 На взятке $2,5 тыс. попался чиновник Житомирской ОГА, - ГПУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом в она написала в Фейсбуке. Сарган отметила: "Следственным отделом прокуратуры Житомирской области совместно с работниками отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в области разоблачили во время получения неправомерной выгоды руководителя одного из управлений Житомирской облгосадминистрации и его посредника.Во время проведения оперативных мероприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч.3 ст. 368 УК Украины установлено, что чиновник требовал от частных предпринимателей Житомирского района неправомерную выгоду в размере 2500 долларов США за беспрепятственную деятельность в сфере переработки лесосырья".Она продолжила: "Для получения неправомерной выгоды чиновник привлек жителя Житомира. Посредника, после получения им указанной суммы, задержали на территории складских помещений частного предпринимателя, а чиновника - в центре города.Неправомерная выгода изъята. Сейчас решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения, а также отстранения руководителя управления от занимаемой должности.Досудебное расследование проводится следственным отделом прокуратуры области".

Справочно: санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.