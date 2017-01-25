 Сотрудник полиции пытался получить взятку с участника АТО за отсутствие сгоревшего в бою военного билета, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что житель одного из сел района был демобилизован в конце прошлого года. Во время участия в антитеррористической операции его военный билет сгорел при боевом столкновении с террористами. Узнав об этом, старший лейтенант полиции потребовал четыре тысячи гривен с бойца за непривлечение к административной ответственности.
Сотрудники спецслужбы задержали полицейского в собственном автомобиле вблизи железнодорожного переезда в одном из сел Сумщины во время получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время старшему лейтенанту будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения. Продолжается досудебное следствие".
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Первый - как обычно, в какой части Украины проходит АТО.
Второй - кто и зачем раскачивает ситуацию в Харькове.
https://www.057.ua/news/1520915
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Хамству нет предела!
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