 Активисты заблокировали движение товарных поездов с оккупированной территории Луганщины, - Парасюк. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (внефракционный) Владимир Парасюк, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация такая: У нас в стране война, но это не мешает заниматься торговлей с людьми, которые начали эту войну. СБУ все покрывает и дает на все разрешение. Поэтому ветераны АТО, добровольцы и просто патриоты решили все это остановить. Было перекрыто одну из железнодорожных линий (в районе г. Счастье, Луганская область. - Ред.). На все анонсы и предупреждения, что будет блокада, никто не обратил внимания, поэтому отправили поезда на оккупированные территории, чтобы они загружались. Но не так случилось, как кому-то хотелось. Поезда были остановлены. Надоела война, но она будет продолжаться до тех пор, пока будет такой беспорядок и кто-то будет зарабатывать на этой войне. Почему-то facebook удаляет видео, когда мы останавливали поезд, который двигался на оккупированную территорию. Ну ничего, завтра еще раз попробую", - заявил нардеп и обнародовал фото заблокированного поезда.
Ранее нардеп ("Самопомич") заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое".
Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране .
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Вот распадется сей труп зловонный ,под чутким руководством идиота , и останется от парашки - промокашка.
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Иди в плаванье жирный Плотва!...
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КАЖДЫЙ ВАГОН ОТ ТУДА, ЭТО НАШИ ДЕНЬГИ ТУДА НА СОДЕРЖАНИЕ КРЕМЛЁВСКИХ ШЕСТЕРОК!!!
и ещё:- пля, ПОЧЕМУ "ЦЕНЗОР" УДАЛЯЕТ КОММЕНТАРИИ , КОТОРЫЕ БЕЗ МАТЮКОВ , РЕКЛАМЫ И ПРОЧИХ А--СОЦИАЛЬНЫХ СТАТЕЙ, НО КОТОРЫЕ ПРО ТАКИХ , КАК "ПАШИНСКИЕ"... ПРО ЧИНОВНИКОВ ОТ ВЛАСТИ... ПРО КОРРУПЦИЮ... ПРО ЖИЗНЬ КУЁВУЮ, А АВТОРОВ БЛОКИРУЕТ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ???
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в ответку сепары перекроют подачу воды в Мариуполь?
"Активисты" нарушили ряд законов Украины
и должны быть привлечены к ответственности.
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