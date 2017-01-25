 Террористы обстреляли Красногорвку из установок "ГРАД-"П", - пресс-центр штаба АТО. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 25 января, российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности.
Около 15 часов украинский населенный пункт Красногоровка был обстрелян с применением реактивных установок Град "П".
По мирным жителям Украины было выпущено по меньшей мере четыре ракеты. Обстрел длился 40 минут. Жертв среди мирного населения нет".
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