 Сотрудник полиции пытался получить взятку с участника АТО за отсутствие сгоревшего в бою военного билета, - СБУ. ФОТО

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что житель одного из сел района был демобилизован в конце прошлого года. Во время участия в антитеррористической операции его военный билет сгорел при боевом столкновении с террористами. Узнав об этом, старший лейтенант полиции потребовал четыре тысячи гривен с бойца за непривлечение к административной ответственности.