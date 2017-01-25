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 Происшествия
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Все про:взятка (3286) СБУ (13075) Сумщина (524)

 Сотрудник полиции пытался получить взятку с участника АТО за отсутствие сгоревшего в бою военного билета, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве работника сектора уголовного розыска Краснопольского отдела полиции Сумской области, который требовал деньги с участника антитеррористической операции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что житель одного из сел района был демобилизован в конце прошлого года. Во время участия в антитеррористической операции его военный билет сгорел при боевом столкновении с террористами. Узнав об этом, старший лейтенант полиции потребовал четыре тысячи гривен с бойца за непривлечение к административной ответственности.

Сотрудники спецслужбы задержали полицейского в собственном автомобиле вблизи железнодорожного переезда в одном из сел Сумщины во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время старшему лейтенанту будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения. Продолжается досудебное следствие".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 27-летний глава сельсовета на Сумщине задержан при получении 28 тыс. грн взятки. ФОТОрепортаж

взятка сбу

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а у него рюкзачник руководитель-что ему еще делать?учителя хорошие у дауна-чего еще ждать?а про пашинского уже и позабыли совсем-вот так и бывает!!!!!!!
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таким нужно кисти рук отрезать чтобы брать нечем было!
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Если бы в ТАМОЖНЕ РАБОТАЛ И ВЫМОГАЛ БЫ 50ТЫС.ДОЛ. ТО ПОШЕЛ БЫ НА ПОВЫШЕНИЕ В КИЕВ И ВОЗГЛАВИЛ БЫ ДФС под руководством Насирова, а так за 4тыс.грн. придется сидеть.
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У меня два вопроса.

Первый - как обычно, в какой части Украины проходит АТО.

Второй - кто и зачем раскачивает ситуацию в Харькове.

https://www.057.ua/news/1520915
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От падлюка с душком оказался старлей за 4 тысячи себе жизнь сломать да и с кого ещё требовал паскуда с АТОшника. Вот блиядь за копейки загрызут.
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Сотрудник полиции решил обогатится на Солдате который его и Защищает!
Хамству нет предела!
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в чем детали ? Вообще не пойму. Это что, паспорт ? Ну потерял, сгорел, какая разница.? Военный билет компетенция военкомата а не ментов. И откуда 4000 грн., за что ? А просто написать заявление об утрате ? Если утратил в АТО то как вообще на учет в военкомате по дембелю стал? И т.д. и т.п. Ситуация с взяткой скорее всего связана с каким то нарушением со стороны атошника а не просто с утратой военника. Детали почему-то не написали. А может наоборот, хороший мент взялся помочь плохому атошнику
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Узнав об этом, старший лейтенант полиции потребовал четыре тысячи гривен с бойца за не привлечение к административной ответственности.Источник: http://censor.net.ua/p424899 Скажите !!!!! Какое отношение имеет мент к военному билету? по моему дембелей ставят на учёт в военкомате и там спрашивают билет.
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ПАСКУДА!!! С защитника решил срубить??? А самому ТУДА слабо?
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СДАВАТЬ ВЗЯТОЧНИКОВ - БЕСПОЩАДНО !!!!!! КАЖДУЮ ТВАРЬ В ГОС,СЛУЖБЕ !!!!!!! НЕ ХРЕН БОЯТЬСЯ !!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник полиции пытался получить взятку с участника АТО за отсутствие сгоревшего в бою военного билета, - СБУ. ФОТО
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