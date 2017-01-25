 Террорист из Бразилии, воевавший за "ДНР", получил 13 лет тюрьмы, - прокуратура Киева. ФОТО

В сообщении отмечается: "По результатам судебного рассмотрения приговором Печерского райсуда Киева иностранец признан виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) и назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Напомним, украинские правоохранители задержали иностранного вербовщика в октябре прошлого года в аэропорту "Борисполь" сразу после его прибытия в Украину из Бразилии.Как установлено следствием, с сентября 2014 года по май 2015 года гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".Выполнял при этом функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Принимал участие в боевых действиях в районе с. Вергуловка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецким Аэропортом. Вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные походы на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям".