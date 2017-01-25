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 Террористы обстреляли Красногорвку из установок "ГРАД-"П", - пресс-центр штаба АТО. ФОТО

Сегодняшний обстрел Красногоровки российско-оккупационные войска совершили из установки "ГРАД-"П".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 25 января, российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности.

Около 15 часов украинский населенный пункт Красногоровка был обстрелян с применением реактивных установок Град "П".

По мирным жителям Украины было выпущено по меньшей мере четыре ракеты. Обстрел длился 40 минут. Жертв среди мирного населения нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли Красноговку из РСЗО. За день на Донбассе ранен один украинский воин, - пресс-центр АТО

град осколок

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по ходу в пресс-центре штаба АТО курят сигареты е той системы.
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Шо такое??? Апять, когда хахлы сами себя обстреливали, снаряды ветром развернуло???
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у тымчука с тоней толстогузовой план позабористее будет
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористы обстреляли Красногорвку из установок "ГРАД-"П", - пресс-центр штаба АТО. ФОТО
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