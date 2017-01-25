EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  1186  31
Материалы по теме:
Все про:взятка (3288) Житомирщина (542) ОГА (1230) прокуратура (2562) Сарган (82)

 На взятке $2,5 тыс. попался чиновник Житомирской ОГА, - ГПУ. ФОТО

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала информацию о задержании взяточника в Житомирской ОГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "Следственным отделом прокуратуры Житомирской области совместно с работниками отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в области разоблачили во время получения неправомерной выгоды руководителя одного из управлений Житомирской облгосадминистрации и его посредника.

Во время проведения оперативных мероприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч.3 ст. 368 УК Украины установлено, что чиновник требовал от частных предпринимателей Житомирского района неправомерную выгоду в размере 2500 долларов США за беспрепятственную деятельность в сфере переработки лесосырья".

Смотрите также: НАБУ задержало помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области на взятке в $23 тыс. ФОТО

Она продолжила: "Для получения неправомерной выгоды чиновник привлек жителя Житомира. Посредника, после получения им указанной суммы, задержали на территории складских помещений частного предпринимателя, а чиновника - в центре города.

Неправомерная выгода изъята. Сейчас решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения, а также отстранения руководителя управления от занимаемой должности.

Досудебное расследование проводится следственным отделом прокуратуры области".

Также читайте: Сотрудница налоговой на Харьковщине попалась на взятке в 20 тысяч, - СБУ. ФОТО

взятка житомирщина


Справочно: санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко уволил замглавы Коростенской местной прокуратуры по результатам расследования инцидента со стрельбой в Олевске, - Сарган
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
опять двадцать пять - повышайте сразу .в кабмин-такого способного хлопца -там приживется
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это звучит скорее вопросительно,чем утвердительно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у Гидри замість одної виростають десять - треба мочить ГИДРАнта
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І хто тебе тримає за руки? Бо за язика тебе ніхто не тримає-мелеш що вітряк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ветерани АТО зупинили 12 поїздів на Луганськ - почалася блокада. Про це повідомив депутат Верховної Ради, колишній командир добровольчого батальйону Донбас Семен Семенченко на сторінці в Facebook..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дуже хочеться вірити, що то реальна блокада з благими намірами. Питання до гівногаранта парашенки - чому це роблять добровольці? Де державницька патріотична позиція? А то з вуст президента одна цинічна брехня. В яку, між іншим, у Європі вірять все менше і менше, і лише у нас, ще й досі підставляють вуха на рошенівську локшину. Нікого не насторожує ситуація у світі навколо України? Не зявляється відчуття, що скоро залишимся на одинці проти ху.йла-виродка з його озброєною організованою шайкою вбивць і кровопивць, що у них іменується армією?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть! Есть еще доляры, в этой нищей и несчастной стране...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страна у нас нормальная. Государство- ненормальное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. Стисняюся спросить, и сколько же взяточников осудили по этой статье за последних три года?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
были недавно новости о двух которым по 8 лет дали,и еще были раньше,если захочешь то найдешь информацию в интрнете,а вот что я бы тебе действительно посоветовал так это поинтересоваться сколько времени уходит на окончательное решение суда и приговор именно в коррупционных делах,к примеру по убийству двух полицейских в Днепре где убийцу так сказать видно в момент убийства от первого лица на камерах полицейских и других улик полным полно которые указывают на него все равно за 3 месяца дело только передали в суд с прокуратуры,теперь еще будет суд рассматривать дело,потом апеляции и так далее,учи матчасть короче
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мат часть пускай учат те, кому по должности положено. А затягивание следствия и судебного разбирательства, это своеобразный торг между преступником и властью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну вот видишь ты даже представления не имеешь как происходит досудовой,судовой процессы и сколько они могут занять времени,а если дело серьезное то тем более,можешь кстати как гражданин Украины обратиться с официальным заявлением что ты хотел бы получить информацию по интересующему тебя делу,но почему то ты так не делаешь,может тебе это вообще не интересует?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ни одного наверное. Сложно по этой статье осудить взяточника)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
2500??? Лузер... Що це за суми???? Ганьбить звання чиновника ОДА... Лошара
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опять двадцать пять. Чиновники наше зло. Повышение зарплат им на пользу не пошло. Надо попробовать понижать зарплату. Понижая до какого-то уровня, более-менее честные сами уволятся, а махровые, для которых зарплата чисто символична - останутся. Вот этих гнать сразу. А тех, что уволились обратно взять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
наше? да наши люди ничем не лучше чиновников,так же воруют,обманывают,не уплачивают налоги и так далее, большинство людей которые проживают в Украине это зло этой многострадальной земли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне понравилось, что ты разделил чиновников и людей. Между ними есть разница. Люди , которые зарабатывают, возможно, не доплачивают по объективным причинам какие-то налоги. А чиновники - воруют, ничего не производя, из бюджета образованного людьми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"большинство людей которые проживают в Украине это зло этой многострадальной земли". А вот это уже попахивает оскорблением Украинского народа. Ты случайно не кацап? Или из соевых?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке $2,5 тыс. попался чиновник Житомирской ОГА, - ГПУ. ФОТО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия Бальчун Войцех боевик Быковня вандализм взятка военнослужащие Гройсман добровольцы Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание Кабмин Киев коррупция Крым НАБУ НАПК Нацполиция обстрел Омелян ПАСЕ Полозов Польша Россия суд Укрзализныця ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти