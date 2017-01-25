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Все про:боевик (17808) Бразилия (190) суд (19922) терроризм (19701)

 Террорист из Бразилии, воевавший за "ДНР", получил 13 лет тюрьмы, - прокуратура Киева. ФОТО

Прокуратура города Киева доказала в суде вину гражданина Бразилии, который воевал на востоке Украины, в составе террористической организации "ДНР" и вербовке наемников для террористов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В сообщении отмечается: "По результатам судебного рассмотрения приговором Печерского райсуда Киева иностранец признан виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) и назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите - Наемник из Южной Америки, воевавший за боевиков на Донбассе, задержан в аэропорту "Борисполь", - СБУ

бразилия наемник


бразилия наемник

Напомним, украинские правоохранители задержали иностранного вербовщика в октябре прошлого года в аэропорту "Борисполь" сразу после его прибытия в Украину из Бразилии.

Как установлено следствием, с сентября 2014 года по май 2015 года гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

Выполнял при этом функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Принимал участие в боевых действиях в районе с. Вергуловка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецким Аэропортом. Вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные походы на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В рядах террористов на Донбассе воюет интернациональный отряд профессиональных наемников. ФОТОрепортаж
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Теперь вместо бананов будет кушать макароны.
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Очередная Дунька, скрасит трудовые будни Украинским уголовникам.
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Насколько знаю воры определились с позицией по поводу этой войны, и она, этому дятлу, ой как не понравится...
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А ты на сходняке был?
Расскажи просвети интересно.
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Присоединяюсь. Поделись информацией, пожалуйста.
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Было даже предложение создать штрафбаты и смыть вину кровью
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Ты по штрафбаты где слышал,там же где и по опущеных без предъявы,на воровской сходке,или в СНБО!
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Какой бы не торчал флажок из твоей дупы- кацапщиной воняет на весь интернет
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та не макароны а висячки. апалченский угол ждет эту суку нерускую.
Хотя если по хорошему при поимке наемника ему отрезают голову на камеру.
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интернациональная такая войнушка, с обоих сторон кого только нет
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У нас конечно ужас, а не тюрьмы, но по сравнению с Бразильскими - курорт.
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Бразилия.... где в лесах много-много диких абизьяяян.... (с)
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Никогда вы не найдете в наших северных лесах
Длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах.
Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей
Такое изобилие невиданных зверей.
Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей
Такое изобилие невиданных зверей.
Увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию,
Увижу ли Бразилию до старости моей? (с)
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Еще эта мразь приехала из Бразилии,воевать против Украины! У меня нет слов! Надеюсь наши на зоне расскажут как нужно Родину любить и Гимн Украины выучит,тварь эта!
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Конечно расскажут. У нас же по тюрьмам только такие и сидят, что не спят, не едят - о Родине думают, гимн поют и "Кобзаря" с утра до вечера читают..
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Не поверите , но сидельцы очень четко дали понять что они за Украину , так что быть этому существу в трезубцах и с гимном Украины на все тело .
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Наёмник убивал наших граждан на нашей земле.Это для него заработок...Пора для таких вводить смертную казнь.
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Вот если бы статус АТО был изменен на действительное название происходящего , то его уже давно в расход пустили.
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На самом деле,будет он сидеть в спецзоне,для иностранцев.А даже если и на общаке,никто его опускать не будет без косяка,а так на положении мужика!
Но вероятнее всего его обменяют!
И это честно говоря,очень очень плохо,он наемник а там сарафанное радио хорошо работает,если реально сядет,то у многих джи аев,желание воевать за сруцкий мир пропадет!
Но конечно согласен,лучше таких пускать в расход!
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Чего ему дома не сиделось? Тепло, океан, солнце, пляжи, девочки... Нет, поперся в какой-то лугандон, о котором и слыхом не слыхивал. Теперь будет 13 лет перловку на воде хавать и на небо в арифметику смотреть...
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За цим фасадом інше життя - трущоби до горизонта...
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Не гони. В Бразилии круто. А трущобы и в США есть.
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Надеюсь его быстренько сделают синьоритой на зоне.
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Если не отправят на зону для иноземцев , то думаю закукарекает быстро .
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А за что?
По понятиям,какая предъява?
Будет мужиком,пока не накосячит,но вероятнее всего обменяют.
Хотя лучше таких пускать в расход публично!
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а как его завербовали? наверное студент какого то донецкого вуза, иначе не знаю чего б сюда переться, кстати так само непонятно чего иностранные студенты из стран Африки у нас учатся, я не против абсолютно наоборот интересно, у нас вон одна девачка, ну не девачка а 27 лет, родила чорненького мальчик, училась в Киеве ну и приключилась любов, так нормально, хорошенький мальчик, не совсем чорненький а мулат, но видно конечно что экзотик) папа говорили приезжал, не знаю поженились или нет, надо будет спросить как нибудь
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Як з'ясувала "Новинарня", ім'я арештованого терориста - Рафаел Маркес Лусваргі (Rafael Marques Lusvarghi).
Він - сталініст із Бразилії, колишній найманець Французького іноземного легіону. На Донбасі Лусваргі був поранений під ДАПом у його боротьбі "за єдину Росію від Дубліна до Сіетла". Хвалився, що вбив принаймні чотирьох українців.Чи то жадібність, чи убогість, чи дурість спонукали латиноамериканського бойовика їхати на Донбас "з бразильської побивки" через Київ, а не через Москву. Або ж прибічник "великої Росії" нев'їзний до РФ.
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такие наёмники они во всех конфликтах участвуют им всё равно за кого и кого убивать, кто заплатит на того стороне и воюют, им сам процесс нравится это какие то конченные уроды, их говорят потом убирают армии, потому что часто за ними военные преступления а это бросает тень
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иногда у них наблюдается идеология какая-нибудь, выбирают себе кумира чаще всего какого нибудь пришибленного по принципу чем дурнее и соответственно злобнее и не особо вникая в биографию его. главное чтобы основное подходило им "по духу" как есть как там говорите "сталинисты" гитлеровцы или религиозные сектанты и с другими тараканами, главное см. выше, другие просто так, совсем недоразвитые они без идеологии, просто нравится стрелять убивать
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Ты этого бразильца предлагаешь за студента из африки выдать замуж ?)) Правда там мулат не получится , но почему бы и нет.
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да то я просто вспомнила ни к чему то, этого надо расстрелять было при задержании, а потом рассказать что был выявлен такой-то такой сообщить в посольство Бразилии пусть забирают
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А почему не написали где срок отбывать присудили , в тюрьме , или колонии , и с каким режимом . Ему к петухам заезд организовать просто необходимо .
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Теперь в Бразилии будет на одну дикую обезьяну меньше.
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а, так в садике никто его не обижает, и на площадке я сама видела играл вместе с другими детьми из нашего и соседнего дома, хотя конечно люди бывают разные что там дальше будет не знаю, может уедут а может не
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...уехал воевать с укропами парнем, вернется уже бабушкой
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По зонам уже прошёл слух про какую то Карменситу.
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В Украине этот урод как раз попадет по приговору суда в то место, где много диких обезьян.
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ого куда його занесло ...далеко....зворотнього шляхе немає....
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Наверное впервые сожалею,что в Украине нет какой-нибудь воркуты или магадана:там этому персонажу было бы "уютно".
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Вот жил бы спокойно в Бразилии........Ходил бы на карнавал "самба" танцевать.........Так нет, на "романтику" потянуло хероя........

теперь вот, будет танец самба танцевать в тюрьме.......В украинской тюрьме
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....ведь не очко обычно губит, а к одинадцати туз
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Сбылась мечта идиота, будет уголовников удовлетворять все 13 лет.
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какое гуманное у нас законодательство, можно убивать людей, разрушать города, мародерить, прикопать награбленное и дадут всего 13 лет.
В США его бы казнили.
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Вот дебил, это ж надо додуматся через киев вылететь, точно обезьяна без мозгов.
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в США ему по совокупности преступлений, перечисленных в статье, дали бы лет 200-300, а в некоторых штатах инъекцию.
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на крысме сегодня:

1. Оккупация Крыма россией подтверждает: те, кто между свободой и пайком выбрал паёк, впоследствии начинает терять всё, в том числе и паёк. Недельный обзор важных новостей о Крыме. Выпуск № 95 читайте в блоге КРЫМского УКРа.
2. Крымчанка, которая недавно уехала из оккупации, продолжает делиться впечатлениями: "Родственнички из Крыма постоянно спрашивают: что, и с крымской пропиской на работу берут? Что, и автоматчиков на улицах нет? Что, и воду Малятко-Москалятко ещё не продают?))) На свободе хорошо. Буквально за месяц решила много жизненно важных вопросов. Здесь легче. А главное, снова хочется быть среди людей и говорить, и дурковать, и пахать, и самореализовываться. У меня такое ощущение, что я пытаюсь наверстать упущенное за годы оккупации. Люди здесь другие - с ними и проще, и интереснее одновременно".
3. К знакомым впервые после аннексии приехал сын. К нему пришли из ФСБ и "пригласили" в отдел. Спрашивали про цель приезда, чем занимается "в Украине" и почему крымчанин до сих пор не получил российский аусвайс.
4. В Крыму ФСБшники задержали адвоката Николая Полозова. Его хотят исключить из дела Умерова в качестве защитника и запугать, чтобы он не работал в Крыму по делам крымских татар. Кроме того, стали известны имена ФСБшников, допрашивающих сегодня Полозова: это предатель Шевченко Владимир Александрович (бывший СБУшник, находится в базе Миротворца) и понаехавший оккупант Игорь Скрипка http://15minut.org/news/168257-stali-izvestny-imena-fsbshnikov-i-ukrainskih-predatelej-doprashivayuschih-polozova . Позже Полозова отпустили. Он расценивает задержание, как похищение http://15minut.org/news/168270-polozov-obzhaluet-nezakonnye-dejstviya-fsb-rf-etot-bespredel-nado-ostanavlivat-video (видео).
5. "Модернизированное" здравоохранение Крыма: фейковые отделения и фейковые зарплаты врачей. К 2018 году число медицинских организаций на полуострове резко сократится, а жителям крымских сел за получением медицинской помощи придется ездить за несколько десятков километров. Учитывая, что очереди только увеличатся в размерах, поход к врачу займет не одну неделю. Многие крымчане могут просто не успеть. Подробней об уничтожении медицины по российским стандартам читайте по ссылке http://podpricelom.com.ua/analyze/social-analitics/reforma-zdravoohranenyya-kryma-fejkovye-otdelenyya-y-zarplaty.html
6. Смех Искандеров: жители Керчи и Едыкуйского (Ленинского) района пятый месяц не могут обследоваться на томографе. Siemens поддерживает санкции в отношении россии и ремонтировать томограф отказывается https://newdaynews.ru/crimea/592248.html
7. Алушта. На каретах скорой помощи оккупанты закрашивают украинское слово "ШВИДКА", оставляя при этом "МЕДИЧНА ДОПОМОГА". И да, у нас типа "3 государственных языка". Зато теперь всем понятно, почему "скорая помощь" в Крыму больше не ШВИДКА https://twitter.com/3daef0fcaf9c432/status/823952543353077760 (фото).
8. Оккупанты сообщают, что крымчанам, желающим поступить на службу по контракту, предложат служить в Чечне. Уже представил, как перепугавшиеся от мнимых "поездов с бандеровцами" предатели будут давать отпор реальным борцам за свободную Ичкерию, которых в россии почему-то называют боевиками, а не ополченцами, борющимися с реальной московской хунтой http://news.sevas.com/crimea/sluzhit_v_chechne_predlozhat_krymchanam
9. Оккупанты создали в Крыму 63 кизячьих общества, состоящие в основном из понаехавших рашистов. Мерзко http://kerch.fm/2017/01/25/ne-vse-kerchenskie-kazaki-budut-poluchat-zarplatu-ot-gosudarstva.html (фото и видео).
10. Интересный экстремизм из Керчи: "Сообщение для приезжих и не русских! Если вы приезжаете в чужой город, не вы@*!есь! Так как люди у нас умеют ответить, причем очень хорошо и больно! Вы слишком хорошо себя чувствуете НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ, задевая ее жителей! Будьте аккуратны! Аминь" https://twitter.com/KrimRt/status/824263375752404992 (скрин). Тем временем понаехавшая быдлота продолжает шокировать крымчан своей безграмотностью. Так, например, в Ялте можно доехать до "автовоГзала", если верить надписи на маршрутке https://twitter.com/KrimRt/status/824257233294950404 (фото).
11. Пропагандисты пишут: "Чемоданы граждан, следующих в Крым с украинской стороны, набиты мясом, колбасой и другими продуктами сомнительного качества". Сомнительным качеством, ублюдки, чемоданы не набивают! Вот так мы тут зажили((( http://news.allcrimea.net/news/2017/1/24/v-krym-myaso-i-kolbasu-vezut-chemodanami-74078/
12. В Керчи предпринимателям на рынке в 2,5 раза подняли цену на аренду. Предприниматели пообещали поднять цены на товар, чтобы не работать себе в убыток http://kerch.fm/2017/01/25/v-kerchi-predprinimatelyam-na-rynke-v-neskolko-raz-podnyali-cenu-na-arendu.html
13. Некоторые жители Феодосии достаточно долго пытались нащупать энергомост в кромешной тьме https://twitter.com/KrimRt/status/824188192173813760 (скрин).
14. На Чонгаре построили вышку для радиовещания на Крым. С февраля можно будет слушать украинское радио. Первоначально вещать будут Первый канал Украинского радио, Радио Крым.Реалии, Херсон FM и Meydan. В дальнейшем запланирована организация цифрового телевидения http://podpricelom.com.ua/read/technology/na-admyngranytse-postroyly-vyshku-dlya-radyoveshhanyya-na-krym.html
15. "ФСБ и прокуратура проверят эффективность освоения денег Крымавтодором". Освоили бабло они шикарно, вы дороги проверьте http://news.allcrimea.net/news/2017/1/25/fsb-i-prokuratura-proveryat-effektivnost-osvoeniya-deneg-krymavtodorom-74026/ . Тем временем оккупанты сообщили, что на севере Крыма построили негодные дороги на 11 миллионов рублей http://fresh.org.ua/novosti/128263/na-severe-kryma-postroili-negodnye-dorogi-na-11-millionov_2017-01-25 , а в Симферополе насчитали уже 100 дорог, которые, по мнению захватчиков, практически полностью уничтожил МОРОЗ. На ямочном ремонте распилят ещё 100 млн http://podpricelom.com.ua/read/transport/v-symferopole-naschytaly-uzhe-bolee-sta-ulyts-trebuyushhyh-srochnogo-remonta.html . Кроме того, оккупанты констатировали, что не увидели разницы между ВНОВЬ отремонтированными и разбитыми дорогами. Отмечу, что в этой статье речь идёт уже о 300 млн рублей на ремонт отремонтированного. Аппетиты выросли в 3 раза за полдня. Мы сожрём раху быстрее, чем она думала. И как тут не вспомнить слова преступницы Поклонской, которая говорила, что в россии лучшая в мире коррупция))) http://fresh.org.ua/novosti/128302/v-sovmine-kryma-ne-uvideli-raznitsy-meshdu-otremontirovannymi-i-razbitymi-dorogami_2017-01-25
16. Севастополь. На место проведения ямочного ремонта, который, по словам орков, продержится 2 месяца, приехали попиариться высокопоставленные оккупанты и пропагандисты. Нищие захватчики заявили: "Ямочный ремонт проводится НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ, на всё просто не хватает денег". Близок час, когда каждую яму будет освещать Гундяев, а путин лично перерезать красную ленточку, что вызовет бурный ватный экстаз https://twitter.com/CrimeaUA1/status/824235703861182470 (фото, видео и ссылка).
17. В Керчи вата в восторге от Трампа. На мои слова, что он менеджер, а не царь, говорят, что он президент, а это, как путин. Вот такой итог промывки мозгов пропагандистами. Идиоты!
18. На "Европе+" сейчас радовались взятием "Порно-Оскара" россиянином. Хоть какая-то победа. Других не осталось.
P.S. Закончу восьмисотый выпуск словами крымчанина, над которыми задумался даже я: "Блин, а может, мы в Крыму все померли и это ад?". И смех, и грех… До новых встреч!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Оооо в Бразилии кончились много много диких обезьян , поехал к новым белым абизянам в дыныры))
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а в Бразилии сейчас тепло . к карнавалу готовятся
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а в турме щас макароны..а мог бы на Маракане отплясывать, дебил пля!..тьфу!...
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хорошая цифра 13, но мне 25 больше нравится...надеюсь что этот доморощенный че отсидит все 13 как на севере - год за два...
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А к вкакой тюрьме он будет теперь ламбада танцевать?
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Если честно зая,то Ламбада,это всего лишь танец,который вообразил себе Запорожец,в в войсковом лагере!А потом,туда примазалась бразильцы!Мы конечно,пытались по добромуЮно пришлось их убить
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На зоне возглавит творческий коллектив "Сахарные губки".
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Ого! Во будет уркам на зоне петух экзотический!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррорист из Бразилии, воевавший за "ДНР", получил 13 лет тюрьмы, - прокуратура Киева. ФОТО
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