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 Террористы обстреляли Красногоровку из установок "ГРАД-"П", - пресс-центр штаба АТО. ФОТО

Сегодняшний обстрел Красногоровки российско-оккупационные войска совершили из установки "ГРАД-"П".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 25 января, российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности.

Около 15 часов украинский населенный пункт Красногоровка был обстрелян с применением реактивных установок Град "П".

По мирным жителям Украины было выпущено по меньшей мере четыре ракеты. Обстрел длился 40 минут. Жертв среди мирного населения нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли Красноговку из РСЗО. За день на Донбассе ранен один украинский воин, - пресс-центр АТО

град осколок

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Это так,к дополнению:Мусорской дом напротив,вставил себе в подъезд окна!Это я к тому,шо они не бойцы
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смотрю лишние хромосомы позволяют не только хуи чеченские сосать, раком стоять, но и ржавчину на фото определять! браво!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористы обстреляли Красногоровку из установок "ГРАД-"П", - пресс-центр штаба АТО. ФОТО
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