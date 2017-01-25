 Неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне, - Вятрович. ФОТОрепортаж

"Под Киевом, в Быковне осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД. Вандалы, которые скорее всего сделали это ночью, оставили следы похожи на те, что в Гуте Пеняцкой, - написал он.
Позже Вятрович добавил, что "осквернение памятников в Быковне - провокация, которую пытались представить как польский ответ за Гуту Пеняцьку".
"Но вандализм совершенный над польской частью мемориала показал, что его настоящим исполнителем является третья сторона, заинтересована в обострении отношений между украинцами и поляками. Этот случай должен побудить украинцев и поляков объединить усилия не только для защиты своих достопримечательностей, но и чтобы не допустить сеяние разногласия между нашими народами", - подчеркнул Вяторович.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ага, почерк кацапский....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хай ще СБУ буде перейматись тими, хто не знає, як буква И пишеться
Ответить
кацапские дебилы даже не удосужились выучить написание буквы "и" (ы - по кацапски)..
Ответить
- Неизвестные кацапские обезьяны осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить