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Все про:контрафакт (216) конфискация (319) спирт (187) суд (19928) Черкасщина (455) ГФС (2280)

 Суд изъял в пользу государства незаконную партию спирта стоимостью почти 1,5 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Решением суда в пользу государства изъяты 14 тысяч литров спирта, который был задержан сотрудниками налоговой милиции в Черкасской области во время незаконной транспортировки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Ранее в ходе операции "Акциз" на трассе Киев - Одесса около Умани был остановлен грузовой автомобиль. В ходе его осмотра была обнаружена незаконная партия спирта объемом 14 тысяч литров.

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В настоящее время по результатам рассмотрения судом уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, водитель грузовика признан виновным в совершении указанного преступления, а спирт, стоимостью почти 1,5 миллиона гривен, изъят в собственность государства.

спирт гфсспирт гфс

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Можно праздновать Насирову ещё один корпоратив, ну не солдатам же помогать!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд изъял в пользу государства незаконную партию спирта стоимостью почти 1,5 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж
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