Террорист из Бразилии, воевавший за "ДНР", получил 13 лет тюрьмы, - прокуратура Киева. ФОТОрепортаж
Прокуратура города Киева доказала в суде вину гражданина Бразилии, который воевал на востоке Украины, в составе террористической организации "ДНР" и вербовке наемников для террористов.
В сообщении отмечается: "По результатам судебного рассмотрения приговором Печерского райсуда Киева иностранец признан виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) и назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Смотрите - Наемник из Южной Америки, воевавший за боевиков на Донбассе, задержан в аэропорту "Борисполь", - СБУ
Напомним, украинские правоохранители задержали иностранного вербовщика в октябре прошлого года в аэропорту "Борисполь" сразу после его прибытия в Украину из Бразилии.
Видео задержания:
Как установлено следствием, с сентября 2014 года по май 2015 года гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".
Выполнял при этом функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Принимал участие в боевых действиях в районе с. Вергуловка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецким Аэропортом. Вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные походы на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям".
Смотрите на "Цензор.НЕТ: В рядах террористов на Донбассе воюет интернациональный отряд профессиональных наемников. ФОТОрепортаж
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1. Оккупация Крыма россией подтверждает: те, кто между свободой и пайком выбрал паёк, впоследствии начинает терять всё, в том числе и паёк. Недельный обзор важных новостей о Крыме. Выпуск № 95 читайте в блоге КРЫМского УКРа.
2. Крымчанка, которая недавно уехала из оккупации, продолжает делиться впечатлениями: "Родственнички из Крыма постоянно спрашивают: что, и с крымской пропиской на работу берут? Что, и автоматчиков на улицах нет? Что, и воду Малятко-Москалятко ещё не продают?))) На свободе хорошо. Буквально за месяц решила много жизненно важных вопросов. Здесь легче. А главное, снова хочется быть среди людей и говорить, и дурковать, и пахать, и самореализовываться. У меня такое ощущение, что я пытаюсь наверстать упущенное за годы оккупации. Люди здесь другие - с ними и проще, и интереснее одновременно".
3. К знакомым впервые после аннексии приехал сын. К нему пришли из ФСБ и "пригласили" в отдел. Спрашивали про цель приезда, чем занимается "в Украине" и почему крымчанин до сих пор не получил российский аусвайс.
4. В Крыму ФСБшники задержали адвоката Николая Полозова. Его хотят исключить из дела Умерова в качестве защитника и запугать, чтобы он не работал в Крыму по делам крымских татар. Кроме того, стали известны имена ФСБшников, допрашивающих сегодня Полозова: это предатель Шевченко Владимир Александрович (бывший СБУшник, находится в базе Миротворца) и понаехавший оккупант Игорь Скрипка http://15minut.org/news/168257-stali-izvestny-imena-fsbshnikov-i-ukrainskih-predatelej-doprashivayuschih-polozova . Позже Полозова отпустили. Он расценивает задержание, как похищение http://15minut.org/news/168270-polozov-obzhaluet-nezakonnye-dejstviya-fsb-rf-etot-bespredel-nado-ostanavlivat-video (видео).
5. "Модернизированное" здравоохранение Крыма: фейковые отделения и фейковые зарплаты врачей. К 2018 году число медицинских организаций на полуострове резко сократится, а жителям крымских сел за получением медицинской помощи придется ездить за несколько десятков километров. Учитывая, что очереди только увеличатся в размерах, поход к врачу займет не одну неделю. Многие крымчане могут просто не успеть. Подробней об уничтожении медицины по российским стандартам читайте по ссылке http://podpricelom.com.ua/analyze/social-analitics/reforma-zdravoohranenyya-kryma-fejkovye-otdelenyya-y-zarplaty.html
6. Смех Искандеров: жители Керчи и Едыкуйского (Ленинского) района пятый месяц не могут обследоваться на томографе. Siemens поддерживает санкции в отношении россии и ремонтировать томограф отказывается https://newdaynews.ru/crimea/592248.html
7. Алушта. На каретах скорой помощи оккупанты закрашивают украинское слово "ШВИДКА", оставляя при этом "МЕДИЧНА ДОПОМОГА". И да, у нас типа "3 государственных языка". Зато теперь всем понятно, почему "скорая помощь" в Крыму больше не ШВИДКА https://twitter.com/3daef0fcaf9c432/status/823952543353077760 (фото).
8. Оккупанты сообщают, что крымчанам, желающим поступить на службу по контракту, предложат служить в Чечне. Уже представил, как перепугавшиеся от мнимых "поездов с бандеровцами" предатели будут давать отпор реальным борцам за свободную Ичкерию, которых в россии почему-то называют боевиками, а не ополченцами, борющимися с реальной московской хунтой http://news.sevas.com/crimea/sluzhit_v_chechne_predlozhat_krymchanam
9. Оккупанты создали в Крыму 63 кизячьих общества, состоящие в основном из понаехавших рашистов. Мерзко http://kerch.fm/2017/01/25/ne-vse-kerchenskie-kazaki-budut-poluchat-zarplatu-ot-gosudarstva.html (фото и видео).
10. Интересный экстремизм из Керчи: "Сообщение для приезжих и не русских! Если вы приезжаете в чужой город, не вы@*!есь! Так как люди у нас умеют ответить, причем очень хорошо и больно! Вы слишком хорошо себя чувствуете НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ, задевая ее жителей! Будьте аккуратны! Аминь" https://twitter.com/KrimRt/status/824263375752404992 (скрин). Тем временем понаехавшая быдлота продолжает шокировать крымчан своей безграмотностью. Так, например, в Ялте можно доехать до "автовоГзала", если верить надписи на маршрутке https://twitter.com/KrimRt/status/824257233294950404 (фото).
11. Пропагандисты пишут: "Чемоданы граждан, следующих в Крым с украинской стороны, набиты мясом, колбасой и другими продуктами сомнительного качества". Сомнительным качеством, ублюдки, чемоданы не набивают! Вот так мы тут зажили((( http://news.allcrimea.net/news/2017/1/24/v-krym-myaso-i-kolbasu-vezut-chemodanami-74078/
12. В Керчи предпринимателям на рынке в 2,5 раза подняли цену на аренду. Предприниматели пообещали поднять цены на товар, чтобы не работать себе в убыток http://kerch.fm/2017/01/25/v-kerchi-predprinimatelyam-na-rynke-v-neskolko-raz-podnyali-cenu-na-arendu.html
13. Некоторые жители Феодосии достаточно долго пытались нащупать энергомост в кромешной тьме https://twitter.com/KrimRt/status/824188192173813760 (скрин).
14. На Чонгаре построили вышку для радиовещания на Крым. С февраля можно будет слушать украинское радио. Первоначально вещать будут Первый канал Украинского радио, Радио Крым.Реалии, Херсон FM и Meydan. В дальнейшем запланирована организация цифрового телевидения http://podpricelom.com.ua/read/technology/na-admyngranytse-postroyly-vyshku-dlya-radyoveshhanyya-na-krym.html
15. "ФСБ и прокуратура проверят эффективность освоения денег Крымавтодором". Освоили бабло они шикарно, вы дороги проверьте http://news.allcrimea.net/news/2017/1/25/fsb-i-prokuratura-proveryat-effektivnost-osvoeniya-deneg-krymavtodorom-74026/ . Тем временем оккупанты сообщили, что на севере Крыма построили негодные дороги на 11 миллионов рублей http://fresh.org.ua/novosti/128263/na-severe-kryma-postroili-negodnye-dorogi-na-11-millionov_2017-01-25 , а в Симферополе насчитали уже 100 дорог, которые, по мнению захватчиков, практически полностью уничтожил МОРОЗ. На ямочном ремонте распилят ещё 100 млн http://podpricelom.com.ua/read/transport/v-symferopole-naschytaly-uzhe-bolee-sta-ulyts-trebuyushhyh-srochnogo-remonta.html . Кроме того, оккупанты констатировали, что не увидели разницы между ВНОВЬ отремонтированными и разбитыми дорогами. Отмечу, что в этой статье речь идёт уже о 300 млн рублей на ремонт отремонтированного. Аппетиты выросли в 3 раза за полдня. Мы сожрём раху быстрее, чем она думала. И как тут не вспомнить слова преступницы Поклонской, которая говорила, что в россии лучшая в мире коррупция))) http://fresh.org.ua/novosti/128302/v-sovmine-kryma-ne-uvideli-raznitsy-meshdu-otremontirovannymi-i-razbitymi-dorogami_2017-01-25
16. Севастополь. На место проведения ямочного ремонта, который, по словам орков, продержится 2 месяца, приехали попиариться высокопоставленные оккупанты и пропагандисты. Нищие захватчики заявили: "Ямочный ремонт проводится НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ, на всё просто не хватает денег". Близок час, когда каждую яму будет освещать Гундяев, а путин лично перерезать красную ленточку, что вызовет бурный ватный экстаз https://twitter.com/CrimeaUA1/status/824235703861182470 (фото, видео и ссылка).
17. В Керчи вата в восторге от Трампа. На мои слова, что он менеджер, а не царь, говорят, что он президент, а это, как путин. Вот такой итог промывки мозгов пропагандистами. Идиоты!
18. На "Европе+" сейчас радовались взятием "Порно-Оскара" россиянином. Хоть какая-то победа. Других не осталось.
P.S. Закончу восьмисотый выпуск словами крымчанина, над которыми задумался даже я: "Блин, а может, мы в Крыму все померли и это ад?". И смех, и грех… До новых встреч!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Футболисты тоже ,я же написал
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Подарите горячему парню незабываемые минуты,просто проверьте все суставы киянкой,как добрый доктор!
Домой вернется с готовой профессией-в цирке уродов звездой будет..
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Видео снято рабочим автозавода KIA Sorenta Российская сборка Шурупы забиваются
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Вобще то террористов наемников не сажают их сразу ....
Но очевидно некоторым силам в Украине он нужен и в нужный момент его наймут на службу ...
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Из Чечни приходят тревожные сообщения. Местные жители передают, что из Москвы прибыла группа в составе 40 человек, неких «специалистов», которая организовала массовую вакцинацию местных жителей, якобы от полиомиелита.
Люди крайне обеспокоены, т.к. до сих пор, несмотря на кровопролитную войну и разрушения, населению Чечни не угрожал вирус полиомиелита, детей после рождения прививали по стандартной методике, а тут вдруг потребовалась тотальная вакцинация.
Марионеточный режим заставляет людей делать прививки, особенно детям независимо от возраста, под угрозой расправы. Между тем чеченцы не верят муртадам и опасаются, что под видом вакцинации спецслужбы России пытаются провести стерилизацию населения с целью сокращения рождаемости в Чечне.
У людей еще свежи в памяти истории с массовыми отравлениями чеченских девочек в школах, отравлении источников питьевой воды в Ишхой-Юрте и др. Всякий раз правящая верхушка муртадов утверждала, что ничего страшного не произошло и что причин для тревог нет.
Однако доверия к марионеточному режиму у людей нет. Местные жители отказываются от вакцинации, несмотря на угрозы кадыровцев. При этом сами марионеточные чиновники не делают вакцинации ни себе, ни своим детям, но требуют от людей прийти на прививки с детьми, угрожая в противном случае увольнением с работы и недопуском детей в школу.
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