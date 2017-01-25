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 Экс-полицейский и адвокат пытались дать взятку $2 тыс. военному прокурору, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника полиции и адвоката, которые пытались дать взятку следователю военной прокуратуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что злоумышленники выступили посредниками в деле незаконного отчуждения государственного здания в центре Днепра. Они предложили следователю две тысячи долларов США за искусственное затягивание исполнения судебного решения по возврату здания в государственную собственность. За это время заказчики сделки планировали "решить вопрос" в высших инстанциях.

Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали злоумышленников в одной из кофеен Днепра при попытке передачи денег следователю, который принимал участие в организации операции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время посредникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности заказчиков отчуждения государственного имущества".

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взятка сбу



взятка сбу

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А нотариуса чего не взяли, чтоб юридически оформить сделку?
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надо было матиосу или кулику давать.... дурынды мля
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Не куя себе сумма!!! Для здания в Днепре ! =) может там ошибка и речь идет о 2 т. индийских руппи было ! ржу ))
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"Экс-полицейский и адвокат пытались дать взятку $2 тыс. военному прокурору, - СБУ."
Плохо дело. Еще немного и когда будут давать по 10 денех от США, прокуроры...? Могут взбунтоваться. Это не правильно! Нужно резко исправить ситуацию! Головняк? Нам не нужен!
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Как бы пернатые любители Ваны не кукарекали, а процесс борьбы с коррупцией в Украине идет.
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Я думаю в кацапии коррупции больше, так как ее никто измерить не может.
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Может ему давали просто за посмотреть на военного прокурора а то сумма какая-то смешная
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЭкс-полицейский и адвокат пытались дать взятку $2 тыс. военному прокурору, - СБУ. ФОТО
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