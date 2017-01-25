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 Заместитель мэра Ужгорода Цап требовал взятку в 40 тысяч. Узнав о задержании посредника он ударился в бега, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о даче взятки заместителю мэра Ужгорода Иштвану Юльевичу Цапу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко написал в Фейсбуке.

Генпрокурор отметил: " Областная прокуратура и управление К СБУ зафиксировали на вымогательстве взятки первого заместителя мэра Ужгорода Цапа, который вымогал у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение приватизации земли".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В горсовете Ужгорода прошли обыски - разоблачена коррупционная "схема решения земельных вопросов", - прокуратура. ФОТО

Луценко продолжил: "Посредник, определенный взяточником, сегодня задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега. Рекомендую ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной".

"Можно даже заключить соглашение со следствием, если указать кому шли деньги наверх", - резюмировал Луценко.

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Посредник.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Во Львове сотрудники Нацполиции задержали на взятке адвоката, часть денег она намеревалась передать судьям. ФОТОрепортаж

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Фото Иштвана Цапа с сайта ужгородского городского совета
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Хорошая фамилия,как можно человека с такой фамилией ставить на должности?
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Ну ВСЁ,как всегда - крупная рыба всегда срывается !!!
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И кто ж этого упыря предупредил.Чем больше юга пыжится,тем смешнее это выглядит.
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упыри... надо точить колья осиновые для вас.. причем уже давно.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗаместитель мэра Ужгорода Цап требовал взятку в 40 тысяч. Узнав о задержании посредника он ударился в бега, - Луценко. ФОТО
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