 Суд изъял в пользу государства незаконную партию спирта стоимостью почти 1,5 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Ранее в ходе операции "Акциз" на трассе Киев - Одесса около Умани был остановлен грузовой автомобиль. В ходе его осмотра была обнаружена незаконная партия спирта объемом 14 тысяч литров.
В настоящее время по результатам рассмотрения судом уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, водитель грузовика признан виновным в совершении указанного преступления, а спирт, стоимостью почти 1,5 миллиона гривен, изъят в собственность государства.
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