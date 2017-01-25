EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  4212  38
Все про:НКВД (78) Быковня (14) вандализм (325) Вятрович (56)

 Неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне, - Вятрович. ФОТОрепортаж

Неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Смотрите также: Вандалы повредили памятный знак жертвам Холокоста в Белгород-Днестровском. ФОТО

"Под Киевом, в Быковне осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД. Вандалы, которые скорее всего сделали это ночью, оставили следы похожи на те, что в Гуте Пеняцкой, - написал он.

Позже Вятрович добавил, что "осквернение памятников в Быковне - провокация, которую пытались представить как польский ответ за Гуту Пеняцьку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Памятник погибшим полякам в Гуте Пеняцкой был поврежден взрывом, - полиция

"Но вандализм совершенный над польской частью мемориала показал, что его настоящим исполнителем является третья сторона, заинтересована в обострении отношений между украинцами и поляками. Этот случай должен побудить украинцев и поляков объединить усилия не только для защиты своих достопримечательностей, но и чтобы не допустить сеяние разногласия между нашими народами", - подчеркнул Вяторович.

оун вандалы вятрович быковня

оун вандалы вятрович быковня

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Львовской ОГА и генконсул Польши осудили надругательство над памятником полякам в Гуте-Пеняцкой

оун вандалы вятрович быковня

оун вандалы вятрович быковня

оун вандалы вятрович быковня




 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Написали хню, абы хню написать. Работа на отъ@бись. 146% "попросили".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да ладно вам... вчера пошла информацуия о том что в Польше поляки избили украинских студентов обозвав бандеровцами и типа мол ответ что Львов город Украины им не понравился своей неправильностью а сегодня им ответку сделали и еще наша власть МИД в частности в рот воды набрали... ну бьют студентов украинских поляки и ладно.. сколько можно жопу вылизывать засранным полякам??!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Но вандализм совершенный над польской частью мемориала показал, что его настоящим исполнителем является третья сторона..." Источник: http://censor.net.ua/n424
ага, почерк кацапский....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто сделал? Да вот эти ж вот епонаты и сделали, что орут поза углами "Верните Сралина!".
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
коментаторы - дебилы
 показать весь комментарий
Ответить
 
не переймайтесь, то воно про себе в множині.... імпєрскіає вяличіе, так сказати
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как говорил Шариков-все не правы. Короче дебил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапский идиотский уровень виден невооруженным взглядом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неизвестные осквернили... кацапы насрали, есть сомнния?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

хай ще СБУ буде перейматись тими, хто не знає, як буква И пишеться
 показать весь комментарий
Ответить
 
лаптями бздит очень...
кацапские дебилы даже не удосужились выучить написание буквы "и" (ы - по кацапски)..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно заголовок должен выглядеть так:
- Неизвестные кацапские обезьяны осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На ЗУ памятники красной армии стоят, а тут такие приехали и назвали себя ещё СС. Коцы вообще без фантазии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему нет визитки Яроша и подписи Фошизды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поймать бы на живца этих титушек и лишить их зрения!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В слове Галичина сделано две ошибки. Уровень кацапских провокаторов впечатляет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они в слове Хуйло умудряются четыре ошибки сделать, что вы от них хотите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расстреляли по приказу Сталина, а причем тут Галичина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а где Вы увидели Галичину? там набор букв латиницы и кириллицы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Власть безпомощная. Видите что творят в отношении памятников, вы что, не можете организовать если не в охране то хоть какие-то оградительные меры. Хоть на шаг вперед подумайте. Одни строили - вторые даже сберечь не могут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапи напевно під час цієї провокації майже весь свій словниковий запас використали))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У козлорылых хватает силёнок только на мелкие провокации ночью...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тактика комуністів-більшовивиків, а Росія перейняла від них естафету, завжди була нацьковувати одних на других: правих на лівих, багатих на бідних, і т.д. В міжнародній політиці- нацьковувути країни одна на одну. Ми зараз бачимо як Путін намагається розвалити ЕС. І тут він має успіхи. А розваливши, він займеться стравлюванням країн Європи. Так робив Сталін а Путін його послідовник. Те, що нас будуть стравлюють з поляками -не знає лише той, хто взагалі нічого не хоче знати. А тому якби в СБУ були люди, які переймаються безпекою держави, а не безпекою бізнесу (нелегального),який вони кришують , то вже давно подібні місція були б під охороною. Я навіть думаю, що Росія до цього вандалізму не причетна.Бо хіба в нас мало її сторонників (таємних чи явних). 3\4 нашої Ради є такими.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
потому что всю ПИДОрашенскую нечисть которая расползлась за 70 по всему миру нужно либо утилизировать либо отправлять в помойку к ботаксному педофилу!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне, - Вятрович. ФОТОрепортаж
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия Бальчун Войцех взятка военнослужащие Гройсман Грузия добровольцы Донбасс Донецкая область ДТП Евросоюз задержание Кабмин Киев коррупция Крым Минюст НАПК Нацполиция обстрел Омелян ПАСЕ Полозов Польша Россия суд Укрзализныця ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти