 На взятке $2,5 тыс. попался чиновник Житомирской ОГА, - ГПУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в она написала в Фейсбуке.
Сарган отметила: "Следственным отделом прокуратуры Житомирской области совместно с работниками отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в области разоблачили во время получения неправомерной выгоды руководителя одного из управлений Житомирской облгосадминистрации и его посредника.
Во время проведения оперативных мероприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч.3 ст. 368 УК Украины установлено, что чиновник требовал от частных предпринимателей Житомирского района неправомерную выгоду в размере 2500 долларов США за беспрепятственную деятельность в сфере переработки лесосырья".
Она продолжила: "Для получения неправомерной выгоды чиновник привлек жителя Житомира. Посредника, после получения им указанной суммы, задержали на территории складских помещений частного предпринимателя, а чиновника - в центре города.
Неправомерная выгода изъята. Сейчас решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения, а также отстранения руководителя управления от занимаемой должности.
Досудебное расследование проводится следственным отделом прокуратуры области".
Справочно: санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
1186 31
Материалы по теме: Взяточники
Сотрудники Херсонской таможни и Бердянского погранотряда задержаны на взятке в 8,6 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж(27)
ГПУ начала расследование возможного избиения судьи Хозсуда Киева Головатюка при задержании на взятке в $10 тыс.(40)
Начальник центра административных услуг задержан на Сумщине при получении 20 тыс. грн взятки. ФОТО(14)
Полковник контрразведки СБУ задержан за попытку взятки в Луцке, - Матиос. ФОТОрепортаж(79)
11 батальйон «Київська Русь» знаходиться в кільці російських військ під Дебальцево(2)
Сотрудница налоговой на Харьковщине попалась на взятке в 20 тысяч, - СБУ. ФОТО(9)
Сотрудница ГФС Донецкой области за 2000 долларов согласилась "закрыть глаза" на нарушения на предприятии, - полиция. ФОТО(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить