднимут в ЕС с подачи РФ.
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А что же так подорожала потребляемая населением электроэнергия раз уголёк по взаимозачетам получаем ?!
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Да нет никакого взаимозачёта, а есть договорняк Ахметова и Порошена содрать с нас последнюю шкуру. Проблемма, что технологически наши ТЭЦ построенны для донецкого угля. Сидеть без тепла и света как то не сильно охота в разгар зимы.
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А с чего Вы взяли, что нам идет поставка угля взамен на поставку воды и электричества? В Лугандон во всю шуруют поезда с лесом, металлом, стройматериалами.
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Вот теперь после таких заявлений Черныша , пусть нам объяснят почему так подняли цены на електроенергию раз уголёк мы закупаем не в далекой Африке , или где-то там ещё !!! Да и вообще , что это была за афера с так называемым углём из далеких стран , с дорогущими транспортными расходами , из-за которых подняли коммуналку ?!!!
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Это "рукикремлябля" , того и гляди начнут покушения на гандоху разрабатывать,а то гляди и на самого князя плешивского....
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Добре, що зима скоро закінчується-якось маємо протягти і без того вугілля...
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ага..до 15-го апреля..без вугля и газу...-маемо протянешь..
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Не раскачивайте лодку, мешаете пороху и компании деньги считать
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там вроде уголь был для Украины....
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Там был уголь для продолжения войны, пора "кормильцев" садить на голодный паек, пока не разожрались и не расползлись по всей Украине.
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та-понятно! но топить то чем то надо? или у акупантов закупать или у сепаров.. кто то решил что у сепаров-лучше!
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думаю-что-ДА! и надо призвать к ответу тех кто ведёт закупки угля у сепаров! раньше в Африке закупали-и ничо...
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парашка у чечни и казахстана покупает , а себя бензоколонкой кличет, и ничо.
Вот распадется сей труп зловонный ,под чутким руководством идиота , и останется от парашки - промокашка.
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Нулевка ольгинская. Что, уже на вахте? Да никому ты тут не нужен.
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что то слабое у них вооружение до разграничения 4 км. сепары могут и ДРГ завести
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Может это и есть сепарская ДРГ?
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мнение козломордого меня мало волнует вали на сру и там занимайся говнометанием
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сосалик стука, ваш выход, расскажите что тамженашилюди и онижедети.
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Чого цэ вкрайинськи гэройи у кацапськых "Горках"?!
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Таму ша, кацпбздцки гарой, эта нэ всрато-кацапские "говнорки" ! В "говнорках" ходять ысламськые тырарысты - друзи разитного хуйла .А этие хвормы шиют в Украини. Тупэ...!
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ничего личного (никакого предательства) - просто бизнес
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Немного времени и поезда пойдут, это как с блокадой Крыма.
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Дасвыдяния дырявый Захарка,
Иди в плаванье жирный Плотва!...

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это уголек ахметовский.из его шахт,который ему достается за копейки,везут его на ахметовские электростанции.все знают.но никто ничего не делает.Бизнес на крови.Кому война,а кому мать родна.Тетчер в свое время с боем закрывала шахты.а здесь такая возможность отказаться от угля.Пора чесаться и слезать с ахметовской иглы.
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Вагоны отцепить и вернуть взад, а паровоз можно временно сваркой присобачить к рельсам, чтобы уж точно ни одна с#ка не проскочила.
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Вся надежда на активистов, на народ Украины. Именно они остановили врага и защитили Украину. Любая торговля с оккупантами, бандитами Путина в условия войны не допустима\ Слава Героя Украины.
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"Ситуация такая: У нас в стране война, но это не мешает заниматься торговлей с людьми, которые начали эту войну. покИсточник: http://censor.net.ua/p424966----а все это время считал, что войну развязал кремлевский подбурок
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Гонят товарники для продажи метталлалома и прочей гадости , по сути это финансирование оккупантов .
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КАЖДЫЙ ВАГОН ОТ ТУДА, ЭТО НАШИ ДЕНЬГИ ТУДА НА СОДЕРЖАНИЕ КРЕМЛЁВСКИХ ШЕСТЕРОК!!!
и ещё:- пля, ПОЧЕМУ "ЦЕНЗОР" УДАЛЯЕТ КОММЕНТАРИИ , КОТОРЫЕ БЕЗ МАТЮКОВ , РЕКЛАМЫ И ПРОЧИХ А--СОЦИАЛЬНЫХ СТАТЕЙ, НО КОТОРЫЕ ПРО ТАКИХ , КАК "ПАШИНСКИЕ"... ПРО ЧИНОВНИКОВ ОТ ВЛАСТИ... ПРО КОРРУПЦИЮ... ПРО ЖИЗНЬ КУЁВУЮ, А АВТОРОВ БЛОКИРУЕТ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ???

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Не раскачивай лодку, а то куйло нападет - местный мемчик
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Шатуны это те кто за деньги Суркова ругают власть. Геращенко обещал всех выявить.
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Что запоют так званые дети-активисты когда
в ответку сепары перекроют подачу воды в Мариуполь?
"Активисты" нарушили ряд законов Украины
и должны быть привлечены к ответственности.
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Ну, вони таки активісти - піди почергуй на морозі. А воду в Маріуполь що, тільки з непідконтрольних територій подають? Ну, нехай запасаються і думають, звідки її ще можливо брати. Чи повні ідійоти без клепок
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а очем думали эти рыго - шоколадники 3 года почему эту зависимость от терреспублик не устранили все о своих свечных заводиках переживают а о нуждах державы как то пофиг
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Семенченко - з "Самопомочі", приймає активну участь у блокуванні ДНР. Мер Львова - очільник "Самопомочі", його намагаються завалити львівським сміттям. Совпадєніє? Не думаю. Ну, це так: нічого особистого, просто бізнес... на крові Хоча до Садового є одне суттєве питання: чому досі не побудовано жодного сміттєпереробного заводу? Було ж де-кілька пропозицій від закордонних інвесторів, де рішення? От правильно говорив Жеглов: "Ему надо было вовремя со своими... мусорными баками разобраться." (с)
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С этим сепарским углем и липецким заводиком Петя и его банда не расстанутся никогда. Этих тварей пора гнать взашей. Полностью поддерживаю ребят, только это надо делать в Киеве. Арестовать Ахметова, Пинчука-Медведчука, Бойко, Мураева и всю эту сепарскую шелупонь, а Петю вывести на Майдан и пусть расскажет в глаза людям до чего довел Украину, а потом будем решать, что с ним делать. Морозы утихнут и люди выйдут на протест против геноцида.
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До речі, про мураєва: вчора на "Радіо-Ера" ведучий запитав його, чи правда, що він продає канал NewsOne? Ну, той почав лепетати, що в умовах тотального тиску на незалежні ЗМІ працювати просто неможливо, але їх неправильно зрозуміли. Але диму без вогню не буває - я б його взагалі з країни витурив, жидка хитрожопого
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Ну, теперь ожидаем выступлений о том, что Украина останется без электричества и хуйло сразу же нападет. Где там Гандоша Херащенко, Собакин, рыговская мразь гончаренко, еще свои голоса не подали?
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Це як із електропостачанням окупованого Криму, поки патріоти не перекриють - бариги будуть робити бабло на крові і ГОЯМ терти, що так має бути...
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В Крым електричество Уже блокироавали В результате оно идет на Крым Но в тихаря и не по всем линиям А где активист Краснов? А оказался суапостатом и агентом ФСБ так сказать кремлевским Джеймс Бондом Вот так будет и с углем У тепловизора будет много работы
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Вытираны в пальто полезли не в свои сани. Большие дяди за свой бизнес этими вытиранами все железную дорогу повытирают.
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начнут веерные отключения по всей Украине и обвинят в этом блокаду. или вы сомневаетесь в талантах наших барыг переводить стрелки? и тут сейчас будет море ученных с версиями почему это низзя делать
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Бардак в стране....Порошенко не справился с работой Президента....
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С нас уже даже не смеются! Украину презирают патриоты любой страны. Им невдомек как можно торговать с врагом. Как это вообще возможно - видеть террориста и не убить его! Им не понять как можно терпеть правительство состоящее из коррумпированного насквозь национального меньшинства предателей и лжецов. Как можно сидеть в норах под обстрелами, не стрелять в ответ и делать вид что ты воин АТО. А то что? Хуйло нападет? Так уже ж напало! Враги просто безнаказанно глумятся над ВСУ, а Пэтя и его банда "делает бабки" от Липецка через Луганск до Виргинских Островов... Пацаны! Взрывайте на хрен железнодорожное полотно, линии электропередач, водоснабжение и линии связи! Расстреливайте нацпердателей, контрабандистов, а тем сепарам которые по 5 ходок в день по 70 кг. жрачки на оккупированные территории провозят от нас отбивайте почки - пусть кровью сцат! Что Вы там делаете? Гибнете от ран и обстрелов по одиночке? И это весь вред который Вы можете нанести врагу? ... Пусть оккупанту содержание ублюдков обойдется по полной - меньше бабла у хуйла на войну останется.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАктивисты заблокировали движение товарных поездов с оккупированной территории Луганщины, - Парасюк. ФОТО
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