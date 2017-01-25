 Экс-полицейский и адвокат пытались дать взятку $2 тыс. военному прокурору, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что злоумышленники выступили посредниками в деле незаконного отчуждения государственного здания в центре Днепра. Они предложили следователю две тысячи долларов США за искусственное затягивание исполнения судебного решения по возврату здания в государственную собственность. За это время заказчики сделки планировали "решить вопрос" в высших инстанциях.
Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали злоумышленников в одной из кофеен Днепра при попытке передачи денег следователю, который принимал участие в организации операции.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время посредникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности заказчиков отчуждения государственного имущества".
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Плохо дело. Еще немного и когда будут давать по 10 денех от США, прокуроры...? Могут взбунтоваться. Это не правильно! Нужно резко исправить ситуацию! Головняк? Нам не нужен!
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