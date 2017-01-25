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Все про:ВМС (480) Гайдук (54) суд (19922) увольнение (1336) флот (662) Синицын Роман (41)

 Волонтер Синицин просит поддержать в суде участника АТО, патриота из Крыма Игоря Руляка, незаконно уволенного из флота. ФОТОрепортаж

Волонтер Роман Синицын просит поддержать в суде участника АТО, патриота из Крыма Игоря Руляка, незаконно уволенного из флота 29 сентября 2016 года в связи с якобы неполным служебным соответствием. Суд первой инстанции Игорь проиграл. 2 февраля в Одессе состоится рассмотрение апелляции по данному делу.

Об этом Синицин написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Итак, Игорь. Руляк. Игорь жил в Севастополе. В 2008 - 2009 годах служил срочку в Первом батальоне морской пехоты в Крыму. Далее три года работал в МЧС спасателем. Игорь - ультрас ПФК Севастополь.

руляк

Когда начался Майдан - "севасы" были едва не единственной хорошо организованной, многочисленной (до 70 человек) и агрессивно настроенной проукраинской силой в городе. Ни СБУ, ни менты, ни флотские, большинство из которых уже ждали высших российских зарплат, а именно футбольные хулиганы были такой силой. И с ними считались.

Часть ездила в Киев, часть "движевала" в городе.

Защищали митинги у памятника Шевченко. Прибивали кулаками и кастетами в подворотнях особенно рьяно адептов "русского мира". Не без этого. Это очень не нравилось руководству футбольного клуба Севастополь, президентом которого был господин Новинский. Однажды Игоря и товарищей вызвал "на ковер" в клуб господин Дрижчаный (в то время экс-глава СБУ и личный советник православного). В кабинете был уже сам Новинский, который рассказывал ультрас, что так делать нельзя, что Россия не враги, и дал понять, что "им пиздец", если они не изменят позицию.

Параллельно на них выходили местные бандюки и "смотрящие", были даже какие-то инциденты с ними. Всех беспокоила проукраинская позиция местных ультрас.

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Часть ребят перебирается на снятые конспиративные квартиры и уже оттуда действуют. П##дят русаков, пытаются деблокировать военные части, носят туда еду, отражают в казачков журналистов иностранных каналов и однажды даже 5-го канала. Дома не появляются, там их уже ждут. Кого похищали и сажали на подвал, потом отпускали в результате долгих переговоров и ультиматумов.

Все это происходило как-то так. Там, кстати, на видео есть и Игорь, и еще ряд теперь уже бойцов Морской Пехоты и "Азова", а тогда обычных футбольных хулиганов.



Игорь всю жизнь мечтал служить в морском спецназе. В 801-м отдельном отряде борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. Перед началом событий даже взял отношение туда, но когда пришел по отношение в военкомат - его в тот день уже захватили казачки и "самооборона".

Ребята попадают на уже заблокированную базу 801 отряда и предлагают командиру выдать им минимальную оружие и БК, и они бы действовали самостоятельно или в сочетании с бойцами отряда. Ребята хотели что-то делать. К тому времени уже были "зеленые человечки" и калашматы у "самообороны". Но ультрас были наивными. Командир начинает им рассказывать о "русские не сдаются". В результате, чуть позже, на материк выехало всего до 20% личного состава "элитного" подразделения. Другие остались верными Путину.

Более того, на тот момент как раз завершалась совместная с НАТО операция по борьбе с морским пиратством в Аденском заливе. И на флагмане Гетман Сагайдачный находилось 20 бойцов 801 отряда. Когда Сагайдачный пришел в Одессу (Крым уже был фактически отжатый) - 16 из 20 бойцов отряда получили заработную плату (стандартную +700 $ в месяц от НАТО) и тоже свалили в Крым. Служить в России. Осталось лишь четверо.

Но давайте вернемся к Игорю.

Незадолго до референдума Игоря набирают местные и СБУшники и говорят, что "хулиганьйо - вам п##дец, если хотите жить - сваливайте". Костяк активных севасов выезжает с семьями за один день. На материк.

Ребят приютили днепропетровские ультрас, и некоторое время Игорь с семьей живет в Днепре. Почти каждую неделю наведываясь в штаб флота и 801 отряд в Одессу (то есть в то, что осталось от штаба и отряда). Там он обходит кабинеты, кого-то ждет, разговаривает с офицерами. Говорит о том, что выехал с семьей, что вот у него отношения в отряд, он служил в морской пехоте, хочет служить дальше. Игоря морозят в стиле: "подожди, приезжай через неделю, иди в тот кабинет, сейчас ответственного нету, позвони туда, иди отсюда, я занят". В другие рода войск Игоря тоже не берут, потому что "крымская прописка".

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Начинается война. То есть уже полномасштабная.

Игорь идет в "Азов". Там прописку не смотрели. Воюет в "Азове" с начала июня до середины сентября 2014 года. Участвует в операциях по освобождению Мариуполя и Марьинки. Награжден медалью за штурм Мариуполя.

В этот же период, когда воевал в "Азове", Игорь пару раз брал увольнительную и ездил в штаб ВМС в Одессу. Проситься в 801 отряд или Морской разведывательный пункт. Мечта детства. Игоря там слали нахер. Прямо или косвенно.

В сентябре 2014-го он же "порешал новое отношение в часть", это прямая речь. И устроился в 801 отряд. Мечта осуществилась.

К тому времени почти вся материально-техническая база отряда осталась в Крыму. Акваланги, катера, снаряжение, оружие. Уникальные виды подводных вооружений. И 80% личного состава осталось "Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами". Уникальный в своем роде и единственный в Украине сидел в Одессе фактически без ничего.

Игорь начинает успешно искать волонтеров.

Пригоняет в отряд два внедорожника от крымчанина Михаила Джамаля, одевает 30 бойцов в модную тогда "степную лягушку", Народный тыл с Combat-ua покупаем бус и передаем туда прицел ночного видения. Sputnik-Gear шьет отличные рюкзаки и другую снарягу. Офисная сотня помощи Украинской армии покупает тепловизор.

Игорь, будучи простым матросом, в какой-то степени готовит отряд в АТО.

Отряд выезжает в АТО зимой 2015 года. Действует в секторе М, причем довольно успешно.

2 марта происходит ужасное. В засаде под поселком Пищевик Новоазовского района погибают мичман Олег Стороженко и старший сержант Саша Стрелюк. Одни из лучших бойцов отряда. Погибают при очень странных обстоятельствах операции и через служебную халатность отдельных должностных лиц. К этой истории мы вернемся очень скоро и по отдельности. С фамилиями, свидетельствами очевидцев и деталями. И кто-то рано или поздно понесет за это ответственность.

17 марта отряд выводят из АТО.

Игорь берется за подготовку личного состава. Договаривается о курсах горной подготовки, находит снаряжения и финансирования.

Ведь это же специальный отряд по борьбе с диверсантами. Они должны уметь атаковать корабли, высаживаться на палубы с вертолетов.

Командир отряда Савинов Олег Александрович шлет Игоря нафиг. Не целесообразно.

Игорь находит бронированный реанимобиль на отряд. Игорь уверен, что если бы была броня - 2 марта ребята могли бы уцелеть и выскочить из основы без двухсотых и трехсотых. Волонтер Игорь Федирко находит деньги на приобретение этого авто.

Командир отряда Савинов Олег Александрович шлет Игоря нафиг. Не целесообразно.

Игорь пишет об этом в Фейсбук. Пишут волонтеры. Начинает Игорь писать и о командовании и штабе флота, где часто сидят откровенные реваншисты, саботажники и просто воры. Во главе с Гайдуком. Где должность замполита занимает замполит, который на той же должности в Крыму "довоспитывался" до того, что более 80% военнослужащих ВМС присягнули на верность врагу и не выехали на Материк.

В апреле 15-го на базе 801 отряда происходит ЧП - пропадает два ПМ-а погибших Олега и Саши. Всех закрывают в "коробке", приезжает тот же замполит флота Андрей Урсул и начинает прессовать личный состав. Игорь спрашивает у замполита, почему они не устраивали таких допросов, когда погибли два лучших бойца отряда, не нашли виновных и не расследовали это дело. Происходит перепалка, и Игорь шлет Урсула на#уй и называет чертом). Тот в свою очередь обвиняет Игоря в краже пистолетов.

Но получилось неудобно, и стволы потом нашли через полиграф. Бойца, который их украл и послал домой, - просто уволили по неполном соответствии, не посадили. Тогда это порешал командующий Гайдук, сын которого также служил в "элитном" отряде.

Летом 15-го выходит интервью с Игорем на "Левом берегу"

Фактически Игорь первым и начал "сбивать" Гайдука. Далее мы все уже потом присоединились.

В 2015 году приказом Гайдука Игоря переводят в тыловую часть в Николаев на должность "инcтруктор полигона борьбы за живучесть кораблей".

Полигона не существует в природе. Он разворован и разгромлен еще с 90-х - 00-х. Игорь должен учить будущих матросов задраивать дыры и пробоины в судах, двигаться отсеками в условиях частичного затопления, стабилизировать состояние судна, стабилизировать системы и узлы судна, которые отвечают за его функционирования.

Но не на чем. Полигона нет. Игорь требует акты или документы передачи имущества полигона под его ответственность и не принимает должность.

Руководитель учебки ВМС в Николаеве как-то сказал Игорю: "Это не моя война. Командующий сказал тебе сюда перевести".

Игорь не принимает должности и получает 30 грн в месяц заработной платы. Полгода или даже больше получает 30 грн. в месяц. Но говорит, что уехал из Крыма не по зарплате и бомбит штаб флота заявлениями и рапортами с просьбой перевести его в боевую часть.

Игорь сам едет в Очаков и принимает отношение в командира Морского разведывательного пункта на перевод к нему. Приезжает с ним в Одессу в штаб ВМС. Ему говорят "Х#й тебе". На вопрос почему отвечают: "А потому что так надо".

Параллельно у Игоря в Николаеве начинаются суды по поводу того, что он не принимает должность и его надо уволить. Игоря не увольняют, а на суде руководитель Николаевского учебного центра признает, что "полигона таки не существует как такового".

В марте 2016 Игоря в Одессу вызывает генерал-полковник Александр Дублян, заместитель Министра обороны. Волонтеры и журналисты как-то смогли достучаться, и эта история стала известна в высоких кабинетах МО.

Игорь рассказывает ему свою историю и просит перевести в боевое подразделение морского спецназа. Дублян говорит: "Все. Считай что тебя перевели обратно в отряд ". И.... не перевели. Игорю звонят из штаба ВМС и говорят, что передумали.

Параллельно мы начинаем кампанию в прессе по снятию Гайдука, ряда высших должностных лиц ВМС и переаттестации всего штаба. Его снимают. Других не трогают.

В мае Игоря вызывает уже новый командующий Игорь Воронченко. Слушает его историю. Игорь пишет рапорт, что хочет перевестись в 801 отряд и в рапорте пишет, что у него не сложились отношения с замполитом ВМС Урсулом и кадровиком ВМС Шевченко.

Игорь Воронченко ставит на рапорте визу "Перевести".

В тот же день Игорю звонят из штаба флота:

- Алло. Руляк, переводишься?

- Да

- Ну, уже не переводишься. Стоп-перевод.

Игорь снова сидит в Николаеве и ничего не делает, должность не принимает. Ну как ничего не делает. Игорь успел потрясти волонтеров и одеть 10 инструкторов, которые перевелись туда с 79 бригады учить молодое пополнение морпехов, где-то вымутил холодильную камеру с 40к грн в столовую учебки, автобус ЛАЗ, чтобы возить курсантов на полигон, потому что раньше был ПАЗ, который в день делал по 3-4 ходки в 70 км каждая, чтобы перевезти на полигон новобранцев и БК. Короче говоря, Игорь там волонтерил "на зарплате". В 30 грн в месяц.

Как-то в Николаев приехал командующий Игорь Воронченко, увидел в части Игоря и спросил: "А что ты здесь делаешь, ты же в 801 отряде должен быть?". Поговорили о том, что Игоря не перевели и решили переводиться в Морской разведывательный пункт. Воронченко сказал: "Езжай в часть, бери отношение, тебя переведут".

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Через 2 часа снова звонок из штаба ВМС и та же история. "Алло, Руляк. Воронченко передумал, тебя переводят в Академию ВМС в Одессу начальником плавсредств "для более целесообразного использования по службе".


Игорь переезжает в Одессу. В Академии ему не дают рабочего места. Должность есть, а что делать - нет. Такое часто бывает. Мечта халявщиков. Получаешь зарплату и льготы и ничего не делаешь. Но Игорь снова берется за свое: "переведите меня в боевую часть".

В конце июля сказали Игорю ехать на полигон с преподавателями Академии ВМС. Полигон оказался для большинства преподавателей просто поводом уехать из Одессы с корешами и побухать в палатках. Игорь оттуда валит обратно в Академию. Игорь снова отказывается там принимать должность.

Его трижды обещали перевести в боевую часть командующий ВМС и сам замминистра обороны.

Игоря увольняют с флота 29 сентября 2016 по неполному служебному соответствию. Перед этим за месяц разжаловали из старшины 2 статьи к матросу, не сообщив ему об этом.

Игорь подает в суд и проигрывает первую инстанцию именно потому, что кадровики во главе с Шевченко там накрутили с датами и разжаловали его задним числом. Никаких подписей под документами Игорь не ставил. Суд отказывает в рассмотрении именно из-за этих нюансов со сроками.

2 февраля у Игоря в Одессе апелляция. Придите поддержите парня. Он заслужил. И замечательно, что за его дело взялся хороший адвокат и волонтер Денис Осмоловский.

Говорят, из уст командования флота прозвучала фраза: "Такие военнослужащие нам не нужны. Увольняйте". Это при том, что не уволен ни один из тех, кого нам новое командование обещало уволить d штабе флота. Там длинный список. Саботажников, воров, сепаров и просто долбо##ов. Не проведена аттестация штаба.

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Зато уволили простого матроса. Но слишком неудобного и инициативного. Который просто хочет воевать. Который из-за этого увез жену, маленького ребенка и маму из Крыма.

Медик-санинструктор для войск спецназначения. Лучший студент курса инструкторов британской системы BIMAT. Начальные топографические курсы Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Курсы оператора быстроходного катера Виллард 7 м. и 11 м., выданного инженерами Виллард. Английский - свободный.

У-в-о-л-е-н.

Сейчас Игорь сидит в Широкино. Водитель-санинструктор волонтерского реанимобиля Galina Almazova. Ждет когда выиграет суд и вернется в спецназ. Мечтал о морском спецназе с детства", - написал Роман Синицын.

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Новий командуючий ВМСУ виявився неспроможним навести порядок в підрозділах та штабі. Потрібен новий командуючий, який за саботаж буде розстрілювати зрадників-штабістів на місці.
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а бил лі рєбьонок ? я маю на увазі а новий такі новий , чи новий старий.
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Командование ВМФ- грязь.Так чем Воронченко отличается от Гайдука?За 25 лет расплодили мы предателей,воров и тварей.Воюют простые матросы и офицеры.Высшее звено их не стоит.Игорь,ты настоящий украинец,борец! Держись!
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Пособие как написать рассказ "Все вокруг в говне, один я в белом".
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Пока на флоте будут править такие гниды как Шевченко и Урсул и будут происходить такие инциденты а особенно Шевченко чья семья (дети и жена)находятся в Севастополе а он здесь рассказывает что с женой развелся а от детей тоже отказался??? Урсул ублюдок который поехал в Одессу ради должности потому что тупому дебилу ничего не светило там
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Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтер Синицин просит поддержать в суде участника АТО, патриота из Крыма Игоря Руляка, незаконно уволенного из флота. ФОТОрепортаж
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