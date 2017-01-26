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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1045) сельское хозяйство (201) экспорт (468) махинации (347) Донецкая область (3578) ГФС (2278)

 Налоговики на Донетчине не допустили незаконно экспорта сельхозпродукции на сумму более 9 млн грн. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники налоговой милиции совместно с областной прокуратурой и СБУ не допустили незаконного экспорта более трех тысяч тонн зерновых культур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) была установлена группа лиц, которая занималась минимизацией таможенных платежей.

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В результате проведенных четырех обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, черновые записи, бухгалтерская документация, чистые бланки с оттисками печатей и подписями предприятий - нерезидентов, а также более трех тысяч тонн зерновых культур стоимостью 9,2 миллиона гривен.

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Указанную сельхозпродукцию планировалось незаконно экспортировать при помощи фиктивных компаний.

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Так кто такой порошенко?
Взяточница которая была взята с поличным в Одессе Арефьева назначена главой отдела таможенного аудита Департамента аудита ГФСв Киеве.
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порошенко - один из отцов украинской коррупции. что тебя удивляет?
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Сергій Лещенко 14 hrs ·

Шесть уровней коррупционной контрреволюции в Украине.
Первый - это побег от прозрачности, срыв электронного декларирования и тотальная ангажированность НАЗК.
Второй уровень коррупционной контрреволюции - это противостояние НАБУ со старыми продажными органами.

Третий уровень - это массово расставленные на госпредприятиях друзья президента Порошенко, набивающие свои личные карманы и заначку с прицелом на 2019 год.
Четвертый уровень контрреволюции коррупции - это дерибан активов сбежавших соратников Януковича.
Пятый уровень - это продолжение старых олигархических договоренностей.
Шестой уровень - это самый циничный, когда новые власти пытаются договориться с олигархами или соратниками Януковича о совместном заработке.
Эта политика Порошенко - путь в никуда, три года топтания на месте и безудержного заработка, который обречен закончиться плохо. Вопрос только - когда.
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Хто б казав...
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Бл.ть Что значит не законный??????????? Человек вырастил или купил у того кто вырастил и в праве продать тому кто покупает... Насколько мне не изменяет память уплатить нужно 0,15% пошлины за экспорт.

Короче -менты решили отжать!!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Донетчине не допустили незаконно экспорта сельхозпродукции на сумму более 9 млн грн. ФОТОрепортаж
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