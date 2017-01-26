 Налоговики на Донетчине не допустили незаконно экспорта сельхозпродукции на сумму более 9 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) была установлена группа лиц, которая занималась минимизацией таможенных платежей.
В результате проведенных четырех обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, черновые записи, бухгалтерская документация, чистые бланки с оттисками печатей и подписями предприятий - нерезидентов, а также более трех тысяч тонн зерновых культур стоимостью 9,2 миллиона гривен.
Указанную сельхозпродукцию планировалось незаконно экспортировать при помощи фиктивных компаний.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Шесть уровней коррупционной контрреволюции в Украине.
Первый - это побег от прозрачности, срыв электронного декларирования и тотальная ангажированность НАЗК.
Второй уровень коррупционной контрреволюции - это противостояние НАБУ со старыми продажными органами.
Третий уровень - это массово расставленные на госпредприятиях друзья президента Порошенко, набивающие свои личные карманы и заначку с прицелом на 2019 год.
Четвертый уровень контрреволюции коррупции - это дерибан активов сбежавших соратников Януковича.
Пятый уровень - это продолжение старых олигархических договоренностей.
Шестой уровень - это самый циничный, когда новые власти пытаются договориться с олигархами или соратниками Януковича о совместном заработке.
Эта политика Порошенко - путь в никуда, три года топтания на месте и безудержного заработка, который обречен закончиться плохо. Вопрос только - когда.
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Короче -менты решили отжать!!!!!!!
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