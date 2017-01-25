 Заместитель мэра Ужгорода Цап требовал взятку в 40 тысяч. Узнав о задержании посредника он ударился в бега, - Луценко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко написал в Фейсбуке.
Генпрокурор отметил: " Областная прокуратура и управление К СБУ зафиксировали на вымогательстве взятки первого заместителя мэра Ужгорода Цапа, который вымогал у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение приватизации земли".
Луценко продолжил: "Посредник, определенный взяточником, сегодня задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега. Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной".
"Можно даже заключить соглашение со следствием, если указать кому шли деньги наверх", - резюмировал Луценко.
Посредник.
357 6
Материалы по теме: Взяточники
Экс-полицейский и адвокат пытались дать взятку $2 тыс. военному прокурору, - СБУ. ФОТО(15)
Экс-замглавы Одесской таможни Арефьева, попавшаяся на взятке в 50 тыс. долларов, получила должность в ГФС, - Bihus.info(73)
Попавшийся на взятке в 250 тысяч долларов замглавы Службы экспортного контроля уже вышел на работу(116)
ГПУ начала расследование возможного избиения судьи Хозсуда Киева Головатюка при задержании на взятке в $10 тыс.(40)
Первый герой Небесной сотни(0)
Высший совет правосудия отстранил от должности подозреваемого в получении $10 тыс. взятки судью Хозсуда Киева Головатюка(17)
Полковник контрразведки СБУ задержан за попытку взятки в Луцке, - Матиос. ФОТОрепортаж(79)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить